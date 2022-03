Kľúčová bezpečnostná návšteva na Slovensku sa začala: Ministri obrany USA a SR riešia vojnu na Ukrajine!

Už cez víkend premiér Eduard Heger nevylúčil, že témou rozhovoru by mohla byť aj dodávka systému S-300 na Ukrajinu. Slovensko však nemôže poskytnúť protivzdušný systém bez náhrady. Od USA by sme mohli dostať pravdepodobne raketový systém Patriot. Americký minister obrany Lloyd Austin sa najprv stretne so slovenským šéfom obrany Naďom.

VIDEO Minister obrany USA prišiel na Slovensko

Aktualizované 14:13 Medzi ministrami USA a SR sa začali rokovania.

Aktualizované 13:53 Minister obrany Jaroslav Naď sa stretne so svojím americkým náprotivkom.

Aktualizované 13:50 Ako prvý prijme americké ministra obrany Lloyda Austina slovenský šéf obrany Jaroslav Naď. Následne sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a svoju návštevu ukončí u premiéra Eduarda Hegera.

Aktualizované 13:40 Minister obrany Naď sa ešte pred stretnutím s Austinom stretol so svojím slovinským náprotivkom Matejom Toninom. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by na Slovensku malo pôsobiť do 200 slovinských vojakov. Schválený mandát sa tak má upraviť, keďže hovorí o stovke vojakov Slovinska.

Slovinskú v jednotku v rámci eFP na Slovensku by mala tvoriť mechanizovaná rota s kolesovou obrnenou technikou. Umiestnená bude pravdepodobne na Lešti. "Predpokladám, že v horizonte mesiaca alebo dvoch môže dôjsť k postupnému príchodu slovinských ozbrojených síl na naše územie," načrtol Naď.

Aktualizované 13:30 Prvoradá je bezpečnosť Slovenska

Premiér Heger sa v nedeľu vyjadril k špekuláciám, ktoré zazneli v amerických médiách, že by sa pri budúcotýždňovej návšteve amerického ministra obrany na Slovensku Lloyda Austina mohlo hovoriť o dodávke protilietadlového systému S-300 pre Ukrajinu. "Bude sa predpokladám rokovať o veľa veciach, aj toto môže byť téma, no je dôležité povedať, že prvoradá je bezpečnosť vlastného územia. Nemôžete sa vzdávať techniky, ak nemáte zabezpečenú vlastnú ochranu, to si aj spojenci dobre uvedomujú," zdôraznil Heger.

SR by mal SR sa bez náhrady nemôže zbaviť systému S-300

Slovensko predbežne súhlasilo, že pošle svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany S-300 zo sovietskej éry na Ukrajinu, aby jej pomohol brániť sa pred ruskými náletmi. V stredu o tom informovala americká spravodajská televízia CNN, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené so záležitosťou.

Ministerstvo obrany (MO) SR trvá na tom, že Slovensko sa bez adekvátnej náhrady nemôže zbaviť systému protivzdušnej obrany S-300, ktorý momentálne chráni slovenský vzdušný priestor. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Aj USA by malo poskytnúť systém Patriot

USA a NATO sa podľa televízie stále usilujú vyriešiť otázku toho, ako nahradiť obranné spôsobilosti Slovenska, a presun systému na Ukrajinu preto ešte nie je istý, píše CNN. Slovensko podľa dvoch zdrojov televízie žiada ubezpečenia, že systém S-300 bude nahradený okamžite. Ak Slovensko poskytne svoj systém S-300, pravdepodobne dostane raketový systém protivzdušnej obrany Patriot vyrobený v USA.

Nemecko a Holandsko už verejne oznámili, že na Slovensko posielajú systém Patriot. Ale integrácia nového, komplexného systému protivzdušnej obrany do existujúcej vojenskej architektúry krajiny, ako aj výcvik jej síl "môže chvíľu trvať", upozornil jeden zo zdrojov. Ministerstvo zahraničných vecí USA a slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone odmietli správy komentovať, dodala CNN.