USA pritvrdili: NATO plánuje posilniť protivzdušnú obranu Ukrajiny! Kľúčové majú byť aj slovenské S-300

WASHINGTON/BRATISLAVA - Slovensko predbežne súhlasilo, že pošle svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany S-300 zo sovietskej éry na Ukrajinu, aby jej pomohol brániť sa pred ruskými náletmi. V stredu o tom informovala americká spravodajská televízia CNN, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené so záležitosťou. O podpore predtým informoval aj americký prezident Joe Biden.

Na Slovensko pricestuje vo štvrtok (17. 3.) americký minister obrany Lloyd Austin. Premiér Eduard Heger (OĽANO) cez víkend v RTVS nevylúčil, že témou rozhovoru by mohla byť aj dodávka systému S-300 na Ukrajinu. Rovnako zdôraznil, že prvoradá je bezpečnosť vlastného územia.

Ministerstvo obrany trvá na tom, že Slovensko sa bez adekvátnej náhrady nemôže zbaviť systému protivzdušnej obrany S-300, ktorý momentálne chráni slovenský vzdušný priestor, potvrdila to hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková v reakcii na informácie americkej televízie CNN, že Slovensko predbežne súhlasilo, že systém pošle na Ukrajinu.

Nemecko a Holandsko už verejne oznámili, že na Slovensko posielajú systém Patriot. Ale integrácia nového, komplexného systému protivzdušnej obrany do existujúcej vojenskej architektúry krajiny, ako aj výcvik jej síl "môže chvíľu trvať", upozornil jeden zo zdrojov. Ministerstvo zahraničných vecí USA a slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone odmietli správy komentovať, dodala CNN.

Čítať ďalej

© Zoznam/AMajTASRTopky/Vlado Anjel, Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Nahlásiť chybu