Štát stále nemá plán pomoci tým, ktorí pomáhajú utečencom z Ukrajiny: Slováci sa búria, musíte konať

Galéria fotiek (5) Zdroj: Polícia Slovenskej republiky/Facebook

BRATISLAVA - Vojna na Ukrajine trvá už dva týždne a odvtedy sa mnohí Ukrajinci rozhodli odísť z krajiny do okolitých štátov. Na Slovensko do dnešného dňa prišlo vyše 165-tisíc utečencov, mnohí z nich v krajine aj ostali a požiadali o azyl či dočasné útočisko. Štát však ani za dva týždne nepripravil do finálnej podoby tzv. lex Ukrajina, ktorý má upravovať potrebné usmernenia pre rôzne subjekty. V akom stave je?