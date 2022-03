Maturity tento rok budú: Študentom má pomôcť MANUÁL! Testy zohľadnia dva roky COVIDU, čas bude dlhší

BRATISLAVA - Maturity 2022 sa uskutočnia, otázky na ústnu maturitu upravujú školy s ohľadom na dištančnú výučbu. S ich prípravou pomôže študentom Manuál spokojného maturanta, ktorý pripravila Aliancia stredoškolákov. V pondelok to počas tlačovej konferencie uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Maturitná skúška pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca.

Galéria fotiek (10) Zdroj: alianciastredoskolakov.sk

Galéria fotiek (10) Zdroj: alianciastredoskolakov.sk

Študenti budú mať o 15 minút viac

Náhradný termín je naplánovaný od 5. do 8. apríla a opravný termín od 5. do 8. septembra. "Na úspešnosť v štandardizovanom teste musí žiak dosiahnuť viac ako 33 percent," povedal minister školstva. Jednou zo zmien je, že časová dotácia pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa predlžuje oproti minulým rokom o 15 minút na každý predmet.

Galéria fotiek (10)

Ako doplnil, na úspešnosť v slohu musí žiak dosiahnuť viac ako 25 percent. Vzorové testy pre jednotlivé predmety z uplynulých rokov nájdu žiaci na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na Slovensku.

Testy zo slovenského jazyka zostavovalo viac odborníkov

"Maturitné testy použité v roku 2022 boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom zostavovalo viac odborníkov a kontrolovalo ich 15 recenzentov, oproti bežnému počtu štyroch či piatich. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Tí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom roku," priblížil šéf rezortu školstva.

Galéria fotiek (10) Zdroj: alianciastredoskolakov.sk

Recenzenti mali podľa slov ministerstva za úlohu v testoch eliminovať nejednoznačné otázky. Učitelia zo stredných škôl zas posudzovali, či sú testy vhodné vzhľadom na dištančné vzdelávanie. Recenzenti aj učitelia sa zhodli a odporučili testy zadať maturantom v školskom roku 2021/2022.

S prípravami pomôže manuál

S prípravami pomôže maturantom aj Manuál spokojného maturanta. Ide o interaktívny dokument, ktorý zhromažďuje rôzne materiály, ktoré pomôžu pri príprave na maturitu. Medzi nimi nájdu žiaci aj youtubové kanály, podcasty, online platformy či vzorové testy, ktoré si môžu maturanti vyskúšať.

Galéria fotiek (10) Zdroj: alianciastredoskolakov.sk

Skúšky dospelosti budú náročné, ale zvládnuteľné

Riaditeľ bratislavského gymnázia Ladislava Sáru a zástupca asociácie štátnych gymnázií Pavel Sadloň uviedol, že vítajú, že sa tradičné maturitné skúšky uskutočnia. "Sme pripravení skúšať žiakov to, čo sme ich naučili," povedal Sadloň. Maturant Patrik Struk z Aliancie stredoškolákov uviedol, že tohtoročné maturitné skúšky budú náročné, ale zvládnuteľné.

Galéria fotiek (10)

Chod maturitných skúšok bude zabezpečený v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami. V čase maturít ministerstvo školstva odporúča vzdelávať ostatné ročníky dištančnou formou. Šéf rezortu školstva dodal, že v pondelok 14. marca sa bude zisťovať pozitivita medzi maturantmi.

Ústna maturita začne koncom mája

Takzvaná ústna maturita a praktická maturita sa uskutoční od 23. mája do 10. júna, pričom presné termíny školám určia regionálne úrady školskej správy. Náhradný termín pripadá na september 2022 a opravný termín na február 2023. V prípade potreby ministerstvo školstva podľa vlastných slov určí dodatočný náhradný termín do konca školského roka.

Galéria fotiek (10)

"Od augusta sme intenzívne komunikovali so strednými školami, so zriaďovateľmi aj riaditeľmi. Riaditelia aj učitelia sa zhodli, že poznajú vedomosti aj schopnosti svojich žiakov, sú si vedomí dištančného vzdelávania a budú zohľadňovať tento fakt aj pri maturitných skúškach," uviedol minister školstva.

Prijímacie pohovory na stredné školy chceme realizovať štandardne

Prijímacie pohovory na stredné školy budú štandardné. Šéf rezortu školstva uviedol, že diskutoval s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, aby sa v školstve realizovali jednotlivé úkony tak, ako sa majú. Očakáva však, že riaditelia stredných škôl budú brať ohľad na dištančné vzdelávanie žiakov.

Galéria fotiek (10)

Riaditeľ bratislavského gymnázia Ladislava Sáru a zástupca asociácie štátnych gymnázií Pavel Sadloň uviedol, že obsah prijímacieho konania by mal vychádzať zo štandardov. "Samozrejme by mal byť prispôsobený, ale predpokladám, že všetci budú chcieť zistiť mieru vedomosti, nie mieru nevedomosti," dodal.

Prijímačky budú v máji

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatória budú v máji. Prijímacie pohovory na stredné športové školy sú naplánované na obdobie od marca do mája. Prvý termín prijímacích pohovorov pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na 2. alebo 3. mája, druhý na 9. alebo 10. mája.

Galéria fotiek (10)

Pri odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa uskutoční prvý termín prijímacích pohovorov 4. až 6. mája. Druhý termín bude od 11. do 13. mája. Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.

Prvá fáza, ktorá sa zameriava na overenie športového výkonu, sa uskutoční od 21. marca do 14. apríla pre všetky druhy športov. Druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie – má dva termíny. Prvý je od 4. do 6. mája, druhý od 11. do 13. mája. Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je podľa rezortu školstva 18. mája.