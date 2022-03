FOTO Cigánikovej nečakaná zmena imidžu: Stoja za ňou zdravotné problémy, zvažuje operáciu

BRATISLAVA – Zmena je život. Poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková v posledné dni prekvapila zmenou imidžu. Svoju „garderóbu“ totiž doplnila o výrazné dioptrické okuliare s čiernym rámom. Ako sa ukázalo, nejde o žiadny trendy módny výstrelok, ale kúsok, ktorý je s jej životom spätý od malička. Trápia ju totiž problémy so zrakom, kvôli ktorým ju zrejme čaká aj operácia.

Ako prezradila koaličná poslankyňa, problémy so zrakom ju trápia celý život a okuliare boli jej súčasťou už od 3 rokov. V tom čase bola však ponuka na našom trhu výrazne obmedzená, a tak bola nútená nosiť pre tú dobu klasické „popolníky“ s hrubými sklami aj rámami, za čo sa nevyhla medzi rovesníkmi posmeškom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

V puberte sa preto rozhodla „presedlať“ na kontaktné šošovky a pri nich zotrvala dlhé roky, a to, že má problémy so zrakom, tak pred okolím dobre „tajila.“ Pri poslednej kontrole u svojho očného lekára však zistila, že to veľmi nepomáha jej zraku, a tak sa po rokoch rozhodla prejsť znova okuliare.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tentokrát už s väčším úspechom u okolia, ktoré podľa slov šéfky zdravotníckeho výboru zareagovalo na takúto zmenu pozitívne. „Aj keď stále mám traumu z detstva,“ povedala s úsmevom. Dodala, že je však rozhodnutá kvôli silným dioptriám - päťkám - predsa len podstúpiť operáciu na ich zníženie.