Hrozbou nie sú len smrtiace zbrane: Pozor na HOAXY! Polícia upozorňuje dezinformačnú ZBERBU

Ruská invázia na Ukrajine nie je to jediné, čo nás ohrozuje. Výborne sa darí aj dezinformáciám a propagande. Najnovšie polícia zaznamenala, že sa začali šíriť hoaxy o tom, čo sa v skutočnosti deje na hranciciach a kto cez ne prechádza.

"V týchto chvíľach sa masívne začínajú šíriť statusy o tom, že cez ukrajinskú hranicu majú prechádzať všetci rôzni cudzinci len Ukrajinci nie. Statusy, ale aj videá informujú o pohybe osôb čiernej pleti, prípadne národnosti niektorého z arabských štátov," informuje polícia na sociálnej sieti.

Čo sa na východnej hranici deje?

Slovensko sa snaží vojnovým utečencom pomáhať zo všetkych síl. Aktuálne na Ukrajine ostali uviaznutí nielen domáci Ukrajinci, ale aj cudzinci, ktorí tam buď dlho či krátko žili, pracovali, boli na dovolenke, alebo na študovali.

"Keďže sa nad Ukrajinou nedá lietať, tak musia využiť najbližšie hraničné priechody. Napríklad, prví černosi sa objavili na hraniciach už v piatok, čo ste mohli vidieť aj na našich fotografiách. Takže pohyb osôb rôznych národností je pri úteku z vojnovej zóny úplne normálny. A prečo je na hranici akurát teraz veľa neukrajincov? To sa pýtajte ukrajinských colníkov, prečo sú na ich strane niekoľkokilometrové rady domácich, avšak iní cudzinci sú vybavovaní tak, ako by mali prednostné právo opustiť Ukrajinu. Slovensko nemá právomoc ísť na Ukrajinu a zobrať do áut domácich, všetci musia byť vybavení najprv ukrajinskými colníkmi," vysvetlila polícia.

Ľuďom, ktorí šíria klamstvá a dezinformácie, ide podľa polície o to, aby spôsobili informačný chaos, ktorý vyústi do straty podpory ukrajinských utečencov a samotnej Ukrajiny. "Ide to krôčik po krôčiku, chcú to robiť nenápadne, dávajú si veľmi pozor na svoj jazyk. Nie je nič lepšie ako začať tým, že hoaxeri začnú obracať verejnú mienku voči utečencom. Kedy inokedy ako teraz by mali vytiahnuť starú známu kartu o afrických a arabských migrantoch, ktorí prichádzajú znásilňovať slovenské ženy?" pýtajú sa policajti.