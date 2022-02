Časť ruského zemného plynu by mohlo Slovensko nahradiť biometánom: Je to dosť na stabilizáciu ceny?

BRATISLAVA – Slovensko by mohlo v strednodobom horizonte vyrábať až 400 miliónov kubických metrov (m3) biometánu. Uviedol to na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) o legislatívnom balíčku Fit for 55 a podpore obnoviteľných plynov Jerguš Vopálenský z SPP-Distribúcia. Spotreba zemného plynu na Slovensku je necelých päť miliárd m3 ruského zemného plynu, ktorý by sa tak dal čiastočne nahradiť práve bioplynom.

"V krátkodobom a strednodobom horizonte vidíme potenciál do 400 miliónov kubíkov," povedal Vopálenský. Získať by sa mal zo súčasných bioplynových staníc, ale aj z nových biometánových staníc využívajúcich biologicky rozložiteľný komunálny odpad, kuchynský a reštauračný odpad a najmä exkrementy hospodárskych zvierat.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke necelá stovka bioplynových staníc, no zariadenie na prečistenie bioplynu a získanie čistého biometánu má zatiaľ iba jedna. Súčasné bioplynové stanice zväčša vyrábajú z bioplynu teplo pre vlastnú spotrebu alebo elektrickú energiu. Vláda ráta v pláne obnovy s finančnou podporou premeny bioplynových staníc na biometánové, no napojiť do plynárenskej sústavy bude možné iba asi tretinu z nich. Podmienkou je, aby mali inštalovaný výkon viac ako 0,9 MW, dĺžka prípojky k plynovodnej sieti by nemala byť dlhšia ako štyri kilometre a prevádzkový tlak v tomto plynovode nemôže byť vyšší ako 6,3 megapascalu (MPa).

Patrícia Gašparcová zo Slovenskej bioplynovej asociácie upozornila, že biometán je v súčasnosti približne o tretinu lacnejší ako zemný plyn. V celej Európe by sa do roku 2030 mohla výroba biometánu zvýšiť až na 34 miliárd m3. "Nasadenie biometánu vyrobeného v Európe by mohlo pomôcť stabilizovať súčasný nárast cien plynu v súvislosti s prerušením dodávok plynu od tretích strán," uviedla Gašparcová. Aby tento sektor prilákal viac investícií, je však podľa nej potrebná jasná politická podpora.