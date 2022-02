V Bratislave sa konal ďalší protest: Jasná podpora Ukrajine! Strašidelné slová mladej Ukrajinky

Na bratislavskom Hlavnom námestí, pred ruskou ambasádou, sa v sobotu podvečer stretli stovky ľudí. Všetci s jedným cieľom - vyjadriť podporu Ukrajine.

Stojíme za Ukrajinou!

"Sme tu, aby sme jednoznačne vyhlásili, že stojíme za Ukrajinou, za jej občanmi, za jej suverenitou. To, čo sa deje na Ukrajine, je neprijateľné a neexistujú žiadne slová, ktoré by to vedelo zdôvodniť. Musíme však priznať, že to, čo sa deje, je aj našou chybou. Neboli sme dobrými susedmi, priateľmi alebo partnermi. Vieme, že sa Ukrajina hlásila do NATO už viac, ako 10 rokov. Nepomohli sme. Nemôžeme opakovať tieto chyby. Slovenská republika, celá EÚ a NATO musí urobiť všetko pre to, aby ochránilo Ukrajinu a jej identitu," zaznelo na úvod. Organizátor Patrik Lenghart poukázal na to, že Rusko má zdroje na to, aby Ukrajinu potrápilo ešte veľmi dlho, ale musíme ukázať, že toto nie je cesta.

Protest prebehol v kľude, bez konfliktov. Ľudia však na znak vyjadrenia nepokoja s tým, čo sa deje na Ukrajine, priniesli bannery a transparenty - a to v slovenčine, ukrajinčine, či angličtine. Všetky však odkazovali na jedno - že vojna musí skončiť. "Povedzme nie Putinovi a vojne", "Mier na Ukrajine", "Nezačalo to o 4. hodine ráno, ale pred ôsmimi rokmi", "Zastavte vojnu a ruskú agresiu", všetky tieto transparenty bolo vidieť na námestí. Rovnako mnoho ľudí so sebou mali karikatúru ruského prezidenta Vladimira Putina, kde je znázornený ako kombinácia seba a Adolfa Hitlera.

Vystúpili na ňom rečníci známi zo spoločenského a verejného diania na Slovensku - pedagóg Michal Vašečka, moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, režisér Nikita Slovák, moderátor Braňo Dobšinský, či ďalšie osobnosti. Protestu sa zúčastnila aj Ukrajinka Danuta, ktorá študuje na Slovensku, no pochádza z Odesy. "Putin chce mať Ukrajinu vo Sovietskom zväze. Nemyslite si, že vás sa to nedotkne. Tiež sme si, mysleli, že sa to nikdy nestane," upozornila Danuta, ktorá Putina nazvala novodobým Hitlerom.

Zhromaždenie na podporu Ukrajiny na bratislavskom Hlavnom námestí sa konalo s medzinárodným symbolom mieru bielou vlajkou. "Ten, kto ju zdvihne, nemá záujem bojovať, nepredstavuje nebezpečenstvo, chce viesť dialóg," uviedli organizátori. „My všetci musíme stáť za mierovým riešením a spoločne musíme trvať na dialógu, ktorého výsledkom je odchod ruského vojska a obnovenie mieru,“ uzavreli.

