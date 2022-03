Európa je závislá na ruskom plyne: TOTO je desať alternatív, ktoré nás dokážu zo závislosti vymaniť

MOSKVA - Závislosť Európy na dovážanom zemnom plyne z Ruska je obrovská. V roku 2021 sa do Európy prepravilo z Ruska každý deň v priemere viac ako 380 miliónov kubických metrov plynu. Za celý rok to bolo približne 140 miliárd. Európsky kontinent musí urýchlene hľadať alternatívy na zníženie závislosti od ruského plynu, a to najmä teraz, keď na Ukrajine zúri vojna.

Analýza Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) navrhuje sériu okamžitých opatrení, ktoré by sa mohli prijať s cieľom znížiť závislosť od ruského plynu a zároveň zvýšiť krátkodobú odolnosť plynárenskej siete EÚ a minimalizovať ťažkosti pre zraniteľných spotrebiteľov. Opatrenia sú navrhnuté aj napriek tomu, že ich zavedenie do praxe by sa odrazilo na pomalšom tempe znižovania emisií v EÚ. Analýza poukazuje na desať možných alternatív, ktorými by sa Európa dokázala odtrhnúť od ruského plynu.

1. Žiadne nové zmluvy o dodávkach plynu s Ruskom

Zmluvy na dovoz plynu s ruskou spoločnosťou Gazprom, ktoré pokrývajú viac ako 15 miliárd metrov kubických ročne, vypršia do konca tohto roka. Zodpovedá to približne dvanástim percentám dodávok plynu do EÚ od tejto spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Únia tak má v blízkej budúcnosti jasnú príležitosť uzavrieť zmluvy o dodávkach plynu s iným partnerom.

2. Nahradenie ruských dodávok plynu alternatívnymi zdrojmi

Dovoz z neruských plynovodov (vrátane Azerbajdžanu a Nórska) by sa v priebehu budúceho roka mohol navýšiť od roku 2021 až o 10 miliárd metrov kubických plynu. EÚ má v blízkej budúcnosti väčší potenciál zvýšiť dovoz LNG. Obchod so skvapalneným zemným plynom je vo svojej podstate flexibilný. Európa by sa mala orientovať na využitie tejto dodávky plynu. Hovorí sa už o Ázii. Zvýšenie dodávok plynu, avšak nie z Ruska, predpokladá spoločné úsilie pri riešení únikov metánu v celej Európe.

3. Povinnosť minimálneho skladovania plynu pre zvýšenie odolnosti trhu

Skladovanie plynu zohráva kľúčovú úlohu pri zvládaní sezónnych výkyvov, akými sú prudký nárast dopytu alebo výpadky z hľadiska ponuky. Bezpečnosť, ktorú poskytuje skladovanie plynu, je väčšia v čase geopolitického napätia. Regionálna koordinácia úrovní skladovania plynu a prístupu k nim môže poskytnúť dôležitý prvok solidarity medzi členskými štátmi EÚ a posilniť ich bezpečnosť dodávok plynu pred ďalšou zimnou sezónou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Henrich Mišovic

4. Urýchlenie zavádzania nových veterných a solárnych projektov

V roku 2022 sa očakáva rekordné zvýšenie kapacity solárnej fotovoltaiky a veternej energie a návrat k priemerným poveternostným podmienkam, ktoré zvýšia produkciu EÚ z týchto obnoviteľných zdrojov o viac ako sto terawatthodín (TWh), čo je nárast o viac ako 15 percent v porovnaní s 2021. Rýchlejšie nasadenie strešných solárnych fotovoltaických systémov môže znížiť spotrebiteľské účty. Krátkodobý grantový program pokrývajúci 20 percent nákladov na inštaláciu by mohol zdvojnásobiť tempo investícií (v porovnaní so základnou prognózou IEA) pri nákladoch približne tri miliardy eur. To by zvýšilo ročný výkon strešných solárnych fotovoltaických systémov až o 15 TWh.

Galéria fotiek (5) Nord Stream 2

Zdroj: TASR/AP

5. Maximalizácia výroby z existujúcich dispečerských zdrojov s nízkymi emisiami - bioenergie a jadrovej energie

Jadrová energia je najväčším zdrojom elektriny s nízkymi emisiami v EÚ, ale niekoľko reaktorov bolo v roku 2021 odstavených z dôvodu údržby a bezpečnostných kontrol. V roku 2022 sa tieto reaktory vrátia do bezpečnej prevádzky, čo spolu so začatím komerčnej prevádzky dokončeného reaktora vo Fínsku môže viesť k zvýšeniu výroby jadrovej energie v EÚ až o 20 TWh v roku 2022.

6. Zavedenie krátkodobých opatrení na ochranu zraniteľných spotrebiteľov elektriny pred vysokými cenami

Pri dnešnom usporiadaní trhu sa vysoké ceny plynu v EÚ premietajú do vysokých veľkoobchodných cien elektriny spôsobmi, ktoré môžu viesť k neočakávaným ziskom spoločností. To má významný vplyv na cenovú dostupnosť elektriny, ako aj na ekonomické stimuly pre širšiu elektrifikáciu konečného použitia, ktorá je kľúčovým prvkom prechodu na čistú energiu.

Mohli by sa zvážiť dočasné daňové opatrenia na zvýšenie sadzieb z neočakávaných ziskov energetických spoločností. Tieto daňové príjmy by sa potom mali prerozdeliť medzi spotrebiteľov elektriny, aby sa čiastočne kompenzovali vyššie účty za energiu. Opatrenia na zdanenie neočakávaných ziskov už boli prijaté v Taliansku a Rumunsku v roku 2022.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Gettyimages.com

7. Urýchlenie výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá ponúkajú veľmi efektívny a cenovo výhodný spôsob vykurovania domov, pričom nahrádzajú kotly využívajúce plyn alebo iné fosílne palivá. Urýchlenie predpokladaného zavádzania zdvojnásobením súčasných mier inštalácií tepelných čerpadiel v EÚ by ušetrilo ďalšie dve miliardy m3 spotreby plynu v priebehu prvého roka, čo by si vyžiadalo celkové dodatočné investície vo výške 15 miliárd eur.

8. Urýchlenie zlepšenia energetickej účinnosti v budovách a priemysle

Energetická účinnosť je mocným nástrojom na bezpečný prechod na čistú energiu, ale dosiahnutie veľkých výsledkov si často vyžaduje čas. V tomto pláne uvažujeme o tom, ako zvýšiť tempo pokroku, pričom sa zameriavame na opatrenia, ktoré to môžu rýchlo zmeniť.

Mnohé domácnosti inštalujú inteligentné ovládače vykurovania (inteligentné termostaty), aby znížili účty za energiu a zlepšili pohodlie domova. Ide pritom o jednoduchý proces, ktorý možno rýchlo rozšíriť. Strojnásobenie súčasnej miery inštalácie približne jedného milióna domácností ročne by znížilo dopyt po plyne na vykurovanie domácností o ďalších 200 miliónov m3 ročne s celkovými nákladmi jedna miliarda eur. Nasadenie týchto zariadení možno stimulovať prostredníctvom existujúcich programov, ako sú napríklad dotácie domácnostiam alebo schémy povinných služieb.

9. Povzbudzovanie spotrebiteľov k dočasnej úprave termostatu

Mnoho európskych občanov už reagovalo na ruskú inváziu na Ukrajinu rôznymi spôsobmi - prostredníctvom darov alebo v niektorých prípadoch priamou pomocou utečencom z Ukrajiny. Úprava regulácie vykurovania v európskych budovách vykurovaných plynom by bola ďalšou cestou dočasného opatrenia, čím by sa ušetrilo značné množstvo energie. Priemerná teplota vykurovania budov v EÚ je v súčasnosti nad 22 stupňov Celzia. Úprava termostatu na vykurovanie budov by priniesla okamžitú ročnú úsporu energie približne 10 miliárd m3 na každý stupeň zníženia a zároveň by znížila účty za energiu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

10. Zvýšenie úsilia o diverzifikáciu a dekarbonizáciu zdrojov flexibility energetického systému

Kľúčovou politickou výzvou pre EÚ v nadchádzajúcich rokoch je rozšírenie alternatívnych foriem flexibility pre energetický systém, najmä sezónnej flexibility, ale aj presunu dopytu a odstraňovania špičiek. Opatrenia flexibility na zníženie priemyselného dopytu po elektrine a plyne v špičkách sú obzvlášť dôležité na zmiernenie tlaku na dopyt po plyne pri výrobe elektriny. Nízkouhlíkové plyny z domácich zdrojov, vrátane biometánu, nízkouhlíkového vodíka a syntetického metánu, by mohli byť dôležitou súčasťou riešenia, bude si však vyžadovať oveľa väčšie demonštračné a zavádzacie úsilie.

Ak si EÚ želá, resp. potrebuje znížiť závislosť od ruského plynu ešte rýchlejšie, má k dispozícii aj iné možnosti, ale s výraznými kompromismi. Hlavnou krátkodobou možnosťou by bol prechod od používania plynu v energetickom sektore prostredníctvom zvýšenej návštevnosti európskej flotily spaľujúcej uhlie alebo používania alternatívnych palív, predovšetkým kvapalných palív, v existujúcich elektrárňach spaľujúcich plyn.