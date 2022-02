Slovensko ukázalo solidaritu Ukrajine: Obrovská pomoc! Kroky avizujú mestá, aj rôzne organizácie

BRATISLAVA - Na Slovensko, ale aj do okolitých krajín vo veľkom prúdia davy Ukrajincov, ktorí sa snažia dostať do bezpečia. Veď na Ukrajine od štvrtku rána zúri vojna, ktorú začalo Rusko. Mnohí predstavitelia vyjadrili solidaritu a rozhodli sa vojnou zmietanej Ukrajine pomôcť. Ponúkajú materiálnu pomoc, byty na prespatie, ale aj ďalšie potrebné záležitosti!

Celý svet zostal v školu po tom, ako sa vo štvrtok ráno zobudil do vojny. Tá vypukla medzi Ukrajinou a Ruskom. Mnohí Ukrajinci sa rozhodli odsíť zo svojej krajiny na západ, aby sa tak vyhli ničiacej vojne. Pre stanné právo a mobilizáciu však krajinu môžu opustiť len ženy, deti a starší ľudia. Muži vo veku od 18 do 60 rokov musia ostať v krajine.

Podľa oficiálnych štatistík od stredy 23. februára od 16. hodiny do piatkového poludnia prekročilo slovensko-ukrajinské hranice približne 7490 občanov Ukrajiny. Ministerstvo vnútra informovalo, že pred vypuknutím konfliktu bol zvyčajný počet vstupov na SR z Ukrajiny priemerne 1400 ľudí za deň. O medzinárodnoprávnu ochranu v SR požiadalo k piatku k 14. hodine zatiaľ 14 Ukrajincov, ktorí sa nachádzajú v záchytnom tábore v Humennom. Väčšina prichádzajúcich po vybavení cestuje ďalej na Slovensko alebo do iných krajín Európskej únie.

"Osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom, umožňujeme krátkodobý pobyt do 90 dní. Tieto osoby však majú možnosť pri vstupe na územie SR alebo aj neskôr požiadať o medzinárodnú ochranu a po schválení zmeny zákona o azyle a rozhodnutia vlády SR budú môcť požiadať tiež o dočasné útočisko," vysvetlil rezort. V prípade udelenia medzinárodnej ochrany, teda azylu alebo doplnkovej ochrany, prípadne dočasného útočiska, sa ich status zmení a obmedzenie 90 dní nebude platiť. Väčšina prichádzajúcich z Ukrajiny má platné doklady.

AKTUÁLNE INFO K UKRAJINE ZA REZORT VNÚTRA: HRANICE A AZYL Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Friday, February 25, 2022

Ministerstvo vnútra plánuje zriadiť takzvané hotspoty pre prípad zvýšeného nárastu ľudí z Ukrajiny. "Zriadia sa podľa potreby počas víkendu v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom, Veľkých Slemenciach a Čiernej nad Tisou. V hotspotoch budú registrovaní ľudia, ktorí by prichádzali bez dokladov," avizoval tlačový odbor. Príslušníkom Policajného zboru budú asistovať pri registrácii aj vojaci. V prípade príchodu utečencov z Ukrajiny budú podľa ministerstva využívať najskôr kapacity azylových zariadení Ministerstva vnútra SR v Humennom, Opatovskej Novej Vsi a Rohovciach.

30 stanov

Hasiči na sociálnej sieti informovali, že v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom od piatkového rána realizujú výstavbu dočasného núdzového tábora určeného pre migrantov z Ukrajiny. V dočasnom núdzovom tábore bude k dispozícii približne 30 stanov s poľnými lôžkami, karimatkami a spacími vakmi so zabezpečeným vykurovaním a osvetlením s maximálnou kapacitou pre 500 osôb. „Pre ďalšie potreby migrantov bude k dispozícii veľký jedálenský stan a kontajnery s hygienickým zázemím,“ uvádzajú hasiči.

Dočasný núdzový tábor pre utečencov z Ukrajiny 👍🏻 V areáli Záchrannej brigády HaZZ v Humennom prebieha od dnešného rána... Posted by Hasičský a záchranný zbor on Friday, February 25, 2022

Popoludní sa na ukrajinsko-slovenské hranice presunul premiér SR Eduard Heger či minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO). Predseda vlády zdôraznil pripravenosť Slovenska podať Ukrajincom utekajúcim pred vojnou pomocnú ruku aj v podobe občerstvenia či ubytovania. "Je tu zima, chceme, aby ľudia zbytočne vonku nemrzli. Aby mali čo najlepšie zabezpečenie, občerstvenie a plynulý odvoz či už k ich rodinám a známym, alebo im budeme hľadať miesto, kde ich dočasne ubytujeme," podotkol šéf vládneho kabinetu.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) informoval, že štát má desaťtisíce možností na ubytovanie. Ďalšie ponúkajú jednotlivci a mnohé organizácie. "Kreuje sa operačný štáb, ktorý to bude dávať dokopy, aby sme vedeli čo najefektívnejšie tie kapacity využiť," doplnil. Heger v tejto súvislosti hovoril aj o solidarite zo strany ďalších štátov EÚ. "Ak to bude potrebné a kapacity by boli vyčerpané, siahneme po ich podanej ruke," povedal. Šéf kabinetu zároveň zdôraznil potrebu posilnenia obranyschopnosti. "Jednoznačne musíme posilniť obranyschopnosť a bezpečnosť európskeho priestoru, obzvlášť východnej hranice," zdôraznil.

JE TO STRAŠNÁ TRAGÉDIA Stretnutie s matkami, ktoré utekajú s deťmi pred vojnou, patrí k mimoriadne smutným chvíľam... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Friday, February 25, 2022

Ministerstvo kultúry SR poskytne svoje účelové zariadenia Migračnému úradu Ministerstva vnútra pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny na Slovensko. "Zariadenia sú k dispozícii na ubytovanie s okamžitou platnosťou. Týmto krokom chceme v rámci svojich možností prispieť k pomoci Ukrajine a prijať rodiny a jednotlivcov, ktorí po odchode zo svojich domovov prišli o strechu nad hlavou," uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO).

Galéria fotiek (8) Zdroj: SITA/Christian Charisius/dpa via AP

Podľa starostky obce Ubľa Nadeždy Sirkovej bola situácia počas dňa pokojná. V noci mnohým Ukrajincom poskytli útočisko v obradnej sieni. Na Slovensko môžu prísť len ženy, deti a starí ľudia, pre väčšinu utečencov prichádzajú ich známi a cestujú ďalej, na Slovensku neostávajú. Tým, ktorí tu nemajú nikoho, poskytujú útočisko v azylových domoch. "Aktuálne robíme zbierku vecí pre Ukrajinu. Volal mi starosta ukrajinskej obce Veľké Berezné Bohdan Kirlik, ktorý ani nevedel hovoriť. Povedal mi, že nmejaú dostatok zásob, potrebujú pomoc s distribúciou potravín, liekov, prikrývok či ďalšej materiálnej pomoci. Bolo mi z toho veľmi smutno. Spolupratričnosť ale pociťujem z celého Slovenska, naozaj z každého kútu krajiny sa nám ozývajú ľudia, ktorí chcú pomôcť. Jeden pán nám priniesol 2000 diek až z Budapešti. Je to neskutočné," uviedla starostka, ktorá obec nazvala záchytným táborom, ktorý prijíma tých, ktorí to potrebujú.

Galéria fotiek (8) Ukrajinci, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom v poľskej obci Medyka

Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski

Pomoc od miest

Bratislavský Ružinov hľadá dobrovoľníkov, ktorí by vedeli dočasne, na pár týždňov, ubytovať ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Ozvať sa môžu tí, ktorí majú voľnú izbu, dom či nehnuteľnosť, prípadne sú majiteľom hotela alebo ubytovne, a boli by ochotní prichýliť ich za symbolickú cenu. Urobiť tak môžu aj prostredníctvom e-mailovej adresy pomoc@ruzinov.sk. Pomôcť je prichystaná aj samotná mestská časť, avšak, len naozaj krátkodobo - k dispozícii sú totiž priestory typu telocvične, kde sa dá poskytnúť núdzová strecha nad hlavou pre väčšiu skupinu ľudí na jednu či dve noci. "Veľmi núdzovo a na výnimku vieme pomôcť dvom - trom rodinám na prvý mesiac, už teraz však záujem prekračuje naše možnosti," podotkol starosta časti Martin Chren.

Milí susedia, vážení Ružinovčania, za posledné dva roky sme sa ako ľudia dokázali niekoľkokrát spojiť - a obrovská... Posted by Martin Chren - starosta Ružinova on Friday, February 25, 2022

Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) spolu s neziskovým projektom Misia – osobnosti kuriérmi organizujú v sobotu (26. 2.) dobrovoľnú materiálnu zbierku pre ľudí z Ukrajiny. "Ukrajinskí utečenci potrebujú našu pomoc, či už na strane Slovenska v Ubli alebo v pohraničnej oblasti Ukrajiny vo Veľkom Bereznom. Urgentne potrebujú deky, skladacie lehátka, posteľné prádlo, trvanlivé potraviny, najmä polievky, mlieko, dezinfekčné mydlá, hygienické potreby, plienky pre deti," približujú organizátori. Potrebné veci je možné priniesť v sobotu do Domu kultúry (DK) Zrkadlový háj od 10.00 do 18.00 h.

🇺🇦♥ZBIERKA VECÍ PRE UKRAJINU Milí priatelia, ukrajinskí utečenci potrebujú našu pomoc či už na strane Slovenska v Ubli... Posted by Misia - osobnosti kuriermi on Friday, February 25, 2022

Banskobystrická samospráva chce pomôcť Ukrajincom, žijúcim na území Banskej Bystrice, ako aj tým, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Primátor Ján Nosko vyzýva všetkých, ktorí majú voľné rodinné domy, byty, chaty alebo akékoľvek iné priestory a sú ochotní ich poskytnúť prichádzajúcim ľuďom z Ukrajiny, alebo vedia pomôcť iným spôsobom, aby dali vedieť na adrese ic@banskabystrica.sk. V radnici na Námestí SNP samospráva zriadila hotspot určený ako kontaktné miesto pre prichádzajúcich ľudí. Posilňuje informačné centrum, otváracie hodiny už počas víkendu budú v čase 9.00 až 17.00 h. V prípade, že si to situácia vyžiada, mesto je pripravené priestor radnice zabezpečiť potrebným personálom. Možné je kontaktovať sa aj na stálu službu mestskej polície na čísle 048/4330804. Aktuálne žije v Banskej Bystrici viac ako 700 obyvateľov Ukrajiny.

PRIPRAVUJEME SA NA POMOC ĽUĎOM Z UKRAJINY Dnes som zvolal krízový štáb, na ktorom sme rokovali o tom, akú pomoc... Posted by Ján Nosko on Friday, February 25, 2022

Kroky na pomoc utečencom z Ukrajiny avizuje aj Banskobystrický kraj. Ten je pripravený pomôcť aj tým Ukrajincom, ktorí už dnes žijú a študujú na území Banskobystrického kraja. Kraj deklaruje, že je pripravený poskytnúť okamžitú pomoc, keď kapacity na východnom Slovensku, ktoré ministerstvo vnútra označilo ako primárne pre pomoc utečencom pred konfliktom na Ukrajine, nebudú postačovať. "Už dnes vieme povedať, že na našich stredoškolských internátoch máme voľných spolu približne 250 miest, ktoré sme okamžite pripravení ponúknuť utečencom z Ukrajiny. Už včera sme nakontaktovali všetkých poskytovateľov služieb krízovej intervencie v našom kraji, ktorí deklarovali okamžitú kapacitu asi 90 miest," informoval predseda kraja Ján Lunter.

BBSK CHYSTÁ KONKRÉTNE KROKY NA POMOC UKRAJINCOM 🇺🇦 Župan Ján Lunter dnes v dopoludňajších hodinách zvolal Krízový štáb... Posted by Banskobystrický samosprávny kraj on Friday, February 25, 2022

Mesto Trenčín je pripravené pomôcť obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Zabezpečiť bude vedieť ich prepravu, ubytovanie či potraviny. Samospráva mapuje možnosti ubytovania vo vlastných budovách, ale aj v trenčianskych ubytovniach a penziónoch. "Bude potrebné odľahčiť nápor na mestá východného Slovenska. Časť ľudí, ktorí sa budú snažiť ujsť, budeme pripravení autobusmi previezť do nášho regiónu, respektíve do Trenčína a poskytnúť im ubytovanie, potraviny, nevyhnutnú pomoc a bezpečie," povedal primátor Richard Rybníček. Mesto podľa neho vyzýva a prosí obyvateľov, aby sa k nemu pridali a vyjadrili solidaritu s nevinnými obyvateľmi Ukrajiny, ktorí sú obeťami agresívneho napadnutia zo strany Ruska. V prípade záujmu o pomoc môžu obyvatelia vypísať dotazník, ktorý radnica uverejnila na stránke mesta.

⛓🏠 Zapájame sa do pomoci Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí budú potrebovať pomoc. 🧐 Mapujeme možnosti ubytovania vo... Posted by Trenčín on Friday, February 25, 2022

Mesto Nitra sa pripravuje na prijatie ľudí, ktorých z domovov vyhnala vojna na Ukrajine. O vhodných ubytovacích kapacitách a formách pomoci pre utečencov rokovalo vedenie mesta s ďalšími organizáciami a inštitúciami. Podľa slov primátora Mareka Hattasa sa na stretnutí zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, univerzít, tretieho sektora a inštitúcií, ktoré pomáhajú cudzincom a ľuďom v tiesni. „Hľadali a identifikovali priestory pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Hovorili o tom, ako sa o nich postarať, vhodne ubytovať a poskytnúť im aspoň základný komfort. Potom bude nasledovať dlhodobá práca s ľuďmi, ktorí z Ukrajiny utiekli. Sme pripravení na akúkoľvek situáciu,“ uviedol nitriansky primátor.

Mesto Prievidza vyčlení na pomoc Ukrajine v súvislosti s vojnovým konfliktom 10.000 eur. Určené budú na zariadenie potrieb pre prípadných azylantov. "Cítime potrebu pomôcť Ukrajine. Zvažovali sme, ako to z pozície samosprávy mesta môžeme urobiť," povedala primátorka Katarína Macháčková. Mesto podľa nej poskytne azylantom ubytovanie, má k dispozícii desať voľných bytov, ktoré sú spôsobilé na užívanie. "Byty nie sú zariadené a túto otázku by bolo potrebné riešiť. Za týmto účelom navrhnem v pondelok na zasadnutí zastupiteľstva vyčlenenie sumy 10.000 eur ako rezervu pre potreby riešenia ubytovania, stravy, oblečenia alebo iných potrieb pre našich priateľov z Ukrajiny," priblížila.

🇺🇦🤝PRIEVIDZA POMÁHA🤝🇺🇦 Dnes som podpísala rozpočtové opatrenie primátorky mesta na vyčlenenie finančných prostriedkov z... Posted by Katarína Macháčková on Friday, February 25, 2022

Mesto Snina je pripravené poskytnúť pomoc utečencom z Ukrajiny. Zabezpečené má pre nich telocvične základných škôl a aj ich jedálne. Povedal to zástupca primátorky Marián Kníž. Podľa Kníža tiež samospráva požiadala o pomoc aj humanitárne organizácie. Pripomenul tiež, že v rámci mesta Snina je k dispozícii približne 2000 miest pre Ukrajincov. „Pripravená je tiež pre nich telocvičňa v obci Ubľa, ktorá je na ukrajinskej hranici,“ podotkol. Doplnil, že do nej potrebujú ležadlá, deky a aj ďalší materiál. Pomôcť môže aj verejnosť, buď ich môže do obce zaniesť, alebo sa ozvať mestu a spoločne zorganizovať ich dodanie. „Pre deti sme tam poslali aj lehátka z mestských materských škôl,“ zhrnul zástupca primátorky.

🤚Vážení Sninčania! Súčasný vývoj situácie u 🇺🇦 našich susedov sa nás bezprostredne dotýka. Mobilizujeme preto... Posted by Mesto Snina - oficiálna stránka on Friday, February 25, 2022

Košický samosprávny kraj má pre potreby ubytovania vojnových utečencov z Ukrajiny okamžite k dispozícii šesť zariadení s navýšenou kapacitou 404 miest. Ide o turistické ubytovne v Rožňave, Viničkách, Rozhanovciach, Sobranciach a Spišskej Novej Vsi. Kraj má k dispozícii aj Školu v prírode v Kysaku, ktorá slúžila ako karanténne zariadenie počas prvej vlny pandémie. "V prípade vyššej potreby vieme vyčleniť pre účely ubytovania vojnových utečencov ďalších päť zariadení s kapacitou 397. Ide o objekty bývalých školských internátov v Rožňave, Veľkých Kapušanoch, Strážskom a v Michalovciach, v ktorých aktuálne nie sú ubytovaní študenti, okrem toho máme k dispozícii aj bývalú Školu v prírode v Inovci, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc s Ukrajinou," uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.

Kraj chce vyčleniť aj osobitné finančné prostriedky na humanitárnu pomoc pre vojnových utečencov. O návrhu uznesenia budú v pondelok (28. 2.) rokovať krajskí poslanci, informovala Terezková. Kraj v prípade potreby plánuje mobilizovať aj dobrovoľníkov z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

V ŽUPNOM UBYTOVANÍ NAŠLI ÚTOČISKO PRVÉ ŽENY S DEŤMI Z UKRAJINY Pomohli sme prvým obyvateľom zo susednej Ukrajiny 🇺🇦,... Posted by Rasťo TRNKA on Friday, February 25, 2022

Východoslovenské obce z okolia vodnej nádrže Veľká Domaša vyzývajú svojich obyvateľov na pomoc s ubytovaním pre utečencov z Ukrajiny. Ako povedal starosta obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou Radovan Kapraľ, ozvať sa môžu aj chatári a prevádzkari ubytovacích zariadení v regióne. Ako dodal, ľudia, ktorí chcú poskytnúť dočasné útočisko pre Ukrajincov, sa môžu prihlásiť na svojom obecnom úrade.

Zapojené sú obce Bžany, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa. „Bude to ubytovanie prevažne pre rodiny alebo matky s malými deťmi do času, kým ich presunu do štátom zriadených táborov,“ uvádzajú samosprávy. Kapraľ v piatok predpoludním potvrdil, že sa mu už ozvali záujemcovia, ktorí chcú pomôcť občanom Ukrajiny. „Posielajú aj maily, telefonovali mi a ozval sa aj majiteľ ubytovacieho zariadenia. Spolupatričnosť je dosť veľká,“ zdôraznil s tým, že k dispozícii je tak za obec Kvakovce okolo 70 miest na ubytovanie.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR / AP, Milan Kapusta

Mesto Veľké Kapušany v Michalovskom okrese je pripravené poskytnúť pomoc utečencom z Ukrajiny. Zabezpečené má pre nich telocvične základných škôl a aj ďalšie budovy v správe mesta. Povedal to primátor Peter Petrikán. Mesto Michalovce je pripravené poskytnúť orgánom civilnej obrany plnú súčinnosť pri riešení pomoci utečencom a splní všetky úlohy z toho plynúce. Ako pripomenulo, riešenie utečeneckých vĺn je prioritnou úlohou štátu. V najbližších hodinách a dňoch pripravuje mesto možnosti predovšetkým na humanitárnu pomoc. „Podrobnejšie informácie o jej rozsahu poskytneme po sumarizácii spolu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zasadnutí krízových orgánov mesta,“ uviedla samospráva.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR / AP, Milan Kapusta

Pridávajú sa aj dopravcovia

Najväčší autobusový dopravca na Slovensku Arriva je pripravený pomôcť na slovensko-ukrajinskej hranici. Ak si to situácia vyžiada, okamžite posilní prímestské linky premávajúce v prihraničných oblastiach. "Prípadne vyčleníme vozidlá prímestskej dopravy Košického samosprávneho kraja na prepravu vojnových utečencov z hraničných priechodov," uviedla riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.

Generálny riaditeľ Arrivy na Slovensku László Ivan deklaruje pripravenosť firmy zapojiť sa na žiadosť kompetentných orgánov do logistickej a humanitárnej pomoci pre obete vojny na Ukrajine prichádzajúce na Slovensko. V súčasnosti dopravca zamestnáva na Slovensku 32 vodičov z Ukrajiny. Deklaruje, že s nimi cíti spolupatričnosť a ponúkol im a ich blízkym konkrétnu pomoc. "Zatiaľ nemajú informáciu o povinnosti vrátiť sa späť do ich krajiny a vycestovať domov neplánujú," uviedla Helecz s tým, že výpadky vo vypravenosti spojov nepredpokladajú.

🤲 ARRIVA ponúkla pomoc svojim kolegom z Ukrajiny a je pripravená zapojiť sa na žiadosť kompetentných orgánov do... Posted by ARRIVA na Slovensku on Friday, February 25, 2022

Dopravný podnik Bratislava, prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, zamestnáva v súčasnosti 102 Ukrajincov. Mestský dopravca sa pripravuje aj na scenár, že ukrajinskí vodiči odídu späť do svojej vlasti. "Situáciu pravidelne vyhodnocujeme a zaoberáme sa krízovými scenármi v prípade možného výpadku vodičov z Ukrajiny," povedal hovorca podniku Martin Chlebovec.

Pripravení pomôcť sú aj zmluvní autobusoví dopravcovia KSK. Spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus vedia vyčleniť vozidlá prímestskej autobusovej dopravy na zabezpečenie prevozu vojnových utečencov z hraničných priechodov, prípadne posilniť autobusové linky v prihraničnej oblasti.

Aj mimovládne organizácie

Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov chce pomôcť Ukrajine. Rozhodla sa, že bude spolupracovať s neziskovou organizáciou Človek v ohrození pri získavaní financií pre obete vojny. „Konkrétne skutky sú nad všetky deklarácie. Sme preto ochotní spraviť maximum na podporu zbierky, ktorú organizuje nezisková organizácia Človek v ohrození. Naši členovia jej budú robiť propagáciu vo všetkých svojich kultúrnych zariadeniach, aby sme tak podporili finančné aktivity, ktoré budú smerované na pomoc Ukrajine,“ uviedol predseda asociácie Jaroslav Dóczy.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR / AP, Milan Kapusta

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku vytvorila webovú stránku pre ľudí, ktorí môžu pomôcť v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine.„Každú chvíľu nás kontaktujú naši ukrajinskí členovia, ktorí prosia o pomoc. Žiadosti už presahujú naše možnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu webstránku, kde sa môžu zapisovať dobrovoľníci, ktorí sú ochotní a schopní pomôcť,” uviedla Alona Kurotová z asociácie. Dodala, že je potrebná pomoc od Slovákov, ktorých podporu cítia, mnohí však nevedia, ako sa zapojiť. Na webstránke new.malns.sk/savelives-sk sa môžu zapísať tí, ktorí môžu pomôcť s ubytovaním, lekárskou pomocou, vedia pomôcť s deťmi alebo získať štatút utečenca. Dobrovoľníci môžu navrhnúť aj iný spôsob pomoci. Všetky kontakty posunie následne asociácia migračnému úradu, s ktorým nadviazala úzku spoluprácu.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Profimedia

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. Registrácia je k dispozícii na webe Tlačovej kancelárie konferencie biskupov. KBS prosí ľudí, aby im, ak majú možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dali o nej vedieť. Registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát SKCH v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko.

Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska zriadi transparentný účet určený najmä na pomoc s migráciou v slovensko-ukrajinských pohraničných oblastiach. Okrem toho sa zaviazalo koordinovať materiálnu zbierku. Informoval o tom hovorca združenia Michal Kaliňák. Vyzbierané financie majú pomôcť zabezpečiť materiálno-technickú výbavu prostredníctvom miestnych samospráv.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR / AP, Milan Kapusta

Pomoc nemocníc

Pracovníci a dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou. Budú tam poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a v rámci svojho mandátu zabezpečovať i pátraciu službu, spájať rodiny v prípade, že v dôsledku konfliktu stratia kontakt so svojimi blízkymi. "Súčasný vývoj situácie u našich susedov sa nás bezprostredne dotýka. Mobilizujeme naše ľudské a materiálne kapacity a sme pripravení pomôcť a urobiť, čo je v našich silách," povedala v piatok generálna sekretárka červeého kríza Zuzana Rosiarová Kesegová.

Nemocnice spišského klastra sú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny pripravené poskytnúť lekársku zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Spolu s mestami Levoča, Kežmarok a Krompachy sú tiež pripravené pomôcť ukrajinským zdravotníkom a ich rodinným príslušníkom. V nemocniciach spišského klastra, ku ktorým patria nemocnica v Levoči, Kežmarku a Krompachoch, evidujú spolu 21 ukrajinských zamestnancov.

SME PRIPRAVENÍ POMOCŤ OBETIAM VOJNY NA UKRAJINE 🇺🇦 "Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice je pripravená pomôcť... Posted by Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice on Friday, February 25, 2022

Pomôcť obetiam vojny na Ukrajine a prijať pacientov, ktorí budú potrebovať zdravotnú starostlivosť, je pripravená aj Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice. „Košická nemocnica ako druhá najväčšia nemocnica na Slovensku s najväčším počtom covidových pacientov za uplynulé dva roky má z pandémie rozsiahle skúsenosti, preto vieme veľmi rýchlo pripraviť potrebné kapacity pre prípadných pacientov a zranených z Ukrajiny,“ povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik s tým, že všetky kroky koordinujú v úzkej spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR.