Podmanický by sa mohol vrátiť do klubu Smer-SD, avizoval to Robert Fico

Galéria fotiek (1) Ján Podmanický

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Podmanický by sa mohol vrátiť do poslaneckého klubu Smeru-SD. Avizoval to predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii.