Šeliga by podporil poskytnutie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine: Kaliňák to odmieta

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR zo strany Za ľudí Juraj Šeliga by podporil poskytnutie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine, ak bude mať Slovensko náhradu. Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák to odmieta. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Posielanie zbraní na Ukrajinu podľa Kaliňáka zaťahuje Slovensko do vojny. Šeliga, naopak, hovorí o morálnej povinnosti pomáhať susednej krajine SR aj vojensky. Zhodujú sa na potrebe humanitárnej pomoci.

Pri hlasovaní sa Kaliňák zdržal

Pri hlasovaní o prítomnosti vojakov NATO na Slovensku by sa Kaliňák zdržal. Argumentuje tým, že Slovensku nehrozí bezprostredné vojenské nebezpečenstvo. Šeliga si myslí, že ak by bol Kaliňák vo vláde, konal by inak. Vojna sa podľa neho týka aj Slovenska. Poukázal na ruské rakety neďaleko poľských hraníc a blízkosť užhorodského letiska, ktoré by mohlo byť potenciálnym cieľom Ruska, k Slovensku. Ocenil, že na Slovensko postupne privážajú systém protivzdušnej obrany Patriot.

Galéria fotiek (3) Protilietadlový raketový systém S 300 v palebnom postavení.

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Minister vnútra by mal byť na hranici nepretržite

Utečeneckú krízu na hraniciach podľa koaličného poslanca Slovensko zvláda, hoci s veľkou pomocou dobrovoľných organizácií. Exminister doplnil tiež výraznú úlohu samospráv pri zvládaní krízy. Rezort vnútra podľa neho nevyužíva dostatočne svoje kapacity. Tvrdí, že minister vnútra by mal byť na hranici nepretržite, aby situáciu koordinoval. Šeliga poukázal na prítomnosť krízového štábu, s ktorým šéf rezortu komunikuje.

Modernizácia armády mohla byť počas pôsobenia Smeru rýchlejšia

Kaliňák pripustil, že počas pôsobenia Smeru-SD vo vláde, mohla postupovať modernizácia armády rýchlejšie. Podľa jeho slov sa zamerali na leteckú techniku. Aktuálny tender na bojové obrnené vozidlá 8x8 nepovažuje za transparentný. Kritizuje, že fínske vozidlá, ktoré vyhodnotili v súťaži ako najvýhodnejšie, nie sú z krajiny NATO. Zapojenie slovenských firiem do výroby nie je podľa neho dostatočné. Šeliga tvrdí, že Fíni rátajú aj so slovenskými firmami. Zdôraznil, že ešte nič nie je podpísané.