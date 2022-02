Povedali si vytúžené áno: Minister Vlčan strávil sobotu svadobne, FOTO oddali ich priamo počas bronzového hokeja!

BRATISLAVA - Ešte v lete sme vás exkluzívne informovali o tom, že člen vládneho kabinetu Samuel Vlčan je zasnúbený a svadobné zvony boli na obzore. Po dnešnom dni je to definitívne a Vlčan si so snúbenicou Gabrielou Urbanovou povedali "áno". Minister si svoju milovanú polovičku zobral v Dóme sv. Martina priamo uprostred hlavného mesta.

Urbanová pracuje pre rezort zdravotníctva ako šéfka oddelenia medzinárodných vzťahov a záležitostí s EÚ.

Spojili ich uprostred centra hlavného mesta

Urbanová ešte v lete povedala, že ich so súčasným šéfom rezortu pôdohospodárstva dohromady zviedla práca. "Zasnúbili sme sa ešte pred jeho nástupom do funkcie, takže toto je naozaj naša súkromná záležitosť. Poznáme sa vďaka práci, ktorá nás spojila v posledných voľbách," uviedla. Dnes svoj zväzok aj formálne spečatili, a to v Dóme sv. Martina v Bratislave, čo je známe centrum hlavného mesta.

Svadobní hostia aj z vlády

Aj keď sa na svadbe objavili zjavní rodinní príslušníci zamilovaného páru, nechýbali ani pracovní kolegovia, a to ani členovia vlády.

Prišiel aj sám premiér Eduard Heger.

Svojou prítomnosťou svadobný pár poctila aj ministerka kultúry Natália Milanová.

Svadobné oznámenie, ktoré sme mali k dispozícii už informovalo o sobote 19. februára. "Dovoľujeme si Vám oznámiť, že svoju lásku spečatíme a spoločné áno si povieme 19. 02. 2022 o 15:00 v Dóme sv. Martina v Bratislave,“ píše sa na svadobnom oznámení. To si snúbenci zladili v zlatých tónoch – písmo je totiž v zlatej farbe a v podobnom odtieni je aj samotný papier.

Dátum svadby má pre pár aj istú symboliku - aktuálne sa totiž oslavuje národný týždeň manželstva. "Pôjde o menšiu svadobnú oslavu, nič špeciálne. Pôvodne sme na hostinu mali pozvaných až sto hostí, ale museli sme to zredukovať a z dôvodu platnosti opatrení sa nám to trochu skomplikovalo. Musím ich dodržiavať, keďže som sám za nich na vláde hlasoval," ozrejmil Vlčan pre Topky.sk.

Keď sa však uvoľnia opatrenia a oteplí sa, plánujú v oslavách pokračovať. "Vtedy plánujeme spraviť garden party aj pre tých, ktorí sa na oficiálnu hostinu pre opatrenia nedostali," uzavrel.

Bozk pred kostolom nemohol chýbať

Zaľúbený pár nám poskytol aj vlastnú radosť z čerstvého zväzku tým, že ako novomanželia zapózovali pre náš objektív.

Svadba prebiehala počas úspešného zápasu bronzových chlapcov v Pekingu

Nechýbal ani novomanželský bozk. Svadba bude určite o to radostnejšia, že naši hokejisti na Olympijských hrách v Pekingu práve počas trvania obradu získali bronzové medaily!

Páru novomanželov nezabudol zablahoželať ani premiér či ministerka kultúry.

