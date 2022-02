Štátne lesy majú staronového šéfa: Kompetentným nevadí ani trestné oznámenie! Jasný odkaz Vlčana

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA – To, čo sa šepkalo niekoľko dní, sa stalo skutočnosťou. Do čela Lesov SR minister pôdohospodárstva vymenoval bývalého riaditeľa Mateja Vigodu. Voči jeho osobe majú výhrady lesní robotníci z Horehronia, ktorí na neho podali trestné oznámenia za vydieranie. Pre topky.sk porozprávali príbeh, čomu čelili zo strany Mateja Vigodu.

Po tom, ako šéf Lesov Tibor Köszeghy odstúpil zo svojej funkcie pre kritiku svojej osoby, sa hneď začalo šepkať o Matejovi Vigodovi. Práve ten Lesy SR viedol pred Tiborom Köszeghym.

Archívne VIDEO Lesy sú dôležité v boji s klimatickou zmenou, uviedol minister pôdohospodárstva Vlčan

Pred týždňom Topky.sk priniesli informáciu o tom, že o bývalom riaditeľovi Matejovi Vigodovi sa opätovne uvažuje na túto pozíciu. V minulosti ho odvolal ešte exminister Ján Mičovský po tom, čo vraj nenaplnil jeho očakávania. Na miesto šéfa lesov od leta minulého roku zasadol Tibor Köszeghy, ktorý zastával tento post až doteraz. Avšak, ten na začiatku roka ponúkol svoju funkciu pre údajnú neprimeranú kritiku jeho osoby.

Hoci bol Vigoda ešte pred týždňom v užšom kruhu nástupcov odchádzajúceho Köszeghyho, včera jeho meno ako nového generálneho riaditeľa potvrdil aj samotný minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Ten Vigodu dočasne poveril vedením inštitúcie. „Vzhľadom k tomu, že som nemal jednoznačného kandidáta, poveril som Mateja Vigodu na základe výsledkov konzultácií s poslaneckým klubom OĽaNO,“ napísal rezort na svojej stránke.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nezmyselné pokuty podriadeným

Osobu Mateja Vigodu spochybňujú lesní robotníci z Horehronia. Dvaja z nich na neho podali trestné oznámenie z vydierania. Svoje príbehy a skúsenosti s osobou Mateja Vigodu pre topky.sk rozprávali Milan Turňa a Miroslav Adamek, ktorým Vigoda ešte z čias, kedy viedol Lesnú správu Beňuš, rozdeľoval prácu. Údajne si od nich mal pýtať všimné za to, aby im prácu rozdeľovali. Keď tak nespravili, mal im podľa ich slov začal „naparovať“ nezmyselné pokuty.

Lesní robotníci spočiatku podali na Vigodu podnet pre podozrenie z korupcie a vydierania na Generálne riaditeľstvo Lesov SR, tam však nepochodili. Turňa podľa generálneho riaditeľstva nesplnil dohodnuté podmienky a z toho dôvodu mu bola vyrúbená pokuta. Okrem toho mu na podozrenie z korupcie odpísali, že sťažnosť považujú za neopodstatnenú. „Vaše tvrdenie, že si Ing. Vigoda od Vás vypýtal úplatok, Ing Vigoda označil ako klamstvo. Keďže ste Vaše tvrdenie neopreli o žiadne dôkazy, metódami kontroly sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť,“ odpísali ešte v polovici decembra minulého roku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky.sk

Celú vec sa rozhodli dať aj na políciu. Začiatkom februára prišli obaja muži na okresnú políciu v Brezne a podali na Vigodu trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu vydierania. Podanie potvrdila aj hovorkyňa banskobystrickej polície Mária Faltániová. Podľa jej slov sa v súčasnosti vo veci vykonávajú potrebné procesné úkony a bližšie informácie k prípadu nemôže poskytnúť. Samotný Vlčan tvrdí, že Vigodu požiadal, aby žiadnym spôsobom nezasahoval do vyšetrovania trestného oznámenia na odštepnom závode Horehronie, ktoré sa týka jeho osoby.

Galéria fotiek (4) Les.

Zdroj: Getty Images

Opätovného dosadenia Vigodu do čela štátnych lesov sa lesní robotníci báli. A nielen oni – údajne celé Horehronie, kde pôsobia. „V lesoch robím od roku 1983. Zažil som rôzne vlády, aj rôznych ľudí, ale toto som ešte nezažil,“ povedal Turňa. Okrem toho smeroval Vigodovi tvrdú kritiku. "Dôkazov korupčného správania na strane p. Vigodu je oveľa viac. Ide o funkčnú korupčnú schému, ktorú vytvoril p. Vigoda a jeho podporovatelia. V regióne ide o človeka so silným vplyvom a mnohí sa ho boja, najmä keď sa odvoláva na kamarátov z radov ústavných činiteľov. Ľudia v regióne o tom všetkom vedia, ale strach o prácu im nedovoľuje čokoľvek spraviť - najmä keď sa p. Vigoda prezentuje ako nový generálny riaditeľ Lesov SR," hovoril pred týždňom Turňa.

Vigoda je v súčasnosti poverený riadením Lesov až do výberového konania, ktoré by sa malo udiať v najbližších týždňoch. V čase, kedy sme sa ho pýtali na obvinenia Turňu a Adameka, hovoril o účelových krokoch, ktoré mali zabrániť jeho povereniu riadením inštitúcie. Vylúčil, že by za dverami jeho kancelárie v lesnej správe Závadka alebo Beňuš niekedy vznikli rozhovory o „všimnom“. „Za svojich 15 rokov praxe som nikdy od nikoho žiadne úplatky nevyžadoval,“ uviedol. O tom, že je na neho podané trestné oznámenie pre vydieranie, sa dozvedel len sprostredkovane, viac o tom však nevie. Ak bude predvolaný, je pripravený sa brániť. „Na dotyčného určite podám trestné oznámenie, pretože aby ma niekto z takýchto vecí obviňoval, musel by mať na to dôkazy v rukách, a to nemôže, pretože som takto nikdy nejednal,“ uzavrel Vigoda v tom čase.