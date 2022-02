EXKLUZÍVNE Poznáme dátum politickej svadby roka! Minister vstúpi do chomúta už o pár dní

V lete Topky.sk prišli s informáciou, že nový minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, ktorý v stoličke vystriedal svojho predchodcu Jána Mičovského, je zasnúbený. A to s Gabrielou Urbanovou, ktorá rovnako, ako Vlčan, pracuje na ministerstve. Urbanová však pracuje pre rezort zdravotníctva ako šéfka oddelenia medzinárodných vzťahov a záležitostí s EÚ. Zasnúbení však mali byť už predtým, ako sa Vlčan stal šéfom agrorezortu. Informáciu v tom čase pre Topky.sk potvrdila samotná Urbanová. "Sme šťastne zasnúbení," povedala v lete pre Topky.sk.

Prezradila, že ich so súčasným šéfom rezortu pôdohospodárstva dohromady zviedla práca. "Zasnúbili sme sa ešte pred jeho nástupom do funkcie, takže toto je naozaj naša súkromná záležitosť. Poznáme sa vďaka práci, ktorá nás spojila v posledných voľbách," uviedla. Na otázku o tom, či chystajú už aj svadbu však odpovedala opatrne. "Uvidíme, zatiaľ by som sa k tomuto nerada vyjadrovala," povedala.

To však už medzičasom zmenilo a zaľúbená dvojica už má termín svadby. Ten už oznámila aj svojim najbližším. Slobodný život sa však dvojici už čoskoro končí – a to o pár dní. V svadobnom oznámení sa totiž píše, že si snúbenci povedia svoje áno už túto sobotu 19. februára. A to priamo v centre Bratislavy – v Dóme sv. Martina. Svadobné zvony im odzvonia o 15. hodine. „Dovoľujeme si Vám oznámiť, že svoju lásku spečatíme a spoločné áno si povieme 19. 02. 2022 o 15:00 v Dóme sv. Martina v Bratislave,“ píše sa na svadobnom oznámení. To si snúbenci zladili v zlatých tónoch – písmo je totiž v zlatej farbe a v podobnom odtieni je aj samotný papier.

Samotný minister Vlčan termín svadby pre Topky.sk potvrdil. Ako vysvetlil, dátum má aj istú symboliku - aktuálne sa totiž oslavuje národný týždeň manželstva. Avšak, vzhľadom na pandémiu a prebiehajúcu vlnu omikron platia prísne opatrenia pre organizáciu svadieb. Tie dovoľujú organizovať hostiny maximálne pre 20 osôb v režime OP+. "Pôjde o menšiu svadobnú oslavu, nič špeciálne. Pôvodne sme na hostinu mali pozvaných až sto hostí, ale museli sme to zredukovať a z dôvodu platnosti opatrení sa nám to trochu skomplikovalo. Musím ich dodržiavať, keďže som sám za nich na vláde hlasoval," ozrejmil Vlčan pre Topky.sk. Keď sa však uvoľnia opatrenia a oteplí sa, plánujú v oslavách pokračovať. "Vtedy plánujeme spraviť garden party aj pre tých, ktorí sa na oficiálnu hostinu pre opatrenia nedostali," uzavrel.