Tisíckam Slovákov prišiel nepresný výsledok PCR testu: Opakované vyšetrenie! Čo na to poisťovne?

Testovanie je v súčasnosti témou číslo jeden. Môže za to vlna variantu omikron, ktorý u nás spôsobuje masové šírenie. Nákaza okrem toho spôsobuje aj to, že sa vedia nakaziť aj tí, čo už koronavírus prekonali, prípadne sa zaočkovali, aj posilňovacou dávkou. Aj z toho dôvodu sú v súčasnosti laboratória, ktoré vyhodnocujú PCR testy, na hranici svojich kapacít.

Archívne VIDEO Testovanie zamestnancov už nebude povinné, informoval Sulík: Vláda schválila aj balík opatrení

Aj keď si mnohí myslia, že výsledok môže byť len negatívny alebo pozitívny, tisíckam Slovákov prišiel aj iný výsledok – a ten odkazoval na to, že vzorka, ktorú im v testovacom centre odobrali, bola nepresná. Podľa NCZI bolo do 3. februára zaslaných podobných výsledkov celkovo viac ako 7-tisíc. Informoval o tom portál hnonline.

V prípade, ak niekomu takýto výsledok príde, je automaticky daný človek objednaný na ďalší PCR test. Podľa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne v prípade, ak sa takýto prípad stane a je potrebné vyšetrenie opakovať, môžu byť za tým viaceré dôvody. A to alebo došlo k chybe pri odbere vzorky, prípadne bola vzorka odobratá súpravou nekompatibilnou s technológiou PCR. Okrem toho sa nedá vylúčiť ani chyba v samotnom laboratóriu, ktoré PCR testy vyhodnocuje. „V takýchto prípadoch však ide o chyby na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čiže zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne,“ podotkla VšZP.

Problémom však je, že nesprávne poskytnutú zdravotnú statostlivosť nemôžu poisťovne hradiť z verejného zdravotného poistenia. A to pre súčasnú úpravu legislatívy. Inými slovami – ak by sa nahlásil chybný výsledok, opakované PCR testovanie by poisťovňa neuhradila. Avšak, v minulom roku sa údajne takýto prípad nestal, aj keď NCZI eviduje tisícky nepresných výsledkov. Dôvodom však môže byť fakt, že zdravotná poisťovňa zrejme nevie rozlíšiť, z akého dôvodu sa testovanie opakuje. Rovnaké stanovisko potvrdili aj dve súkromné poisťovne – Dôvera a Union. „Preplácame dva testy za 30 dní pri podozrení na ochorenie, ak však je výsledok testu pozitívny, tak hradíme aj viac ako dvakrát (podľa indikácie lekára),“ vysvetlili z Dôvery.

Nateraz však nie je jasné, ktoré laboratórium posiela pacientom nepresné výsledky PCR testu. NCZI odkazuje, že vzhľadom na zákon podliehajú informácie laboratórií k dôverným štatistickým údajom, a preto bližšie informácie nemôže poskytnúť. Avšak, na Slovensku máme dve veľké laboratória, ktoré vyhodnocujú výsledky PCR testov. Ide o Medirex a Unilabs. Šéf druhej spomenutej spoločnosti Peter Lednický tvrdí, že takýto výsledok nedoručujú. „Každá vzorka je vyšetrená, pričom výsledok môže byť pozitívny, alebo negatívny, uvádzame aj CT/CP hodnotu (vírusovú nálož),“ deklaroval. Naopak, spoločnosť Medirex sa k celej veci nevyjadrila.