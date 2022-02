Škandál nevídaných rozmerov: Hokejisti extraligy mali kradnúť v potravinách! Okamžitý koniec v klube

Polícia v Prešovskom kraji sa minulý týždeň obrátila na verejnosť s prosbou o stotožnenie dvoch mladíkov, ktorí v potravinách opakovane ukradli prázdne prepravky od piva a neskôr si ich nechali zaplatiť. O to väčšie prekvapenie bolo, keď vysvitlo, že ide o dvoch hokejistov HC Grotto Prešov. Údajne malo ísť o stávku. Klub však s nimi okamžite rozviazal zmluvu.

"Klub HC Grotto Prešov odsudzuje konanie Davida Růžičku a Jána Ťavodu a s okamžitou platnosťou s nimi ukončujeme spoluprácu. Záleží nám na dobrom mene prešovského hokeja. Naši hráči majú byť vzorom pre mladých hokejistov a to, čo urobila táto dvojica, je v rozpore s hodnotami nášho klubu. Momentálne pracujeme na adekvátnej náhrade zo zahraničia, ktorá by mala posilniť našu obranu," informuje klub na sociálnej sieti.

Ján Ťavoďa pre Nový Čas povedal, že on bol len na nákupe a krádeže sa nezúčastnil. Na polícii mal byť vypočutý len ako svedok a na druhý deň po zverejnení pátrania políciou, sa sám prihlásil. "Trvám na tom, že som bol so spoluhráčom nezáväzne na nákupe. Pripúšťam, že keď sme prišli na miesto, prezradil mi, čo bude robiť. Ja som mu povedal, že nie je normálny, aby to nerobil. Stál som vedľa neho, keď vrátil jednu prepravku, ale potom som odišiel a išiel som si nakupovať svoje veci," vyhlásil Ťavoda. Vec sa rieši ako priestupok proti majetku, za ktorý hrozí pokuta do výšky 331 eur.