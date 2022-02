Otrasné praktiky v kostoloch: Farárom sa milodary mália, chcú iba bankovky, nie mince! Veriacim adresujú výčitky

POVAŽIE – Do „zvončeka“ by chceli viac. Na Považí veriaci pri bohoslužbách už nepočúvajú iba kázne a modlitby, ale posledné týždne aj výzvy, aby zvážili výšku milodarov. Počas pandémie museli byť kostoly opakovane zatvorené a omše fungovali iba v online priestore. Farnosti tak utrpeli stratu.

Duchovní majú adresovať veriacim výčitky o nízkych milodaroch priamo počas omše. Informoval o tom denník Korzár na svojom webe. Mnohí z nich potom namiesto pocitu pokoja a vyrovnanosti opúšťajú kostol plný výčitiek. "Dedo prišiel po nedeľnej bohoslužbe rozladený a vravel, že im farár vyčítal, že dávajú nízke milodary. Vraj mali dlho zatvorené a tak by to potrebovali teraz dohnať," citoval portál mladú ženu z obce v okrese Považská Bystrica.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Farár mal vraj povedať veriacim, aby na milodary použili bankovky a nie mince. Najnižšia je pritom u nás v hodnote 5 eur. "Mám nízky dôchodok a zvykol som dávať tak, aby som vyšiel celý mesiac. No toto ma mrzí, že neviem darovať viacej. Ak by som dal každú nedeľu päť eur, alebo nebodaj desať, musel by som pýtať od mladých a to nechcem. Aj tak mi už dosť pomáhajú a to majú svojich starostí dosť," uviedol starý otec ženy.

Galéria fotiek (4) Kňaz

Zdroj: Getty Images

Nejde o jediný prípad. Ďalšia žena totiž po návrate z kostola v inej farnosti hovorila doma o tom, že farár nebude mať čo jesť. Jje blízky sa preto zaujímali o to, čo tým myslí. Ukázalo sa, že kňaz im mal na omši hovoriť, aby dávali ako milodar aspoň päť eur, lebo farnosť je na tom zle kvôli pandemickým opatreniam. Dcéra musela potom žene doma vysvetlovať, že milodar je dobrovoľný a nejde o výplatu pre farára. "Mám dojem, ako keby naschvál udržiavali staršiu generáciu svojich farníkov v nevedomosti a podávali málo informácií. Mrzí ma to," povedala.

Ďalšia žena uviedla, že im babka po omši prezradila, že im farár mimochodom povedal, že aby mohli mať pokoj v duši, je potrebné dať milodar vo väčšej výške, ako boli zvyknutí. Vysvetlil to tým, že bez dostatočných príjmov nebudú mať oni pokoj.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Žilinská diecéza vo svojej reakcii uviedla, že uvedená problematika je otázkou komunikácie. Tvrdia, že objektívne sa počas ostatných mesiacov znížil objem finančných príspevkov – darov farností z dôvodu nemožnosti fyzickej prítomnosti na bohoslužbách. Zároveň sa zvýšila tarifa za energie právnickým subjektom, medzi ktoré sa rátajú aj farnosti. Tieto skutočnosti je vraj potrebné kultivovaným a zrozumiteľným spôsobom odkomunikovať. Bohoslužba je priestor na veľmi stručnú komunikáciu o tejto problematike – môže sa stať, že dôjde buď k nepochopeniu alebo k nedostatočnému vysvetleniu o príčinách a dôsledkoch.

Okrem iného tiež uviedli, že štátom poskytnuté financie postačujú na platy kňazov, na všetko ostatné sa ale skladajú veriaci vo farnostiach.