Neuveriteľný škandál v Trenčíne! Kaplán deťom vymýval mozgy: Homosexuáli sú narušení a nepôjdu do neba

TRENČÍN - O homosexualite hovoril ako o zranení a o homosexuáloch ako o narušených ľuďoch, ktorí nedospeli do pokročilej fázy vývoja. K zarážajúcej situácii došlo na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne počas hodiny náboženstva, kedy boli žiakom prezentované práve vyššie spomínané homofóbne názory. Študenti sa vzdelávali aj o tom, či takýto ľudia pôjdu do neba.

Na prípad upozornili Mladí SaSkári, najskôr ako na situáciu, ktorá sa odohrala na nemenovanej škole. Neskôr však konkretizovali, že išlo o Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. Počas hodiny náboženstva bolo žiakom prezentované, že v prípade homosexuality ide o zranenie. „To je najvýstižnejší výraz vyjadrujúci podstatu alebo pozadie homosexuálneho sklonu. Je stavom nedokončeného rozvoja osobnosti po emocionálnej stránke a stavom nenaplnenej potreby lásky vo vzťahu s osobou rovnakého pohlavia,“ uvádzalo sa v prezentácii určenej pre žiakov gymnázia.

Homosexuálne sklony sú vraj následkom problémov vo vzťahoch. „Homosexualita je záležitosťou, výsledkom narušených, zlomených, nedostatočných, zranených vzťahov,“ píše sa ďalej. Na hodine náboženstva sa riešila tiež otázka, či takýto ľudia pôjdu do neba.

„Sme ľudia, všetci máme chyby, vady a nie sme dokonalí. Nikto z nás nemá právo útočiť na druhých len preto, že sú iní, než my. A je jedno čo pán farár hovorili. Ak vás navádzali na ubližovanie druhým ľuďom, tak sú to veľmi zlý farárko,“ reagovali Mladí SaSkári. Tí prípad aj so všetkými potrebnými informáciami posunuli vedeniu dotknutej školy a taktiež o ňom informovali aj školskú inšpekciu.

Škola sa od takýchto tvrdení dištancuje

Škola pripustila, že k takejto situácii u nich došlo, dozvedeli sa však o tom vraj až po skončení danej hodiny. „Uvedená situácia sa udiala včera (5.4.2022) na hodinách náboženskej výchovy rímskokatolíckeho náboženstva, ktoré vyučuje kaplán poverený cirkvou,“ tvrdia vo svojom stanovisku.

„Vedenie školy a celá škola sa nestotožňuje s prezentovanými názormi a jednoznačne ich odmieta. Uvedenú situáciu budeme riešiť s vyučujúcim náboženskej výchovy a jeho cirkevnými nadriadenými,“ uviedli a za situáciu sa ospravedlnili.

V danej veci sme kontaktovali Konferenciu biskupov Slovenska aj školskú inšpekciu.