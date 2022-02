Tvrdá kritika dobrovoľníka na bratislavskom covid oddelení: Ako spoločnosť sme fatálne zlyhali, končím!

Už sú to dva roky, čo celý svet ochromila pandémia koronavírusu, ktorá sa masovo šíri a pácha obrovské problémy. Množstvo mŕtvych, infikovaných, zničené ekonomiky a zdeptaní ľudia sú len časťou problémov, ktoré so sebou pandémia priniesla.

Archívne VIDEO Situácia okolo OMIKRONU je pod kontrolou: Počet hospitalizovaných stúpa, od 15. februára sa spúšťa registrácia vakcínou Novavax

Zdravotníci sú naďalej ťažko skúšaní a pravidelne sa musia pozerať, ako im infikovaní pacienti zomierajú na lôžkach - v drvivej väčšine neočkovaní. Mnohí sa k pandémii radi vyjadrujú, no len málo ľudí urobí ten krok, ktorý vie pomôcť - ísť ako dobrovoľník do nemocnice pomáhať s infikovanými pacientmi v ťažkých stavoch. A jedným z tých, ktorí do nemocnice išli, bol aj Jerguš Ridzoň zo strany Spolu. Ten si počas pandémie myslel, že svoj čas nevyužíva efektívne a rozhodol sa ho využiť pri pomoci s hospitalizovanými pacientmi. Dlhé mesiace pomáhal zdravotníkom starať sa o tých, ktorých koronavírus poslal až do nemocnice. Teraz však prišiel s dobrými správami.

Ako spoločnosť sme fatálne zlyhali

"Priatelia, chcem sa s vami v mori marazmu a zlých správ podeliť aj o čosi pozitívne. Pred pár dňami som sa dozvedel, že moje covidové oddelenie v nemocnici na Kramároch momentálne pre nízky nápor pacientov zatvárame. Pandémia ešte neskončila, ale mám pocit, že všetci už cítime blížiaci sa návrat normálu kdesi za rohom," napísal Ridzoň na sociálnej sieti. Ako dodal, ročné pôsobenie na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde bolo zriadené covid oddelenie, ho naučilo neskutočne veľa a niekoľkokrát sa pozeral smrti priamo do očí. Rovnako zažil aj smútok, vyčerpanie, či beznádej. Avšak, nie všetko bolo čierne - počas pôsobenia na covid oddelení zažil aj viacero príbehov so šťastným koncom, pričom tie zo začiatku nevyzerali vôbec dobre.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

"Zdravotnícke pracovníčky a zdravotnícki pracovníci si zaslúžia náš neskonalý rešpekt, podporu a vďaku. To, čím si niektoré a niektorí museli prejsť, a denne si prechádzajú, je doslova nadľudský výkon. Bohužiaľ, ich trápenie počas pandémie pokračovalo aj za bránami nemocníc, kedy museli mnohé a mnohí z nich znášať nenávistné prejavy od ľudí, ktorí po tisíckach obetí dokázali stále covid popierať," konštatoval bývalý dobrovoľník na bratislavských Kramároch. Podľa jeho slov sme v tejto skúške, ktorou pandémia bola a je, ako spoločnosť fatálne zlyhali.

A to z dôvodu, že sme ako krajina nedokázali predísť mnohým úmrtiam, aj keď sa tak dalo spraviť. Poukázal na to, že pandémia zmenila životy všetkým z nás. Ukázala nám však to, aký devastačný vplyv môžu mať dezinformačné a nesúdržné elity. "Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace. Ak sa situácia zhorší, som pripravený sa vrátiť," uzavrel.