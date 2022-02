Najviac hospitalizovaných pacientov s KORONAVÍRUSOM je podľa NCZI v Košickom kraji

BRATISLAVA - Najviac hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je v Košickom kraji (297 ľudí). Z nich je 69 percent nezaočkovaných. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

V Trenčianskom kraji je hospitalizovaných 265 pacientov s ochorením COVID-19, 69 percent z nich je nezaočkovaných. V Nitrianskom kraji je to 255 ľudí (71 percent z nich je nezaočkovaných), v Prešovskom 243 (64 percent z nich je nezaočkovaných), v Žilinskom 224 (72 percent z nich je nezaočkovaných), Bratislavskom 221 (60 percent z nich je nezaočkovaných), Banskobystrickom 192 (67 percent z nich je nezaočkovaných) a v Trnavskom kraji 144 ľudí (63 percent je nezaočkovaných).

"Opätovne je najviac hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 medzi seniormi vo vekovej kategórii 65 a viac rokov, a to 940, pričom 604 z nich je nezaočkovaných," spresnila Sivá. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú v nemocniciach najčastejšie seniori vo veku 65 a viac rokov, pričom v tejto vekovej kategórii ich bolo za štvrtok (3. 2.) 53, z toho 44 boli nezaočkovaní. "Naopak najmenej hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 je medzi deťmi, konkrétne vo vekovej skupine od piatich do deviatich rokov, sú to štyri deti," dodala Sivá.