Dátoví analytici jasne: Hospitalizácie začali rásť po TOMTO! Fakt, ktorý treba mať na pamäti

Ako uviedli dátoví analytici, z pozitívnych seniorov nad 60 rokov ide každý piaty do nemocnice a z pacientov každý piaty zomiera. "To je v skratke covid na Slovensku od lockdownu od začiatku septembra. V omikrone sa štatistika pre seniorov nad 60 rokov zmení k lepšiemu," zhrnuli.

Testujeme desaťtisíce ľudí denne, míňame na to milióny EUR denne, sme schopní zistiť z testov v Námestove 70% ako... Posted by Dáta bez pátosu on Thursday, February 3, 2022

Dospeli preto k záveru, že ak by sme o koronavíruse nepočúvali už dva roky a prečítali si iba vyššie spomínané údaje, bolo by rozumné neblázniť sa z počtu zistených pozitívnych mladých ľudí, testovať zrejme hlavne seniorov a u mladšej generácie sa sústrediť na izoláciu symptomatických a seniorov teraz na chvíľu chrániť pred stykom a stretnutiam.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Analytici tiež tvrdia, že by sme teraz mali sledovať najmä počty pozitívnych seniorov. "Krivka rastie pomalšie a hlavne o 2 týždne neskôr ako to, čo počúvate denne. V tomto prípade sú zajtrajšie počty desaťtisícov pozitívnych mladých ľudí irelevantné = nemocnice nezaplnia," tvrdia. Všimli si totiž, že čísla hospitalizovaných začali rásť pred 10 dňami, čo podľa nich presne koreluje so začiatkom rastu počtu pozitívnych seniorov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Počty pozitívnych seniorov sú však iba zlomkom toho, koľko je pozitívnych detí vo veku 5 až 15 rokov a ich rodičov vo veku od 30 do 40 rokov. Varujú však tiež, infikovaných dôchodcov môžu narásť na násobok dnešných počtov, čo sme videli už aj v iných krajinách v čase, keď boli na vrchole omikron vlny.

Do úvahy tiež treba brať to, že ak omikron vlna u mladých ľudí už čoskoro opadne, u dôchodcov treba ešte rátať s 1 až 2 týždňami. "Nech nás nepopletie zlomenie špičky a pokles počtu pozitívnych detí a rodičov. Je to pre nemocnice irelevantné (popravde to reprezentuje 1/3 pacientov)," upozornili. "Dôležité bude vydržať s ochranou starkých 10 dní naviac a dať im šancu vyhnúť sa nemocnici," dodali.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

"Na Orave už vidíme omikron pozitívnych oscilovať. Za 2 týždne má pozitívny PCR test 7 percent ľudí, spolu s AG testami takmer 10 percent. Počty pozitívnych starkých sa ťahajú na pandemické rekordy, ale nemocnice plné nie sú. Treba tomu dať spomínané 2 týždne, ale nedávne delta premorenie spolu so zaočkovaním urobili ´kus dobrej roboty´," uviedli.

archívne video

V porovnaní s tým sú na juhu Slovenska v Bratislave, v Dunajskej Strede, v Senci a v Pezinku čísla tiež vysoké, no asi polovičné ako na Orave a nemocnice sú na tom ešte lepšie. "To bude rovnako výsledkom "dobrej roboty" pri očkovaní a pri premorení v delte. Zaočkovaných je na juhu výrazne viac ľudí ako na severe, nemocnice sú a budú na tom o niečo lepšie," vysvetlili.