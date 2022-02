Samotesty nabrali na popularite, nie každý však vie, ako na to! VIDEO Týchto chýb sa vyvarujte, niektoré nenájdete ani v návode

Rezort zdravotníctva preto prišiel s niekoľkými radami, ktorých by ste sa mali držať a zhrnul ich aj do videa aj s názornými ukážkami. Samozrejmosťou by malo byť prečítanie návodu, keďže jednotlivé testy sa môžu od seba líšiť. Dobré tiež je, aby mali pred použitím izbovú teplotu.

Upozorňujú tiež, že kvalita steru zásadne ovplyvňuje výsledok testu. Pred vykonaním testu je preto nutné si poriadne vyfúkať nos. "Pri teste totiž nechceme nabrať hustý hlien, ako sa ľudia často mylne domnievajú, ale potrebujeme sa dostať odberovou tyčinkou priamo na nosovú sliznicu. Vírusový proteín, ktorý test zachytáva, sa totiž nachádza v bunkách na povrchu nosovej sliznice, ktoré tyčinkou odoberáme," vysvetlili.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Jozef Jofo Viskupic

Upozorňujú tiež na to, že najväčšia záchytnosť anitgénového samotestu je však spravidla 1 až 2 dni po začiatku príznakov, pričom pri omikrone to môže byť aj viac dní. "Ak si urobíme test hneď, ako máme podozrenie že máme covid a výsledok je negatívny, je dobré test zopakovať aj na ďalší deň. Pravidelné testovanie znamená väčšiu istotu, že zachytíme obdobie vysokej vírusovej nálože, ktoré je predpokladom úspešnej identifikácie prítomnosti infekcie," doplnili.

Galéria fotiek (3) Zvýšený počet pacientov s chrípkou patrí k zimnému obdobiu

Zdroj: profimedia.sk

Ani negatívny výsledok testu však ešte nemusí znamenať, že nie sme infikovaní. "Pozitívny výsledok však vzhľadom na aktuálnu vysokú prevalenciu vírusu takmer s istotou znamená pozitivitu a infekčnosť. Aj mierne sfarbenie pásika T znamená s vysokou pravdepodobnosťou pozitivitu," upozornili.