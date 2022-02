Poslanci ukončili rokovací deň: Novela VŠ zákona má skrátiť externé štúdium a upraviť voľbu rektora

Jedným z bodov programu je návrh uznesenia k vážnym sociálnym dôsledkom výrazného rastu cien energií a základných potravín. Druhým je návrh uznesenia k odloženiu termínu vojenského cvičenia Saber Strike 2022 americkej a slovenskej armády dovtedy, kým sa nepodarí deeskalovať medzinárodné napätie súvisiace so situáciou na Ukrajine. Rokovania inicioval opozičný Smer-SD.

Plénum odštartovalo rokovací deň novelou zákona o prekurzoroch výbušnín

Novelou zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín začalo v stredu plénum druhý rokovací deň 55. schôdze parlamentu. Právna norma z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR zavádza aj novú definíciu "profesionálneho používateľa".

Návrh zákona má ustanoviť optimálny spôsob regulácie sprístupňovania, dovozu, držby a používania prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti, a to zavedením režimu zákazu prístupu členov širokej verejnosti k obmedzeným prekurzorom výbušnín.

Novela zákona zároveň rieši presun kompetencií nad sprístupňovaním obmedzených a regulovaných prekurzorov výbušnín, ktoré sa zo Slovenskej obchodnej inšpekcie presúvajú na Hlavný banský úrad. Navrhovaná zmena riadiaceho a dozorného orgánu by mala sprehľadniť a zjednodušiť štátnu správu v danej oblasti. Plénum má ďalej na programe viacero vládnych návrhov zákonov, napríklad z dielne rezortu školstva, agrorezortu či podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina).

Voľba šéfa NKÚ má byť o súťaži odborníkov,nie politických nominantov

Voľba šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR má byť o súťaži odborníkov, nie politických nominantov. Tvrdí to hnutie OĽANO s tým, že pri voľbe sa budú jeho poslanci riadiť profesionálnou a morálnou spôsobilosťou. SaS je za verejné vypočutie kandidátov a za najlepšieho uchádzača, ktorý uspeje bez ohľadu na to, čí kandidát to bude.

"Pre hnutie OĽANO bude teda vo výbere kandidátov rozhodujúca profesionálna a morálna spôsobilosť, určite nie túžby a priania Roberta Fica," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Témou voľby predsedu NKÚ sa bude zaoberať poslanecký klub OĽANO v dohľadnom čase.

Šéf Smeru-SD Robert Fico listom vyzval šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na verejné vyjadrenie, či bude rešpektované zaužívané právo parlamentnej opozície na funkciu predsedu NKÚ. Pripomenul zásadu, že táto funkcia prináleží parlamentnej opozícii. Podobne to vníma aj nezaradený poslanec NR SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Termín predkladania návrhov kandidátov na šéfa NKÚ sa predĺžil do 17. februára. Voľba by sa mala konať až na marcovej schôdzi parlamentu.

Kollár v súvislosti s voľbou šéfa NKÚ pripomína postup Smeru z minulosti

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s nárokom opozície na post šéfa Najvyššieho kontrolného úradu SR pripomína, že túto zásadu v minulosti porušoval aj samotný Smer-SD. Reagoval tak na výzvu lídra Smeru-SD Roberta Fica. Kollár sa odvoláva na rok 2015, keď za predsedu NKÚ zvolili Karola Mitríka, nominanta vtedajšieho opozičného poslanca Pavla Freša. Vtedajšia opozícia pritom podporovala Maroša Žilinku a Mitrík uspel podľa nej vďaka Smeru-SD.

"Môžem vás ubezpečiť, že sa k uplatňovaniu tohto 'tradičného práva' postavím presne tak, ako ste sa k nemu postavili vy, keď ste ako Smer-SD vládli sami a zvolili ste za šéfa NKÚ v roku 2015 vlastného kandidáta, pána Mitríka. Tým ste vytvorili tradíciu, ktorú som pripravený rešpektovať," uviedol Kollár v reakcii na list od predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Kollárovu odpoveď poskytla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Fico chce počkať na vyjadrenie koaličných predstaviteľov

Odpoveď Kollára je podľa Fica výsmechom. "Koalícia nám nechce dať nič a bude chcieť obsadiť toto miesto svojím kandidátom," reagoval na stredajšej tlačovej konferencii. Smer-SD má niekoľko mien vhodných na túto funkciu, no podľa Fica si chcú ešte počkať na vyjadrenia koaličných predstaviteľov, aby zistili, či má vôbec význam, aby Smer-SD niekoho nominoval.

Štát má trvalo kofinancovať údržbu pamätníka M. R. Štefánika na Bradle

Štát má po novom každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Vyplýva to z novely zákona o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady SR. Ministerstvo kultúry má peniaze adresovať samosprávam, ktoré na údržbu areálu Bradlo vyčleňujú príspevky v rámci svojich rozpočtov - mestu Brezová pod Bradlom a obciam Priepasné a Košariská. Maximálna výška štátneho príspevku sa bude rovnať sume, ktorú alokujú samosprávy vo svojich rozpočtoch.

V súčasnosti môžu samosprávy požiadať len o dotáciu z dotačného programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, ktorá však nie je právne nárokovateľná. Novelizáciou zákona sa má podporiť ochrana pamiatkového fondu. "V prípade mohyly na Bradle je nevyhnutné zdôrazniť jednu z jej základných pamiatkových hodnôt, ktorou je dominantnosť a solitérnosť v krajine," uvádza rezort v dôvodovej správe. Ďalšími dôvodmi novely je rozvíjanie občianskej spoločnosti, myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu, podpora rozvoja domáceho kultúrneho turizmu i znižovanie administratívnej záťaže pre žiadateľa o poskytnutie dotácie. Zákon má platiť od marca 2022.

Finančná podpora má ísť aj na revitalizáciu a trvalú udržateľnosť NKP - areálu rodného domu generála M. R. Štefánika v Košariskách "ako dôstojného spomienkového miesta významnej osobnosti novodobých slovenských dejín". Podporiť sa má aj stavba Infobod na Bradle, ktorá je súčasťou areálu mohyly. Stavba Infobod na Bradle poskytuje podľa poslancov zázemie pre návštevníkov areálu mohyly, propagáciu areálu mohyly, sprevádzanie i výklad.

Do mechanizmu trvalého viaczdrojového spolufinancovania sa po novom zahrnie aj príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja, na území ktorého sa areál mohyly nachádza. Doterajšie znenie ešte federálneho zákona z roku 1990 ustanovuje len spomienkovú tabuľu v budove Federálneho zhromaždenia v Prahe, pripomínajúcu zásluhy M. R. Štefánika na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Nová legislatíva má byť účinná od 1. apríla. Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca, architekta Dušana Jurkoviča. Za NKP bola vyhlásená v roku 1968.

Šéfovia kultúrno-osvetových zariadení by mali vzísť z výberového konania

Riaditeľov i vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení by mali vyberať prostredníctvom výberového konania na päťročné funkčné obdobie. Zriaďovatelia ich nebudú môcť odvolať bez udania dôvodu. Celoslovenské kultúrno-osvetové zariadenia majú tiež zastrešiť financovanie celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Vyplýva to z novely zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorú v stredu poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Ministerstvo kultúry (MK) SR v predkladacom materiáli vysvetlilo, že štatutára, respektíve vedúceho zamestnanca kultúrno-osvetového zariadenia, vymenujú na základe výsledku výberového konania, ktorého súčasťou bude verejné vypočutie kandidátov. Vo funkcii by mal mať úspešný kandidát päťročný mandát. "Ustanovenie spôsobu obsadzovania a dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení zjednotí podmienky a zefektívni orientáciu na výsledky očakávané od riadiacich pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení," objasnil rezort.

Návrh predpokladá vypustenie doterajšieho názvu a sídla kultúrno-osvetového zariadenia so všeobecným zameraním (Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave) a kultúrno-osvetového zariadenia so špecializovaným zameraním (Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove), ktoré zriaďuje MK. "Cieľom je umožniť flexibilitu pri úprave názvu organizácie bez nutnosti predchádzajúcej legislatívnej zmeny tak, ako je to v prípade kultúrno-osvetových zariadení zriaďovaných alebo zakladaných samosprávnym krajom alebo obcou," vysvetľuje rezort.

Zastrešenie financovania celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok prostredníctvom celoslovenských zariadení rezort vysvetľuje doterajším nesystémovým riešením financovania prehliadok a súťaží záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, pri ktorých sa na jednotlivých úrovniach súťaží využívajú iné zdroje. "Zavedenie priameho financovania postupových súťaží a prehliadok prostredníctvom kultúrno-osvetových zariadení posilní ich odborno-metodický vplyv na výslednú realizáciu a zároveň zabezpečí stabilitu a komplexnosť celoplošného trojúrovňového systému s efektívnejším dosahom na jednotlivých aktérov," uviedol rezort. Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť od 1. mája 2022.

Poslanci NR SR skončia rokovací deň skôr

Poslanci Národnej rady (NR) SR skončia stredajší rokovací deň skôr, a to hlasovaním a voľbou členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Dohodli sa tak na poslaneckom grémiu, ktoré zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s neprítomnosťou viacerých poslancov a prepadaním ich bodov na záver schôdze.

Klub OĽANO má 6 pozitívnych poslancov, sú v karanténe

"Dohodli sme sa, že budeme hlasovať o prerokovaných zákonoch, potom bude voľba. Po voľbe si pravdepodobne odsúhlasíme, že predsedovia klubov povedia, ktorí poslanci sú už tu a môžu byť opäť zaradené prepadnuté body, ale budú pokračovať až vo štvrtok (3. 2.)," uviedol Kollár.

Plénum posunulo na koniec schôdze viaceré návrhy zákonov

Plénum zároveň presunulo na koniec schôdze návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sa už viackrát presúval. Rovnako sa presunul aj návrh zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Oba by tak mali prísť na rad ako posledné po všetkých bodoch.

Prístup VŠ k financiám z Fondu na podporu umenia sa zlepší

Prístup verejných vysokých škôl (VŠ) k finančným prostriedkom poskytovaným prostredníctvom Fondu na podporu umenia sa má zlepšiť. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu umenia, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR. Novelu predložili poslanci opozičného Smeru-SD Dušan Jarjabek a Jozef Habánik.

Prístup VŠ k financiám z Fondu na podporu umenia sa má zlepšiť

V pôvodnom zákone sa upraví oblasť ustanovujúca, že fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Po zmene legislatívy sa podmienka zabezpečenia spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov nebude vzťahovať na verejné vysoké školy. Účinnosť má novela nadobudnúť od 1. apríla 2022.

Novela VŠ zákona má skrátiť externé štúdium, ale aj upraviť voľbu rektora

Skrátenie externého štúdia, zavedenie výkonnostných zmlúv či voľba rektora sú zmenami, ktoré má priniesť novela zákona o vysokých školách z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Novelu vysokoškolského zákona posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.

Cieľmi návrhu sú aj systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jej modernizácie tak, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl, ako aj na úrovni fakúlt, pričom prehodnotenie systému riadenia je aj predmetom programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Zmeniť sa má najmä spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady vysokej školy, zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosť akademického senátu vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy posilnením postavenia správnej rady.

Novela má vychádzať zo zahraničných systémov, analýz a odporúčaní

Kandidát na rektora by sa mal spoločne voliť volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Proces voľby členov správnej rady verejnej vysokej školy bol doplnený o verejné vypočutie kandidátov, rozširuje sa nezlučiteľnosť členstva v správnej rade o ústavné funkcie a zamestnanie na akomkoľvek ministerstve.

Novela má vychádzať zo zahraničných systémov, analýz a odporúčaní, z ktorých vyplýva, že slovenské vysoké školy nevyhnutne potrebujú reformu. Návrh má za cieľ komplexne zlepšiť ich kvalitu, atraktivitu a otvorenosť. V novele sa preto navrhuje zavedenie funkčných miest docentov a profesorov, ktoré budú nezávislé od akademických titulov. Návrh definuje aj výkonnostné zmluvy uzatvárané medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou s cieľom zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania na území SR. Podľa materiálu z dielne rezortu školstva "možnosť získania finančných prostriedkov, ktorých poskytnutie bude podmienené plnením merateľných ukazovateľov vysokými školami".

Skrátenie externého štúdia na päť rokov

Ďalšou zmenou má byť skrátenie externého štúdia na päť rokov. Zmena by sa mala dotknúť aj rozdelenia akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania na dva samostatné druhy akreditácií s ponechaním spoločnej žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania. Rovnako by sa mal rozšíriť aj spôsob posudzovania projektov výskumu a vývoja zavedením posudzovania medzinárodnými expertnými panelmi a zavedením využívania rýchleho hodnotenia projektov, ktoré už boli vyhodnotené na inej úrovni.

S návrhom novely vysokoškolského zákona z dielne rezortu školstva opakovane nesúhlasili reprezentácie vysokých škôl. Na znak nesúhlasu sa 16. novembra konal Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Vznikla aj petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú podpísalo viac ako 20.000 ľudí.

Mimoparlamentné KDH podčiarklo, že takéto zásadné zásahy do riadenia, spravovania či financovania vysokých škôl (VŠ) by sa mali diať po dôkladnejšej príprave, konzultáciách s dotknutými stranami a vo vhodnejšom čase. Pre rozsiahle zmeny v akreditácii a financovaní VŠ podľa člena predsedníctva KDH Mareka Šmida nie je možné efektívne a účinne sa zúčastňovať na reforme vysokého školstva. Pripomenul základnú požiadavku samosprávnosti VŠ, ktorá bola hlavným dôvodom verejných prejavov nesúhlasu s novelou.

KDH upozorňuje aj na riziká nižších rozpočtov VŠ

"Po novom by o voľbe a odvolávaní rektora, majetkových záležitostiach či schvaľovaní rozpočtu mali spolurozhodovať akademické senáty so správnymi radami, ktorých významnú časť budú tvoriť ministrovi nominanti," uviedol. KDH pritom upozorňuje aj na riziká nižších rozpočtov VŠ, napríklad redukovanie platov či prepúšťanie. "Čo je opakom toho, čo vyžadujú reformy," dodalo hnutie.

Odborníkov zo športu by mala motivovať k zapojeniu sa do vzdelávania novela

Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu by sa mohlo upraviť. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá má za cieľ aj motivovať odborníkov zo športovej praxe k zapojeniu sa do vyučovacieho procesu.

"Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia," píše sa v dôvodovej správe. Autori tvrdia, že novela reflektuje aj ciele z programového vyhlásenia vlády, ktorými sú skvalitňovať výchovu a vzdelávanie.

Účinnosť by mala nadobudnúť od 1.septembra

Novela by mohla upraviť zaraďovanie pedagogických zamestnancov do jednotlivých kariérových stupňov tak, aby sa zohľadňovala okrem doterajších predpokladov aj ich prax z oblasti športu. Napríklad trojročné alebo päťročné pôsobenie v najvyššej celoštátnej súťaži SR, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenska. Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. septembra.

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania sa má upraviť

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa mohlo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Upraviť chcú rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní.

"Cieľom predkladaného návrhu zákona je odstrániť aplikačné problémy pri postihovaní machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zefektívniť postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania a nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, čím sa v konečnom dôsledku docieli lepšia ochrana verejných prostriedkov," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní sa má zadefinovať ako zmluvná cena kontrahovaná v rámci zmluvného vzťahu, ktorý je výsledkom verejného obstarávania. "Alternatívne, ak by nebolo možné z rôznych dôvodov vychádzať zo zmluvnej ceny, rozsahom trestného činu by bola predpokladaná hodnota zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov a pri verejnej dražbe hodnota predmetu dražby," priblížili predkladatelia. Ak by nebolo možné určiť rozsah ani takto, bolo by podľa návrhu možné určiť predpokladanú hodnotu na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku.

Z trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe sa má z kvalifikovanej skutkovej podstaty vypustiť konanie spočívajúce v žiadaní, príjmami alebo v daní si sľúbiť majetkový alebo iný prospech pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Bolo podľa poslancov nesystematické a spôsobovalo v praxi problémy.

Zaviesť sa má tiež nová skutková podstata machinácií pri verejnom obstarávaní

Zaviesť sa má tiež nová skutková podstata machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ktorá pokrýva zadávanie takých zákaziek, koncesií a súťaží návrhov, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní a pri ktorých vznikla škoda na verejných prostriedkoch. "V poslednom rade sa návrhom zákona zosúladia niektoré pojmy používané Trestným zákonom v predmetných ustanoveniach s pojmami používanými zákonom o verejnom obstarávaní," skonštatovali. Nová legislatíva by mala byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. mája.

Zákon týkajúci sa výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ by sa mal upraviť

Ústavný zákon o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady (NR) SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) by sa mohol upraviť. Novela z dielne koaličných poslancov v stredu prešla v pléne parlamentu do druhého čítania.

Rozhodnutie výboru je v zmysle zákona preskúmateľné súdom. V prípade schválenia novely by na to nemal byť príslušný Najvyšší súd SR, ale Najvyšší správny súd (NSS) SR. "Cieľom predkladaného návrhu ústavného zákona je podporiť jednoznačnosť výkladu článku päť ústavného zákona o zriadení a činnosti Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ vo vzťahu k určeniu súdu príslušného na preskúmanie rozhodnutia výboru," píše sa v dôvodovej správe.

Nočné služby či pohotovosť pre matky hasičky by sa mohla upraviť

Matky hasičky by mohli vykonávať nočnú službu či služobnú pohotovosť aj vtedy, keď ich dieťa ešte nemá tri roky. V súčasnosti nesmie tehotná hasička a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky vykonávať štátnu službu v noci, nad základný čas služby ani mať služobnú pohotovosť. Upraviť vekovú hranicu z troch rokov na jeden rok dieťaťa má priniesť novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"Cieľom predloženého návrhu je znížiť hranicu veku dieťaťa, pod ktorú príslušníčka, ktorá sa o toto dieťa stará, nemôže vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Táto veková hranica sa znižuje z troch rokov na jeden rok," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa vo veku od jedného do troch rokov, by sa po novom mohla nariadiť štátna služba v noci a nad základný čas služby v týždni len s jej písomným súhlasom. "Služobná pohotovosť môže byť nariadená príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, len s jej písomným súhlasom," dodali predkladatelia. Novela by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 15. apríla.

V rámci MV a MO by mohli fungovať autoškoly s vlastnými inštruktormi

V rámci rezortov vnútra a obrany by mohli fungovať autoškoly, v ktorých by pôsobili inštruktori priamo vyškolení v pôsobnosti týchto rezortov. Zmenu má priniesť novela zákona o autoškolách, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Návrh má riešiť nedostatok vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE a DE, ktorých potrebujú policajné, hasičské zložky či záchranári.

Ministerstvu obrany (MO) SR aj Ministerstvu vnútra (MV) SR chýbajú vodiči nákladných vozidiel a autobusov. Príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh, ako ani civilní alebo štátni zamestnanci nemôžu podľa poslancov vzhľadom na plnenie služobných úloh absolvovať autoškolu na vlastné náklady.

Autoškoly majú podliehať štandardnej kontrole zo strany ministerstva dopravy

"Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti disponuje 77 inštruktormi, ktorí zabezpečujú svojou činnosťou rôzne kurzy výcvikov pre viac ako 12.750 vodičov rôznych organizačných jednotiek v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR," uviedli poslanci v odôvodnení návrhu novely. Títo inštruktori musia podľa predkladateľov v súčasnosti pre získanie skúšky absolvovať školenie u jednej zo spolupracujúcich autoškôl.

Novela preto hovorí, aby školenie a výcvik inštruktorov autoškôl oboch rezortov boli v ich vlastnej pôsobnosti. Autoškoly majú podliehať štandardnej kontrole zo strany ministerstva dopravy. Dosiahnuť by sa tak malo efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly vo vlastnej réžii bez nutnosti viazania finančných prostriedkov, a tým aj vyškolenie vodičov. Novela by v prípade definitívneho schválenia mala byť účinná od 1. mája.

Hatráková tvrdí,že medializované informácie o nej sú zavádzajúce a účelové

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a kandidátka na komisárku pre deti Katarína Hatráková (OĽANO) považuje medializované informácie o svojej osobe za účelové a zavádzajúce, keďže sú podľa jej slov vytrhnuté z kontextu. Avizuje, že sa bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami. Tvrdí, že odbornosť nikoho nezaujíma. Poslanci NR SR majú komisárku pre deti voliť 17. februára.

"Útoky niektorých médií prostredníctvom skreslených informácií vytrhávaných z kontextu považujem za účelové a zavádzajúce. Preto sa voči nim budem brániť všetkými dostupnými prostriedkami," uviedla Hatráková v stanovisku, ktoré zaslal Matúš Mandrák z mediálneho tímu OĽANO.

Hovorí o znevažovaní jej práce a mena

Hatráková hovorí o znevažovaní jej práce a mena. Zavádzajúca interpretácia citlivých prípadov či neodborné hodnotenie jej postupov pri komunikácii s klientami alebo úradmi podľa nej "masírujú verejnosť spôsobom, ktorý považujem za neprofesionálny a nekorektný". Odvoláva sa napríklad na medializované informácie o tom, že pri poslaneckom prieskume zneužila svoju právomoc poslankyne. "Voči týmto nepravdivým tvrdeniam som sa ohradila a noviny sa mi ospravedlnili," uviedla.

Poslankyňa vyhlásila, že ako psychologička sa venovala deťom a ich rodinám takmer 20 rokov. "Bola to práca s ľuďmi, ich postojmi a emóciami, ktoré často do veľkej miery ovplyvňujú mnohé faktory, vyvíjajú sa," dodala s tým, že nie je výnimkou, že príbeh klienta sa vyvinie v čase inak a vstupy terapeuta môže vnímať ako málo nápomocné.

Hatráková nemá podporu jej poslaneckého klubu

Postoje Hatrákovej kritizovali napríklad predstavitelia viacerých organizácií pôsobiacich v oblasti duševného zdravia a práce s deťmi v liste poslancom NR SR. Hovoria, že jej vyjadrenia a postoje vzbudzujú u odbornej a laickej verejnosti "vážne obavy, či bude skutočne vždy prihliadať na najlepší záujem detí a v tomto zmysle zo svojej pozície aj konať". Strana SaS už avizovala, že Hatráková nemá podporu jej poslaneckého klubu. K medializovaným informáciám si ju mali pozvať na klub. Strana Za ľudí podľa tlačového oddelenia o podpore kandidáta na komisárku ešte diskutuje. Okrem Hatrákovej kandiduje na tento post Mária Vargová.

Voľbou do Dozornej rady Sociálnej poisťovne ukončilo plénum rokovací deň

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zvolili za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne dvoch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša. Zvolili tiež Ľudovíta Pausa ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov. Touto voľbou zároveň plénum ukončilo druhý rokovací deň 55. schôdze parlamentu.

Nových členov zvolili na päťročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť od 11. februára 2022. Keďže nebol zvolený požadovaný počet členov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Dôvodom na voľbu troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a jedného zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia.

Poslanci skončili stredajší rokovací deň skôr

Za reprezentatívne združenia odborových zväzov navrhla Konfederácia odborových zväzov SR troch kandidátov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša a Martina Vavra, Spoločné odbory Slovenska navrhli jedného kandidáta, Mareka Šveca. Za reprezentatívne združenia zamestnávateľov navrhla Republiková únia zamestnávateľov jedného kandidáta, Ľudovíta Pausa.

Poslanci skončili stredajší rokovací deň skôr, a to hlasovaním a voľbou členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Dohodli sa tak na poslaneckom grémiu, ktoré zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s neprítomnosťou viacerých poslancov a prepadaním ich bodov na záver schôdze.

Zajtra majú poslanci pokračovať

Vo štvrtok (3. 2.) by mali poslanci pokračovať v otvorenej diskusii o novele ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ. Opätovne do poradia by po prerokovaní tohto bodu mali byť zaradené dva návrhy, ktoré sa pôvodne prepadli na záver schôdze pre neprítomnosť predkladateľov. Ide o návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) na úpravu možnosti skrátenia volebného obdobia v ústave a o novelu živnostenského zákona z dielne poslanca Petra Kremského (OĽANO), ktorá hovorí o novej viazanej živnosti, ktorou je právne poradenstvo.