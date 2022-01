Hlina prichytený na svahu, riskoval zbytočne? Politik vysvetlil nezvyčajný outfit, jeho žena to zabalila

Galéria fotiek (1) Hlina sa vybral do Nízkych Tatier len v tričku, manželku nechal za sebou

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - V živote ľudí nastane chvíľa, keď známu osobnosť či politika "prichytia" pri ťažkom športe, no v prípade člena Dobrej voľby - Umiernených Alojza Hlinu ide v prípade bežného ľudu o veľký extrém! Niekdajší šéf KDH bol totiž v Nízkych Tatrách na lyžiach zachytený len v tričku, a to v ťažkej zime. Sám však tvrdí, že toto robieva bežne a prospieva to jeho imunite a dokonca to odporúča aj ostatným.