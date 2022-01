KDH a Aliancia sú za zmenu počtu volebných obvodov: Hovoria o potrebe diskusie

"KDH dlhodobo presadzuje zmenu volebného zákona tak, aby malo Slovensko pre voľby do NR SR osem volebných obvodov," uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. "Vítame aj petíciu za viac obvodov, s ktorou po našej výzve prišlo ZMOS. Aby však bola petícia naozaj účinná, navrhujeme spojiť zber podpisov s blížiacimi sa komunálnymi a regionálnymi voľbami. Pre čo najväčší úspech petície je podľa nás dôležité, aby ju podporila aj Únia miest Slovenska (ÚMS)," doplnilo KDH.

Aliancia hovorí o pozostatkoch mečiarizmu

Aliancia podotkla, že Slovensko by si zaslúžilo silnejšiu a regionálne vyváženejšiu politickú reprezentáciu. Jeden volebný obvod podľa strany spôsobuje, že väčšina regiónov nemá adekvátnu politickú reprezentáciu v NR SR. Hovorí o pozostatkoch mečiarizmu. "Slovensko by si zaslúžilo silnejšiu a regionálne vyváženejšiu politickú reprezentáciu. Myslíme si však, že k tak závažnej zmene nie je možné pristúpiť bez širokej odbornej a verejnej diskusie," zdôraznila Aliancia. Navyše, si podľa nej zmena vyžaduje aj široký politický konsenzus. "A ten v súčasnosti nie je možné dosiahnuť," dodala.

Strana PS sa k nápadom na zmenu nehlási

Predsedníčka PS Irena Bihariová uviedla, že strana sa nehlási k nápadom zmeniť súčasný volebný systém. "Národná rada je orgánom s celorepublikovou pôsobnosťou, čomu plne zodpovedá súčasné volebné riešenie. Správa regiónov prináleží vyšším územným celkom a obecným samosprávam, preto nevidíme dôvod, aby sa zmenou volebného systému na viacero obvodov takým spôsobom riešilo silnejšie zastúpenie regiónov v celorepublikovom parlamente," skonštatovala.

SNS súhlasí, že zmena volebného systému musí prejsť celospoločenskú diskusiu. Poznamenala však, že na svojej kandidátke má vždy zastúpené regióny. V tejto súvislosti strana hovorí o potrebe otvoriť otázku zlého zákona o politických stranách. "Umožňuje určitým ľuďom neprijímať členov do politickej strany, a potom si z toho robiť eseročky. SaS, Sme rodina, OĽANO sú toho typickým príkladom," poznamenala.

Sulík považuje prípadné zvýšenie počtu volebných obvodov za chybu

Zvýšenie počtu volebných obvodov na Slovensku považuje líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík za chybu. Myslí si, že volebný obvod by mal byť presne taký veľký, aké je územie, kde platia pravidlá prijaté volebnými zástupcami za konkrétny obvod. Prípadné riešenie pri zmene volebného systému na Slovensku vidí v dvojkolovej voľbe.

"Keď je voľba väčšinová, na konci dňa máte jedného človeka, to sú voľby prezidentské, primátorské, starostovské a županské, tam by mala byť voľba dvojkolová. Myslím si, že sa na tomto v koalícii zhodneme," skonštatoval Sulík.

V súvislosti s počtom volebným obvodov poznamenal, že Národná rada (NR) SR prijíma zákony platné pre celé Slovensko. "To máme a funguje to dobre. Som presvedčený, že to bude fungovať horšie, keby sme volebné obvody rozbili. Nevidím na to žiaden dôvod," povedal.

Podotkol, že ak je napríklad v konkrétnom okrese kvalitný kandidát v oblasti zdravotníctva a občania by ho chceli mať v parlamente, tak sa pri zvýšení obvodov vlastne 98 percentám ľudí znemožní voliť ho. "Ak by sme povedali, že obvodov má byť osem, tak naďalej 87 percentám nedovolíte voliť, lebo nie sú v konkrétnom vyššom územnom celku. To považujem za chybu," uzavrel.