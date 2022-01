Štvrtá dávka vakcíny: Hovorí sa o jej škodlivosti a dopade na imunitu! EMA priznala, čo s ňou zamýšľa

Viac svetla do tejto otázky priniesla Európska lieková agentúra (EMA). Tá tento týždeň prezentovala svoj aktuálny postoj k štvrtej dávke. Okrem toho sa vyjadrila aj k potenciálnej budúcnosti vakcinačnej stratégie proti COVID-19. Ako upozornilo naše ministerstvo zdravotníctva, tieto ich vyjadrenia sú však na internete nesprávne interpretované. "Ak ste sa stretli s tvrdeniami ako ´EMA hovorí o škodlivosti štvrtej dávky´, alebo ´očkovanie podľa EMA poškodzuje imunitu´, jedná sa o dezinterpretáciu a vytrhávanie z kontextu," odkázali.

Opakované boostre by boli neudržateľné

Čo teda hovoria odborníci z EMA? Podľa nich by opakované podávanie boostrov vo veľmi krátkych intervaloch z dlhodobého hľadiska nebolo udržateľné. "Prevádzkovanie rozsiahlych vakcinačných kampaní niekoľkokrát do roka by bolo z realizačného hľadiska veľmi náročné, pričom sa taktiež predpokladá únava spoločnosti. S takýmto postupom doposiaľ pri manažmente iných chorôb nie je dostatok skúseností a je zložité predvídať celkový dopad," uviedli.

Predstaviteľa EMA pre vakcinačné stratégie Marco Cavaleri zároveň tvrdí, že opakované podávanie posilňovacích dávok vo veľmi krátkych intervaloch môže viesť k redukcii množstva protilátok, ktoré môžu byť s každou dávkou vytvárané. Dôvod je ten, že náš imunitný systém potrebuje istý čas na to, aby dozrela imunitná odpoveď na antigény, ktorým je vystavený. Očkovanie by teda potenciálne mohlo byť postupom časom trochu menej účinné.

V prípade, ak by sa však opakované očkovanie ukázalo ako potrebné, napríklad pre niektoré rizikové skupiny, EMA hovorí o jeho zosynchronizovaní s príchodom zimného obdobia. Podobne je to napríklad už dnes pri očkovaní proti chrípke. Protilátková odpoveď by tak bola stimulovaná vtedy, keď je to najviac potrebné.

Nie sú zatiaľ dôkazy

Čo sa však týka samotnej štvrtej dávky, Cavaleri zdôraznil, že tej sa stanovisko striktne netýka. EMA ešte dáta k štvrtej dávke totiž ani nemá. "V súčasnosti ohľadne potreby a pridanej hodnoty 4. dávky aktuálnej vakcíny pre bežnú populáciu nie sú dôkazy. Ak sa však takéto dôkazy naakumulujú, EMA tieto dáta preskúma a zhodnotí ďalšie odporúčania," uvádzajú.

Napriek nedostatku dát je pri imunokompromitovaných osobách však podľa nich zmysluplné, aby lokálne regulačné autority podávanie štvrtej dávky posúdili už teraz. "Na rozdiel od bežnej populácie obsahuje základná očkovacia schéma u imunokompromitovaných osôb tri dávky, pričom štvrtá dávka (ktorá pre nich znamená prvý booster) im môže poskytnúť dodatočnú ochranu," zdôvodnili.

Aktualizácia vakcín

Medzinárodná vedecká komunita a vývojári vakcín navrhujú okrem toho zaoberať sa popri aktualizácii monovalentnej vakcíny aj vývojom bivalentných, alebo multivalentných vakcín. "EMA zdôraznila nutnosť vyvinutia dlhodobej stratégie ohľadne typov vakcín, ktoré budú pri manažovaní COVID-19 v budúcnosti použité. V tejto veci prebieha globálna diskusia, ktorá leží na rozhraní vedy, verejných politík a verejného zdravia. Rozhodnutie aktualizovať vakcíny si vyžaduje spoluprácu medzi inštitúciami verejného zdravia na všetkých úrovniach, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie," uviedli.

Pohľad do štatistík ukazuje, že booster zatiaľ dostalo len 40 percent dospelej populácie v Európskej únii a 20 percent dospelej populácie ešte nie je zaočkovanej vôbec. EMA preto zdôraznila potrebu základného očkovania, ako aj boosteru. Aktuálne vakcíny totiž do značnej miery znižujú riziko hospitalizácie aj proti Omikronu.