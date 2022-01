Korčok o Žilinkovej ceste do Ruska nevedel: Dám mu číslo, nech sa poradí! TVRDÁ reakcia šéfa GP

Šéf generálnej prokuratúry Žilinka čelí kritike kvôli jeho ceste do Ruska. O prehodnotenie či zrušenie plánovanej cesty ho pred odchodom žiadali viacerí politici aj europoslanci. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok uviedol, že o ceste nevedel. Žilinkovi dá pokojne svoje číslo, aby sa nabudúce poradil.

Žilinkova návšteva nebola v poriadku

Stretnutie Maroša Žilinku so šéfom ruskej prokuratúry nebolo v poriadku, povedal minister zahraničia Korčok v pondelkovej diskusnej relácii Rádia Expres. "Ja si myslím, že sám GP by mal povedať k tomu viac, ako doteraz povedal. Nikto mu nezakazuje cestovať, absolútne nikto, ale hádam sa môžeme k tejto veci vyjadriť a aj sa ohradiť v situácii, keď šéfom (ruskej) GP je človek zo sankčného zoznamu," reagoval Korčok na stretnutie s Igorom Krasnovom.

"Nie je to v poriadku. Bodka. A už vôbec to nie je v poriadku v situácii, kedy je to inštitúcia štátu, vo vzťahu ku ktorému máme výhrady v oblasti zahranično-bezpečnostnej politiky," uviedol s tým, že stretnutie prebehlo v čase, keď Ruská federácia vyvíja nátlak na Ukrajinu a otvorene sa hovorí o vojenskej intervencii.

Dám mu číslo, môže sa kedykoľvek poradiť

"Vie, kde je ministerstvo zahraničných vecí. Ja dám pánovi generálnemu prokurátorovi číslo, nech sa kedykoľvek poradí," uviedol s tým, že o Žilinkovej návšteve rezort diplomacie nevedel. "Túto návštevu s nami nekonzultoval, nášmu veľvyslancovi v Moskve to bolo jednoducho oznámené," povedal Korčok.

Pripustil, že Žilinka nebol v Rusku jediným účastníkom z EÚ. Korčok sa o tejto téme rozprával aj s ministrom zahraničia Slovinska, keďže na oslavy výročia ruskej prokuratúry cestoval aj slovinský šéf prokuratúry. Aj Slovinsko s tým malo problém.

Nie som jeho podriadený

Žilinka na slová šéfa diplomacie reagoval na sociálnej sieti Facebook. "Pán minister, pri vašich dnešných nediplomatických vyjadreniach zjavne ušlo vašej pozornosti, že generálny prokurátor SR, ako ústavný činiteľ, nie je vašim podriadeným. Myslím, že ústavný činiteľ, aj keď nesúhlasí s názorom či postupom iného ústavného činiteľa, by si mal vždy zachovať objektívnosť, súdnosť a dôstojnosť," napísal.

Prezidentka považuje cestu Žilinku do Ruska za nevhodnú

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje cestu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku do Ruska za nevhodnú, keďže absolvoval aj stretnutie s osobou na sankčnom zozname EÚ. Stanovisko poskytol hovorca prezidentky Martin Strižinec.

"Ešte viac ma však znepokojuje fakt, že pán generálny prokurátor ani následne neporozumel tomu, prečo bola jeho cesta vnímaná problematicky," zdôraznila. O podaní disciplinárneho návrhu neuvažuje. "Nateraz tento krok nepovažujem za dostatočný na podanie disciplinárneho návrhu," povedala.

Žilinku by mali podľa Remišovej disciplinárne stíhať

Žilinkovu návštevu kritizovali viacerí vládni predstavitelia. Generálneho prokurátora by mali za oslavy s človekom zo sankčného zoznamu EÚ disciplinárne stíhať, uviedla v reakcii predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. "Maroš Žilinka verejne pošliapal hodnoty ľudských práv, na ktorých je Slovensko postavené. Spoločné oslavy s človekom zo sankčného zoznamu, na ktorom sa dohodli všetky krajiny EÚ vrátane Slovenskej republiky, sú neprijateľným porušením národných záujmov Slovenskej republiky. Za tento akt by mal byť Maroš Žilinka disciplinárne stíhaný," uviedla Remišová v stanovisku.

Sulík hovorí o hanbe

Vicepremiér a líder SaS Richard Sulík by na mieste Žilinku do Ruska nechodil. Jeho disciplinárne stíhanie by však nepodporil, návrh vicepremiérky Remišovej v tomto smere považuje za prehnané. "Ja by som tam nechodil. Robí to hanbu, išiel tam ako jediný z krajín EÚ. Nemyslím si, že by to bolo vhodné," povedal Sulík.

Zdôraznil však, že Žilinka na druhej strane neurobil nič zakázané. Priznal však, že generálny prokurátor ho sklamal, súhlasí s vyjadrením premiéra Eduarda Hegera, ktorý povedal, že Žilinkovi prestáva rozumieť. Na otázku, či má Žilinka jeho dôveru, Sulík odpovedal, že je to irelevantná otázka, pripomenul, že na tento post bol riadne zvolený.

GP SR sa dohodla na spolupráci s Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie

O prehodnotenie či zrušenie plánovanej cesty do Ruska žiadali Žilinku pred odchodom viacerí politici aj europoslanci. Oslavy sa konali v dňoch 11. až 13. januára. Žilinka sa v Rusku zúčastnil na oslavách výročia vzniku ruskej prokuratúry. Na margo svojej účasti uviedol, že osobný kontakt a komunikáciu s hlavami partnerských orgánov prokuratúr v zahraničí vrátane Ruskej federácie považuje za nevyhnutné.

Počas pracovnej cesty sa generálne prokuratúry dohodli na vzájomnej spolupráci. Ruský generálny prokurátor Krasnov sa na sankčný zoznam EÚ dostal po uväznení ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Žilinka sa s Kanderom zúčastnili na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry spoločne so zástupcami rezortov prokuratúry a ministerstiev spravodlivosti z vyše 30 krajín, ako napríklad Belgické kráľovstvo, Bosna a Hercegovina, Grécko, Taliansko, Moldavsko, Nórsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko či Chorvátsko.