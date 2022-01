Žilinka má budúci týždeň na zahraničnom výbore vysvetľovať cestu do Moskvy

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka má okolnosti svojej cesty do Moskvy vysvetľovať na zasadnutí Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR v pondelok 31. januára. Vyplýva to z programu zverejneného na webe NR SR. Zámer iniciovať výbor avizoval ešte minulý týždeň poslanec za OĽANO Andrej Stančík.

Na výbore sa chcú Žilinku pýtať aj na to, prečo rokoval s osobou zo sankčného zoznamu EÚ, kam je zaradený ruský generálny prokurátor Igor Krasnov. Šéf výboru Marián Kéry (Smer-SD) ešte skôr uviedol, že na rokovanie o tejto téme nevidí dôvod a nemá problém so Žilinkovou cestou.

Člen výboru Juraj Blanár (Smer-SD) považuje za "absolútne nepochopiteľné", že koalíciou zvolený generálny prokurátor sa stal terčom jej útoku. Koaličných poslancov sa chce pýtať na dôvody týchto krokov, Žilinka sa podľa neho stáva terčom perzekúcie, čo je neprijateľné. "Generálny prokurátor sa nikomu nezodpovedá, bol zvolený a vykonáva si svoju prácu, tak ako má," dodal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Šéf Smeru kritizoval novinárov

Šéf Smeru-SD Robert Fico v súvislosti so Žilinkom v pondelok na tlačovej konferencii kritizoval novinárov, že bez dôkazov lynčujú generálneho prokurátora. Myslí si, že orgány činné v trestnom konaní by mali prešetriť, do akej miery útočia médiá na štátne orgány SR. Poukázal na komentár, v ktorom sa píše o odstavení Žilinku z funkcie.

Žilinka počas návštevy Moskvy 13. januára podpísal program vzájomnej spolupráce generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Ruskej federácie. O prehodnotenie či zrušenie plánovanej cesty do Ruska žiadali Žilinku pred odchodom viacerí politici aj europoslanci.