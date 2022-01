K prípadu v Miloslavove bol zvolaný brannobezpečnostný výbor: Zasadnutie sa uskutoční v utorok

BRATISLAVA - Prípadom detskej šikany v Miloslavove sa bude zaoberať Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Zasadnutie zvolali na utorok (18. 1.) o 9.00 h. Pozvanie dostali podľa šéfa výboru Juraja Krúpu (OĽANO) minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) aj dočasný policajný prezident Štefan Hamran. Šéf polície bude podľa Krúpu odcestovaný, preto by mal na výbor prísť prvý viceprezident Policajného zboru (PZ) Branko Kišš, ako aj riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Viliam Adamec.

Informáciu o zvolaní výboru zverejnili na webe NR SR. Programom má byť podanie informácie k priebehu šetrenia. Členovia výboru sa tiež budú pýtať, ako pristupuje Policajný zbor k prípadom, ako je incident v Miloslavove. O zaradenie tohto bodu na rokovanie výboru požiadal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO).

Incident otriasol celým Slovenskom

Prípad šikany 11-ročného dievčaťa vyvolal pobúrenie v celej krajine. Zaoberá sa ním bratislavská krajská polícia. Maloletú mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach.

Zdroj: Topky.sk

Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

Zdroj: Topky.sk / PH