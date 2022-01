Matematik Kollár upozornil na novú štúdiu o OMIKRONE: Padli slová o novej vakcíne aj našom prístupe!

Ako upozornil matematik Richard Kollár, omikron vznikol zrejme priamo z pôvodného variantu vírusu a nie ako odnož delty. To však nie je všetko, čo ho robí iným. Vedci z Amsterdamu sa v novej vedeckej štúdii, ktorá zatiaľ nebola recenzovaná, pozerali na podobnosť protilátok vytvorených predchádzajúcim ochorením jednotlivými variantami, ako aj vakcínami. Tie potom porovnávali ich s tým, ktoré protilátky neutralizujú jednotlivé varianty vírusu. "A zistili, že všetky doterajšie varianty tvorili jeden veľký klaster. Beta bola trochu vedľa, ale len trochu. Ale omikron je úplne, ale že úplne inde. Ak by to boli kmene chrípky, nastupuje čas na novú vakcínu," uviedol Kollár.

Preto má byť omikron novou pandémiou, aj keď Kollár tiež dodal, že doterajšie varianty možno považovať za dostatočne podobné pandemické vlny, či podobné samostatné pandémie. "Nová pandémia omikronu však zrejme vyžaduje novú vakcínu, nový prístup v opatreniach a najmä nové nastavenie v hlave. Len či to ešte dokážeme po tej dlhej pandemickej únave. A či to dokážu unavení lekári a zdravotníci v nemocniciach, či zamestnanci zariadení sociálnych služieb," uviedol.

Podľa Kollára je táto inakosť omikronu aj mierne pozitívnou správou. Ako však upozornil, stále spôsobuje netriviálne symptómy a hospitalizácie, hoci v menšej miere. Otázkou tiež je, kde by sme boli bez imunizácie vakcináciou a doterajším premorením.

"Nie je dôvod teraz prepadať strachu, skôr ide o to zmeniť myslenie. Infekcii v krátkom čase sa asi nevyhneme. Ale opakované zaočkovanie, či zníženie virálnej nálože pri infekcii môžu pomôcť, aby bol ten priebeh čo najmiernejší. Vyvarujme sa teda v najbližšom čase veľmi rizikovému správaniu, ale bežné veci v našich životoch už asi nemá zmysel obmedzovať," upozornil.

Pripravte sa na omikron

Pripraviť sa na to, že omikron začne naplno úradovať, by sme sa mali už aj my. "Pripravte sa teda doma a v práci na to, že budete viacerí naraz infikovaní s miernymi príznakmi (bolesť hlavy, hrdla, nočné potenie, teplota), ale len pár dní. Zariaďte si to vopred tak, aby vás to neprekvapilo nepripravených. Bude to pomerne krátke, ale výpadky čohokoľvek môžu byť veľké," uviedol.

Kollár zároveň upozorňuje, že s veľkým počtom infikovaných ľudí na svete rastie aj počet vírusových častíc na svete a tým aj šanca na vznik nových mutácii. Ide o zatiaľ vôbec najväčšiu globálnu vlnu. "Nové varianty tak vznikajú po svete každý deň či každú hodinu častejšie, ako kedykoľvek doteraz. Nebuďte prekvapení, ak sa o nich bude písať. Prídu určite, a nik dnes nevie, čo prinesú. Po každej ďalšej pandemickej vlne však má ľudstvo vyššiu úroveň imunity a je na tú ďalšiu lepšie pripravené," vysvetlil.

"Tak si spoločne prajme, aby sa z tých ďalších variantov uchytil len nejaký, ktorý bude blízko pôvodného klastra, či blízko omikronu, a neskočíme zase niekam úplne inam vo vysokorozmernom priestore možných mutácií," dodal.