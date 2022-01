Aký osud predpovedá politológ koalícii na tento rok? Jasné slová: Budú predčasné voľby?

BRATISLAVA - Koalícia rok 2022 prežije v plnej zostave, žiadny z aktérov nemá dnes motiváciu opúšťať koalíciu a vyvolávať predčasné voľby. Myslí si to politológ z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Pavol Baboš. Vnútorné konflikty však podľa neho budú pokračovať, no nepredpokladá napríklad odchod Sme rodina z koalície.

Baboš dodal, že hoci nikto z koaličných partnerov nebude chcieť povaliť vládu, neznamená to, že si nebudú testovať vzájomné hranice a skúšať vyjednať čo najlepšie pozície pri rôznych zákonoch či opatreniach. "Takže očakávam aj konflikty, ale koalícia prežije," uviedol.

Líder Sme rodina Boris Kollár podľa Baboša nemá zatiaľ dôvod opúšťať koalíciu. "Pre stabilitu koalície si neviem predstaviť ani Eduarda Hegera či Igora Matoviča, aby Sme rodinu vytláčali z koalície," dodal. Ani politologička Aneta Világi nepredpokladá v najbližšom období odchod hnutia z koalície. "Vychádzam z toho, že Sme rodina môže viac získať z hľadiska politického kapitálu. Ak ostane súčasťou koalície, pokúsi sa presadiť svoje priority a naďalej bude vystupovať v pozícii akejsi vnútrokoaličnej opozície," skonštatovala.

Matovič z vlády neodíde

Baboš ani Világi si nemyslia, že by odišiel z vlády líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. "Igor Matovič je predseda najsilnejšej strany, vyzerá to tak, že ju má pevne v rukách, a to si uvedomujú aj ostatní lídri. Bolo by proti politickej logike, aby žiadali jeho odchod, pokiaľ im nevyvedie niečo neakceptovateľné, ale to dnes nemôžeme predvídať," povedal Baboš.

V roku 2022 čakajú Slovensko aj komunálne voľby. Politologička tvrdí, že možné sú rôzne spojenectvá, pričom sme neraz zažili aj spájanie sa koaličných a opozičných strán. "Trendom pri komunálnych voľbách je však nárast podpory pre nezávislých kandidátov a očakávam, že tento trend bude pokračovať aj pri tých najbližších," uviedla. Baboš si nevie predstaviť, aby sa do koalície minimálne v krajských mestách a vo voľbách do vyšších územných celkov spojili OĽANO či SaS na jednej strane a Smer-SD či ĽSNS na strane druhej. "No okrem toho by ma žiadne iné spojenectvá asi neprekvapili," uzavrel.