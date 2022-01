Hrôzostrašný incident z Miloslavova postavil ľudí na nohy: Vyjadrenia rodičov hovoria za všetko!

Nedeľa 2. januára bude pre obec Miloslavov čiernym dňom v histórii. V miestnom bývalom družstve sa totiž stal prípad, ktorý nemá obdobu. Partia 16-ročných výrastkov, medzi ktorými boli aj dievčatá, totiž mali opiť a zmlátiť svoju 11-ročné dievča. Podľa výpovedí sa tak malo stať krátko po zotmení, pričom partia mala mať všetko dopredu nachystané.

Podľa medializovaných informácií sa to celé strhlo po tom, ako mladá Andrea, ktorá nemá byť miestna, omylom rozliala jednej tínedžerke z partie vodu s nealkoholickým nápojom. Následne do nej mali začať liať alkohol, konkrétne vodku tak, že ju opili do nemoty. Popri tom ju jedna z tínedžerok – Ela mala zbiť tak, že jej tiekla krv z nosa a následne aj vyzliecť. Ostatní však Andrei nepomohli a všetko si natáčali a fotili.

Až keď išlo do tuhého a niekto z partie zavolal policajtov, Ela sa mala snažiť nechať Andreu vyvracať. Po tom, ako prišli muži zákona, však údajne povedali úplne inú verziu, pričom Ela mala svojich kamarátov ubezpečovať, že im nič nehrozí, pretože má mamu policajtku. Podľa medializovaných informácií mali dokonca Andrei obliať mobil vodkou, aby zničili odtlačky a vyčistiť miesto činu tak, aby na nich nepadlo podozrenie. Dievča skončilo na bratislavských Kramároch v detskej nemocnici.

Údajne to nie je jediná záležitosť

Celá vec je však ešte horšia. Podľa výpovedí obyvateľov na sociálnych sieťach totiž tento „detský gang“ má tyranizovať mladých obyvateľov obce už zhruba dva roky. Vo veci sa už vyjadrila polícia, že začala trestné stíhanie vo veci lúpeže. O pôsobení „detského gangu“ na území obce však údajne nemajú žiadne informácie. Avšak, policajti informovali, že zrejme počas dnešného dňa dôjde k prekvalifikovaniu či rozšíreniu trestného stíhania o ďalšie trestné činy.

"Zároveň sa v súvislosti s týmto prípadom zaoberáme aj podozrením zo spáchania trestného činu podnecovania. Toho sa mal dopustiť doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom," upozornili muži zákona.

K celej veci sa už vyjadrili aj rodičia zúčastnených – konkrétne otec Ely a mama obete. Ako uviedol Elin otec, bol na výsluchu svojej dcéry a ďalších 10 účastníkov, ktorí boli v družstve počas incidentu. Podľa jeho slov sa malo sprvu jednať o lúpež, pretože Andrei malo zmiznúť 6 eur. 11-ročnú dievčinu pritom však nazval „kvázi obeť“, ktorá sa mala opiť sama a jeho dcéra ju údajne nepoznala.

„Mladá sa chcela pred staršími predviesť, tak popíjala a zabávala sa, kým neodpadla od alkoholu. Nereagovala na okolie a moja dcéra jej dávala pomoc tým spôsobom, že ju „prefackala,“, strčila jej prsty do krku, aby sa vyvracala,“ napísal s tým, že podľa jeho slov sa jeho dcéra zachovala v danej situácii správne. Na jeho slová sa však vzniesla vlna kritiky a následne komentár pod príspevkom obecnej stránky zmazal.

Na sociálnej sieti sa však objavil aj profil, ktorý sa o obeti vyjadroval tak, akoby to boli jej rodičia. Otcovi útočníčky adresovali tvrdé slová. Ako uviedli, chápu, že sa ako rodič snaží svoje dieťa brániť, no nechápu, prečo robí z Andrey človeka, ktorý chcel byť stredobodom pozornosti a tú si patrične užíva. „Že by si takto nechalo zničiť život? Dokážete si predstaviť, čo sa v takej malej hlave môže teraz odohrávať? Každým dňom sa ku nám dostávajú hrôzostrašné fotografie a videá,“ ozrejmila mama obete.

„Zapamätajte si, že pôjdem aj cez mŕtvoly, aby každý jeden si odpykal trest hodný tohto činu! Každý jeden, ktorý sa tam zúčastnil! Každý jeden, ktorý si to natočil a nezakročil! Každý jeden, ktorý nepomohol! Sa bude zodpovedať,“ uzavrela. Na sociálnej sieti sa však už mobilizujú ľudia, ktorí chcú protestovať pred domom údajnej útočníčky v Miloslavove. Svoju účasť už potvrdila takmer tisícka ľudí. Policajti však upozornili, že hromadné podujatia sú vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu povolené len pre maximálne 6 ľudí okrem tých žijúcich v jednej domácnosti. "Verejnosť v tejto súvislosti vyzývame, aby aktuálne platné pandemické opatrenia dodržiavali," ozrejmili.

Celý prípad postavil na nohy nielen okolité obce pri Bratislave, ale doslova celé Slovensko. Prípad, ktorý nemá obdobu, sa dokonca dostal až za brány parlamentu. Vo veľkom sa k celej veci začali vyjadrovať aj politici. Predseda parlamentu a koaličnej strany Sme rodina Boris Kollár povedal, že chce pre medializované informácie predvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) na koaličnú radu.

Archívne VIDEO Kollár k incidentu v Miloslavove: Za šikanu bezpodmienečne do polepšovne? Hovorí o novele zákona!

"Dokedy sa bude na to spoločnosť pozerať, že nám šikanujú deti, že nám ich opíjajú, mučia a bijú? Zanecháva to na nich absolútne nezmazateľné stopy a ťažké rany na psychike. Som otec veľa detí. Všetci to o mne viete. Mňa sa to osobne veľmi dotklo. Neviem si predstaviť, že by mojej jedenásťročnej dcére toto niekto spravil. Voči šikane detí sa musíme ako spoločnosť ostro ohradiť a postaviť," zdôraznil Kollár.

Od Mikulca chce preto počuť, ako chce zamedziť tomu, aby sa podobné prípady opakovali. "Keď to bude nutné, vyvolám zmenu Trestného zákona, aby takéto deti, ktoré iné šikanujú, skončili v reedukačných centrách až do svojej dospelosti," uviedol Kollár. Pripomenul, že spoločnosť sa dozvie len o časti takýchto prípadov, šikanu je preto podľa neho potrebné radikálne riešiť.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) napísal, že požiadal predsedu branno-bezpečnostného výboru Juraja Krúpu (OĽaNO) o zvolanie mimoriadneho rokovania, ktorého bodom bude práve incident v Miloslavove. Preveríme všetky podozrenia, ktoré prípad sprevádzajú. Hlavne, či polícia a prokuratúra urobili všetko, čo mali," napísal na sociálnej sieti. Jeho status pritom komentoval aj Grendelov koaličný kolega – Juraj Šeliga. Ten sa mu za tento postup poďakoval a dodal, že detskej šikane takýchto rozmerov treba venovať veľkú pozornosť.

Obec útok odsudzuje a prijala viaceré opatrenia

Obec Miloslavov (okres Senec) odsudzuje napadnutie 11-ročného dievčaťa skupinou kamarátov v areáli tunajšieho bývalého družstva. Samospráva verí, že prípad sa riadne vyšetrí a voči agresorom a ostatným zodpovedným sa vyvodia dôsledky. Obec pre vzniknutú situáciu prijala sériu krokov, požiadala o posilnenie policajných hliadok, zvoláva zasadnutie rady školy a chystá aj viaceré preventívne opatrenia.

"Obecný úrad, starosta obce a zástupca starostu obce spolupracujú s políciou a sú súčinní pri všetkých požadovaných úkonoch," uviedla samospráva na svojom webe. Starosta Miloslavova Milan Baďanský požiadal políciu o zvýšenú hliadkovú činnosť v obci. Obec ako zriaďovateľ základnej školy požiadala o zvolanie rady školy, aby sa spolu s vedením školy venovali tejto téme a prijali všetky opatrenia v kompetencii školy.

"Poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s právnikom obce a zástupcom polície budú za prítomnosti majiteľa areálu realizovať jeho obhliadku za účelom lepšieho zabezpečenia priestoru proti vniknutiu. Zástupcovia obce, vedenia školy a polície sa budúci týždeň stretnú za účelom koordinácie postupu a prípravy preventívnych opatrení," spresňuje opatrenia samospráva.

Zároveň sa dištancuje od akéhokoľvek prejavu agresie a nenávisti a žiada občanov, aby zvážili dopad ich verejných prejavov najmä na sociálnych sieťach, ku ktorým majú prístup aj maloletí. Obec vo svojom prvom stanovisku napísala, že neoprávnené vnikanie a pohyb detí v areáli niekdajšieho družstva je nebezpečný a pravidelne na to rodičov upozorňuje. "Výskyt detí v areáli sa už riešil viackrát, ale takýto násilný čin, k akému došlo v nedeľu, sa ešte nevyskytol," podotkla obec.