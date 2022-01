Do školy v Miloslavove nastúpil krízový tím: Polícia začala ďalšie trestné stíhanie

"V prípade, ak sa v priebehu vyšetrovania na základe zadovážených dôkazov preukáže podozrenie zo spáchania aj iných trestných činov, vyšetrovateľ bude postupovať v zmysle zákona a začne trestné stíhanie aj v ďalších trestných činoch," naznačil Szeiff. Prípadom sa zaoberajú policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Maloleté dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

Zdroj: Topky.sk

Do školy nastupuje na pomoc krízový tím

Do školy v Miloslavove, v ktorom malo prísť k napadnutiu 11-ročného dievčaťa, nastupuje v pondelok krízový tím zložený zo psychológov. S učiteľmi majú konzultovať, čo sa stalo a ako zvládnuť tému šikany v triedach. Následne bude krízový tím hovoriť o situácii v každej triede. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) o tom informoval na sociálnej sieti. Rezort podľa neho tiež komunikoval s riaditeľkou. Štátna tajomníčka Svetlana Síthová sa v utorok (11. 1.) tiež zúčastní na zasadnutí rady školy.

Minister odsúdil čin, ku ktorému došlo v Miloslavove. Mrzí ho medializácia, bulvárnosť a zneužitie sociálnych sietí na šírenie agresivity a ďalšieho nepokoja v krajine. "Snahou celého ministerstva je, aby sa žiaci vrátili do škôl, kde sa okrem svojich učiteľov a učiteliek, spolužiakov a spolužiačok stretnú s porozumením, pochopením a podporou," skonštatoval.

Apeluje na to, aby diskusia neskĺzla k skratkovitým riešeniam a obvineniam, kde sa jednoducho za vinníka a aj riešenie označuje buď škola, rodina, sociálne siete, alebo iné faktory. "V týchto prípadoch ide o kombináciu množstva faktorov," poznamenal.

V decembri ministerstvo vláde predložilo Akčný plán boja proti šikane

Ako doplnil minister, od januára do júna 2022 sa uskutočňujú webináre pre metodikov prevencie a učiteľov proti šikane pod záštitou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a tvorí sa nová smernica o šikanovaní pre školy a školské zariadenia. Pripomenul tiež, že v decembri ministerstvo vláde predložilo Akčný plán boja proti šikane. Prevenciu šikany podľa Gröhlinga rieši aj reforma poradenského systému. "Prevencia šikany, podpora ľudskosti, porozumenia a slušnosti je komplexný problém, ktorý si vyžaduje čas a na ktorom musíme pracovať všetci," dodal.