Na platy poslancov šlo v tomto roku vyše 8,8 milióna eur: Kollár ich znižovať nechce

"Platové náležitosti vyplatené poslancom NR SR k 30. 11. 2021 predstavovali sumu 5.094.135,98 eura a paušálne náhrady poslancov NR SR predstavovali sumu 3.730.850,50 eura," uviedli z Kancelárie NR SR.

Poslanci zarábali v roku 2021 vyše 5000 eur mesačne. Plat poslanca je určený vo výške 3060 eur, k tejto sume patria ešte paušálne náhrady. Ak je poslanec z Bratislavského kraja, mesačne dostával ešte 2040 eur, poslanec z iného kraja mal paušálne náhrady vo výške 2380 eur. Ďalšie príplatky dostávajú poslanci, ktorí sú vo vedení NR SR a výborov.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Počet asistentov poslancov sa podľa kancelárie v priebehu roka mení. V roku 2021 pôsobilo v Kancelárii NR SR v priemere 300 asistentov. Každý poslanec má momentálne k dispozícii 3060 eur na asistentov a náklady na poslaneckú kanceláriu. "Odmena vyplatená pre asistentov poslancov NR SR predstavovala k 30. 11. 2021 sumu 4.760.928,81 eura," uviedol odbor.

Platy poslancov NR SR rieši zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. V parlamente pôsobí 150 poslancov. Výška platu zákonodarcov sa každoročne vypočítava nanovo, ide o trojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok.

Kollár nechce znižovať platy poslancom, Matovič by s úpravou súhlasil

Platy poslancov Národnej rady (NR) SR by sa nemali znižovať ani zvyšovať. Myslí si to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Na zmenu nevidí dôvod, poslanci podľa neho zasadali posledné mesiace častejšie a mali viac roboty. Lídrovi OĽANO a vicepremiérovi Igorovi Matovičovi sa pozdáva, aby poslanec zarábal priemernú mzdu a zvyšok mu doplácala jeho strana.

"Platy poslancov sa zatiaľ nemenia, nevidím dôvod, aby sme zvyšovali alebo znižovali platy poslancom. Myslím si, že táto téma nie je aktuálna. Aj poslanec, ktorý možno v jednej časti obyvateľstva vyvoláva pohoršenie, vyvoláva v druhej časti pozitívne pocity. Poslanca sem poslala jedna skupina obyvateľov a chce, aby sa nejako správal. Keď si to iná časť spektra neželá, nemusí ho voliť," povedal Kollár v rozhovore. Poslanci podľa neho za posledné mesiace pracovali viac ako v minulosti, neboli letné prázdniny a schôdze trvali dlhšie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič tvrdí, že bol proti tomu, keď sa v minulosti skokovito zvyšovali platy poslancov. "Myslím si, že je tam časť poslancov, ktorí si to zaslúžia, ale zároveň veľká časť poslancov, ktorí si štyri a pol tisíca v čistom nezaslúžia," vyhlásil v rozhovore. Poukázal na poslancov z "extrémistických" strán, ktorí navyše chodia v pléne bez rúška a šíria nenávisť. Tí podľa neho nie sú prínosom pre spoločnosť.

"Bol by som veľmi rád, keby sa v parlamente nastavili nejaké ciele, ktoré majú poslanci plniť, nech sú platení podľa aktivity. Len to by sa asi ťažko realizovalo. Kto by bol ten arbiter, sudca? Nemohol by mať nič spoločné s politikou. Realistickejšie je, že by mali mať poslanci len priemernú mzdu a dovoliť politickým stranám, nech im platia zo štátneho príspevku. My ako OĽANO by sme boli hneď za to," povedal s tým, že potom by si to už vedeli strany ustrážiť a ušetrili by sa peniaze. Kollár s takýmto návrhom nesúhlasí.