Je OMIKRON menej nebezpečný? Primár Hložník vytiahol čísla z USA: Zlé správy! Sú však pravidlá, ako to zvládnuť

Primár Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v bratislavskej nemocnici na Antolskej Jakub Hložník poukázal na dáta zo Spojených štátov amerických, kde majú aktuálne najviac hospitalizovaných od začiatku pandémie, približne 151 000. Čo je však podľa neho ešte horšie, majú tiež najviac hospitalizácii detí vo veku do 5 rokov a to v čase, kedy vlna stále nie je na svojom vrchole.

Pre porovnanie na vrchole delta vlny mali v USA "len" 96 000 hospitalizovaných a počas prvej vlny, kedy ešte neboli k dispozícii vakcíny, 128 000 nakazených. "Čo sa týka denného priemerného počtu mŕtvych za 7 dní, tých majú už teraz viac (2145), ako na vrchole delty (2038)," poukázal.

Pravdou je, že v západnej Európe sú vysoké počty pozitívnych aj chorých, no počty pacientov v nemocniciach sú relatívne nízke. Hložník však upozorňuje na jedno veľké ale. "Omikron zatiaľ zasiahol krajiny s vysokou zaočkovanosťou. My budeme prvá krajina so zaočkovanosťou pod 50 percent cez ktorú sa prevalí omikronová vlna," tvrdí.

"Všimnite si väčšina skutočných odborníkov na covid sa vyjadruje veľmi opatrne k závažnosti ochorenia Covid-19, vyvolanému variantou omikron. My sme vo veľkej väčšine prebrali informácie, ktoré šíria média, že omikron nie je taký nebezpečný ako predchádzajúce varianty," uviedol a pýta sa, či je to skutočne tak.

Poukázal totiž na to, že "infekčnejší je, to už vieme a keď infikuje namiesto 5000 ľudí povedzme 20 000, riziko, že nám zahatí nemocnice je stále veľké aj keby bol menej nebezpečný ako predchádzajúce varianty, to vidíme v USA."

Ak však budeme dodržiavať aspoň základné pravidlá, nemusíme sa podľa neho omikronu báť. Medzi ne patrí očkovanie, nosenie respirátora, vyhýbanie sa preplneným priestorom, vetranie a vzdanie sa cestovania aspoň do konca vlny.