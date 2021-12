Národná banka varuje pred obrovským zdražovaním: Už čoskoro prekonáme 20-ročné rekordy

Ilustračné foto

Zdroj: Gettyimages

BRATISLAVA - Keď sa spojí aktuálne dianie vo svete s krízou a aj s pandémiou, pre cenovky to nikdy neznamená nič dobré a okrem pohonných hmôt či elektriny skôr či neskôr začnú rásť ceny všetkých ostatných položiek. Či sa nám to páči, alebo nie, veľké zdražovanie, ktoré sme 20-rokov nezažili sa má dostaviť už čoskoro. Aspoň to tvrdí Národná banka Slovenska.