Vianoce u Kolíkovej: Kľúčová postava pri darčekoch je môj muž! Vládnutie počas COVIDU si vyžaduje extra energiu

Aj Kolíková si na Vianoce praje to, čo všetci. "Aby sme sa všetci stretli pri vianočnom stromčeku a pri štedrovečernom stole," uviedla pre Topky. Po Vianociach by sa rada vybrala na svoju chatu.

Kľúčovou postavou pri darčekoch je môj muž

Kolíková dúfa, že bude možné, aby sa stretla so svojou najbližšou rodinou. "Teda moja mama, môj muž, moje deti a dúfam, že to bude možné aj s ohľadom na opatrenia, aby sme sa stretli aj s mojím bratom a jeho rodinou, deťmi. To je moja najbližšia rodina a chcem štedrý večer tráviť s nimi," povedala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Štedrý večer bude tráviť doma. "Potom chcem ísť s deťmi a s mužom na našu chatu. Dúfam, že tam bude sneh a bude možnosť sa ísť aj lyžovať," povedala. Čo sa týka darčekov, kľúčovou postavou pri hľadaní a zabezpečovaní darčekov je jej manžel. "Ten so mnou tento proces konzultuje a ja som vždy veľmi spokojná aj s procesom aj s výsledkom. A som rada, že ho mám. Samozrejme, nielen pre toto :)," pousmiala sa ministerka. "Takže na mne ostáva hlavne darček pre neho a dúfam, že toto zvládnem," ozrejmila.

Týmto trpíme všetci

Druhý pandemický rok, ktorý postihol nás všetkých, nie je jednoduchý. "Krásne na týchto sviatkoch je, že máme čas na stretnutia s ľuďmi, na ktorých nám záleží. Pretože ten čas cez sviatky akoby sa na chvíľu spomalil a môžeme sa stretnúť so všetkými, na ktorých možno máme počas roka menej času," opísala Kolíková.

Pred Vianocami sa stretla aj s bývalým šéfom jej materskej strany Za ľudí. Zdroj: FB / Mária Kolíková

"Bolo by, samozrejme, dobré, keby sme mali čas sa so všetkými stretávať, ktorých máme radi a s ktorými nám je dobre. Ale keď nám to nevyjde, tak práve počas sviatkov je tu ten priestor. A v rámci lockdownu, keďže sú tu obmedzenia stretávať sa v širšej skupine, tak v tejto súvislosti vnímam, že týmto všetci trpíme," uviedla s tým, že fyzická blízkosť s najbližšími je dôležitá a zdravie a život sú mimoriadne cenné.

Okrem bežnoho chodu štátu musíte vynaložiť extra energiu

Druhý COVID rok nám podľa Kolíkovej ukazuje, že byť zdravý a súčasne slobodný je niečo, čo si ani neuvedomujeme ako je to vzácne v normálnom čase. A čo ju COVID a situácia okolo neho osobne či politicky naučil? "Vládnutie počas Covidu a riešenie pandémie znamená, že okrem bežného chodu štátu musíte vynaložiť ďalšiu energiu, kapacitu a prácu, čo samozrejme brzdí, osobitne ak daná vláda má ambície robiť reformy. Vláda sa musí postarať o zdravie ľudí. A toto nemôže ostať len úlohou pre ministerstvo zdravotníctva, ale s ohľadom na rozsah pandémie to musí riešiť každý člen vlády," zdôverila sa ministerka.

Každý musí podľa nej prijímať opatrenia v rámci svojho rezortu, pre ochranu zdravia zamestnancov v rámci týchto rezortov, ale rovnako musí prijímať aj opatrenia, ktoré sú dôležité z jeho rezortu smerom k celej krajine. "A potom na vláde musia všetci členovia vlády prijímať opatrenia, ktoré sú kľúčové pre celú krajinu, pre ochranu pred pandémiou. Toto je samozrejme veľká a ťažká úloha, ktorá je kľúčová, aby sa jej člen vlády venoval a dával jej absolútnu prioritu," dodala.