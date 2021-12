Reakcia záchranárov je TU: Padli slová, z ktorých ide hrôza, doplatíme na to všetci! Extra odkaz si vypočul Heger

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vo svojom vyhlásení uviedla, že pred parlament sa prišli zdravotnícki záchranári individuálne symbolicky "poďakovať" za kroky, ktoré neurobila slovenská vláda a poslanci pre stabilizáciu záchranárov, sestier a všetkých zdravotníkov.

„Od jari počúvame od politikov, ministrov či premiéra o zvyšovaní platov, ktoré majú byť dorovnané k okolitým krajinám a majú tak zabrániť odlivu záchranárov a zdravotníkov zo systému. V čase mimoriadne napätej situácie, keď sú kolegovia unavení, vyčerpaní a frustrovaní nie len z pandémie, sa tieto slová dobre počúvajú,“ uviedol prezident komory záchranárov František Majerský.

„No ostalo to iba pri sľuboch. Nestretol sa s nami ani jeden minister zdravotníctva, ani premiér, rovnako nepredložili žiadny konkrétny návrh. Oslovili sme adresne všetkých 150 poslancov, aby odhlasovali zmenu rozpočtu a ďalších zákonov, tiež bez výsledku,“ dodali záchranári.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Toto poďakovanie označili za posledný pokus upozorniť, že sú tu záchranári, ktorých si krajina neváži a teda možno ani nepotrebuje. Poukázali tiež na to, že rezort zdravotníctva už v roku 2019 predpovedal, že v roku 2025 ich bude chýbať v záchrannej službe štvrtina. Nedostatok záchranárov sa pritom vypomstí hlavne občanom. "Bude menej záchraniek a bude sa dlhšie čakať, čo pri život ohrozujúcich stavoch môže mať katastrofálne následky," jasne povedali.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Je smutné, že až do včera boli zdravotnícki záchranári pre politikov naprieč všetkými stranami akoby neviditeľní. Až kým sa nezjavili v uniformách a v sanitkách pred národnou radou. To už si všimne každý,“ povedal viceprezident komory Michal Weinciller.

Zdôraznil tiež, že v súvislosti so včerajšími udalosťami si nie sú vedomí protiprávneho konania. "Prišli tu jednotlivci, ktorí dodržiavali všetky opatrenia, boli zaočkovaní a bez čo i len náznaku akýchkoľvek výtržností a problémov, slušne potleskom vyjadrili svoj názor. Považujeme za absurdné, ak dvaja záchranári skončia na štyri hodiny za mrežami len preto, že si dovolili upozorniť, že o pár rokov nebude mať kto zachraňovať občanov tejto krajiny. Toto nemá trápiť záchranárov v policajnej cele, toto má trápiť vedenie našej krajiny,“ uviedol. Záchranárov podľa neho netreba zatvárať, odídu za lepšími podmienkami aj sami.

Extra slová venované Hegerovi

Záchranári tiež uviedli, že popoludní nakoniec niekoľkých z nich prijali poslanci na neformálnom zdravotníckom výbore, kde opäť deklarovali, že budú mzdové a ďalšie otázky postavenia záchranárov a zdravotníkov riešiť. Poďakovali kolegom, ktorí sa naprieč celým Slovenskom spojili pustením majákov a sirén a pripnutím čiernych stužiek vyjadrili vzájomnú súdržnosť.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Extra odkaz však adresovali premiérovi Eduardovi Hegerovi. „Pán premiér aj včera tvrdil, že so záchranármi rokuje a otázku financovania zdravotníkov je možné vyriešiť do konca roka. Žiadne rokovania však za rok neprebehli. Veríme, že to pán premiér myslí úprimne, že mu na krajine záleží rovnako ako nám a rokovania skutočne začnú,“ povedal šéf záchranárov František Majerský. „Prirovnania pána predsedu vlády v záujme zachovania vzájomnej úcty a slušnosti k partnerom pre dialóg radšej nebudeme komentovať,“ dodal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Dvaja záchranári skončili v rukách polície

Premiér Eduard Heger včera pre denník Sme uviedol, že ho mrzí, že sa záchranári v pandemickom čase rozhodnú urobiť protest, ktorý ani nie je potrebný. Dodal, že je škoda, že sa na takúto cestu dali a že sa postavili do radu práve s ľudmi, ako je Kotleba, Fico a podobne, ktorí porušujú pravidlá. On sám sa vraj rozpráva so sestričkami či zdravotníkmi. So šéfom záchranárov Františkom Majerským sa však nestretol, lebo, ako povedal "nevedel, že som sa mal stretnúť s pánom Majerským."

Zdroj: Facebook/Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Záchranári sa včerajšou akciou chceli poďakovať poslancom a vláde za ich prístup k záchranárom a zdravotníkom počas pandémie a počas posledných rokov. Zapojila sa do nej aj sestry. Na mieste však bola aj polícia, ktorá sa im mala podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana snažiť dohovoriť.

Dopadlo to však tak, že dvoch záchranárov, vrátane ich šéfa Františka Majerského, policajti odviedli na stanicu. Prepustení boli vo večerných hodinách. Minister vnútra Roman Mikulec či policajný prezident zásah zdôvodnili tým, že zákon musí platiť pre všetkých rovnako.