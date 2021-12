Prehovorila manželka ZÁCHRANÁRA: Prať musí špeciálne, teplé jedlo je luxus! Slová na zamyslenie

Príbeh z pera manželky jedného zo svojich kolegov zverejnil na sociálnej sieti šéf záchranárov František Majerský. Žena sa rozhodla podeliť o to, ako vyzerá život so záchranárom. "Ak si myslíte, že zobrať si za muža záchranára bude dobrodružstvo, tak sa vôbec NEMÝLITE...je… a ešte aké! Nečakajte, že to bude stereotyp, lebo každý deň prinesie nové a nové situácie, ktoré vás vezmú na šialenú cestu životom. Naučí vás to pozerať sa na veci úplne iným pohľadom, a už nikdy viac nebudete reagovať na život tak ako predtým. Optimizmus, zábava, hrôza, utrpenie, súcit, choroba, bolesť….už nikdy to neuvidíte tak ako PREDTÝM, keď ste si vzali záchranára," začala svoje rozprávanie.

Zdroj: Getty Images

Ak sa napríklad v kuchyni poreže pri krájaní cibule, z gauča dostane profesionálnu odpoveď “niečo si na to pritlač.” Manželovi – záchranárovi – sa vraj ani nečuduje. "Vyhodnotil, že NEJDE O ŽIVOT - tak stačí stručne, jasne, výstižne…a popravde, po tom, čo počúvam jeho zážitky z práce ani nečakám, že vystrelí do pozoru, prevarí vodu, roztrhá šmahom ruky obliečky, obviaže mi to, pobozká a bude ma ukľudňovať a povie, že všetko bude v poriadku. Ale existujú stále ľudia, ktorí si myslia, že aj k takejto príhode potrebujú záchranára, namiesto toho aby použili sedliacky rozum a základy prvej pomoci zo základnej školy prípadne z kurzov pred vodičákom…..," poznamenala.

Okrem toho je jej manžel vraj tiež veľmi dobrý "priateľ na telefón," lebo ak sa niekomu niečo udeje, tak vo voľnom čase, teda medzi službami, stíha vybavovať aj takéto veci. "Raz darmo, srdcom STÁLE v poslaní….," poznamenala.

Práca na zmeny sa nedá zladiť s normálnym životom

Pri manželovi záchranárovi by ste podľa jej slov nemali počítať s tým, že si dáte spoločný obed v kľude. "Po pár rokoch spolužitia, kým naberiete ostatným členom rodiny, jeho tanier bude pravdepodobne prázdny….a keď nedajbože naložíte na tanier a kým sa otočíte, že ho dáte napr. zohriať do mikrovlnky už bude pravdepodobne polovica zjedená… a váš otáznik nad hlavou bude zodpovedaný ´veď v pohode, to tak nemalo byť? Veď ako v práci teplé jedlo je luxus a v práci vzácna chvíľa…..A to nehovorím o tom, že stolujete polovicu času spolužitia sama, prípadne s deťmi, lebo veď práca na zmeny sa nedá zladiť s NORMÁLNYM ŽIVOTOM, ak si to niekto myslí, musím ho vyviesť z omylu..…," opísala.

Zdroj: gettyimages.com

V špeciálnom režime u nich funguje aj taká základná vec, ako je pranie. "V bežnej domácnosti je tmavé oblečenie, biele oblečenie a možno občas niečo zmiešané...No my to máme INAK...my máme rozšírený balík o tzv. potencionálne kontaminované oblečenie, určite kontaminované oblečenie, nebezpečné oblečenie a oblečenie BIOHAZARD…" uviedla s tým, že po každom takomto praní má chuť pustiť práčku s litrom dezinfekcie na prázdno – keby náhodou. Vďačná je aj za sušičku, ktorá pomáha vtedy, ak jej muž ťahá pracovnú šnúru a ona nestíha vyprať uniformu.

Zdroj: thinkstock.com

"Toto je len pár okamihov…..ešte by som takéto 3 pokračovania mohla napísať….ale čo je najviac je - ORGANIZÁCIA ČASU so záchranárom. Dá celkom veľa práce…..Rodinné oslavy, rande, večer v meste, stretnutia pri vínku s priateľmi, Silvester, Vianoce? Čo je to voľný piatok? Nemôže, zajtra ide do práce…..Môžme len tento víkend prísť lebo ten jediný je voľný.... a všetok voľný čas sa vlastne točí LEN okolo práce.…," uviedla.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Poďakovanie za toto poslanie by podľa nej mohlo prichádzať aspoň v nejakej forme, či už časovej alebo finančnej. "Čas na koníčky? To asi pozná z nich málokto, hlavne teraz posledné obdobie "koronové" …..veď a kedy, keď sa všetko točí len okolo pacientov…..Psychický oddych? Kedy? Oddych s rodinou? Kedy? …..smutné, že sa zabúda na to, že sú prvý v línii, ktorým treba nielen poďakovať slovami ale AJ SKUTKAMI…..zastaviť sa nad tým, či je správne na nich zabudnúť a ohodnotiť ich len pár eurami navyše….," odkázala.

"MILUJEM svojho MUŽA ZÁCHRANÁRA nadovšetko, prečo by mal tráviť viac času s tými, ktorým pomáha a ktorí si nevážia jeho prácu?!," pýta sa. Príspevok napísala pred decembrovým zhromaždením záchranárov a zdravotných sestier pred parlamentom, na ktorom chceli vláde a poslancom pripomenúť nesplnené sľuby.