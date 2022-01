Veľké ZMENY v školstve: Gröhling uspel! Čaká nás zmena v obsahu, digitalizácia i lepšie vzdelávanie učiteľov

BRATISLAVA - V novom roku chystá ministerstvo školstva veľké zmeny. Zrejme najväčšou reformou, ktorou sa zmení obsah vzdelávania a výrazne by sa malo školstvo digitalizovať. K ďalším zmenám patrí podpora inkluzívneho vzdelávanie či skvalitnenie vzdelávanie učiteľov.

Ministrovi školstva sa podarilo presadiť tri kľúčové novely, ktoré následne schválila Národná rada SR. Vďaka novelám zákonov bude možné zmeniť obsah vzdelávania, výrazne digitalizovať školstvo, podporiť inkluzívne vzdelávanie či skvalitniť vzdelávanie učiteľov.

Veľké zmeny v školstve

Základom zmien v školstve sú tri hlavné zákony:

novela školského zákona č. 245/2008

novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 138/2019

novela zákona o odbornom vzdelávaní č. 61/2015

Tri vzdelávacie cykly

Model štátneho vzdelávacieho programu umožní rozložiť učivo základnej školy do viacročných cyklov. "Ciele a obsah vzdelávania predpísané ministerstvom školstva sa tak nemusia viazať na jednotlivé ročníky, ale podľa návrhu Štátneho pedagogického ústavu na tri vzdelávacie cykly. Školy si budú môcť svoj vzdelávací program, odvodený od štátneho, upraviť do jednotlivých ročníkov podľa potrieb svojich žiakov," uviedol tlačový odbor ministerstva školstva.

Do prvého cyklu môžu podľa návrhu spadať prvé tri ročníky základnej školy, do druhého štvrtý a piaty ročník a do tretieho sa spoja šiesty až deviaty ročník. Rozdelenie základného vzdelávania na tri cykly funguje vo viacerých krajinách v Európe, napríklad v Portugalsku, Estónsku, Francúzsku, Slovinsku, Švédsku či Švajčiarsku a bežné je aj mimo Európy. V medzinárodných merania PISA dosahujú žiaci v menovaných krajinách výrazne lepšie výsledky ako ich rovesníci na Slovensku.

Podmienky prijímania žiakov na stredné školy sa upravia

V rámci novely školského zákona sa upravili viaceré podmienky prijímania žiakov na stredné školy. Rok a pol (18 mesiacov) vopred musí stredná škola zverejniť kritéria pre prijatia žiaka na strednú školu. "Pre talentové školy a klasické stredné školy bude platiť jednotný termín pre podávanie prihlášok a rovnako jednotný termín pre prijímacie skúšky," ozrejmil rezort.

Žiak si môže podať prihlášku na maximálne štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. Poradie škôl na prihláške vyjadruje záujem žiaka, na ktorej zo stredných škôl by najradšej chcel študovať.

Počty žiakov na 1. stupni ZŠ sa zjednocujú

Iný počet žiakov v 1. ročníku spôsoboval problémy v organizácii vyučovania v 2. ročníku. Často ucelené kolektívy žiakov 1. ročníka sa museli nanovo formovať spájaním do tried druhého ročníka. "Ministerstvo má snahu podporiť nielen žiakov 1. ročníka, ale žiakov základných škôl celkovo zavádzaním pozícií pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci či už z Plánu obnovy a odolnosti, alebo z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to nielen počas trvania týchto výziev, ale následne aj dlhodobo," vysvetľuje rezort.

"K pomoci učiteľom isto prispeje aj reforma poradenského systému, vďaka ktorej bude pomoc odborníkov priamo v školách, bude adresnejšia, konkrétnejšia, rýchlejšia a „šitá“ na mieru každému dieťaťu, ktoré ju bude potrebovať," dodalo ministerstvo školstva.

Nadpodnikove vzdelávacie centrum

Novým ustanovením novely zákona o odbornom vzdelávaní, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ukotví tzv. nadpodnikové vzdelávacie centrum (NVC) v prípade zamestnávateľa, ktorý:

- poskytuje najmenej tri roky praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom,

- uskutočňuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov,

- uskutočňuje najmenej dva roky odbornú prípravu inštruktorov alebo hlavných inštruktorov,

- má schválenú stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce,

- spolupracuje s vysokými školami pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy a

- spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.

Vzdelávanie učiteľov

Ministerstvo školstva sa v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zameralo najmä na vzdelávanie učiteľov, ktoré tvorí integrálnu časť systému celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. "V návrhu zákona sa taktiež zjednodušuje aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Rovnako sa ustanovuje možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec," pripomína ministerstvo.

Podmienky uvádzania začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov sa menia

Menia sa aj podmienky uvádzania začínajúcich pedagogických zamestnancov a začínajúcich odborných zamestnancov tak, aby v prípade potreby a nutnosti mohol byť uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom alebo uvádzajúcim odborným zamestnancov mohol byť aj priamy nadriadený bez ohľadu na zaradenie do kategórie.

- V zákone č. 138/2019 sa rozširuje činnosti/kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, ďalej zavádza sa školský podporný tím do škôl, ustanovuje sa nová kariérová pozícia koordinátor školského podporného tímu.

- Činnosť výchovného a kariérového poradenstva môže vykonávať aj školský špeciálny pedagóg, nie len školský psychológ.