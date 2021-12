Kollár sa pozrel na niektoré teórie neočkovaných: Prirovnal ich ku gamblerstvu, mnohí precitnú až neskoro!

Od piatku 10. decembra sa na Slovensku zjemnili niektoré opatrenia pre očkovaných a prekonaných. Pre túto skupinu ľudí sa otvorili obchody či niektoré služby. Napriek tomu, že očkovanie preukázateľne chráni ľudí pred ťažkým priebehom koronavírusu a má viac benefitov ako rizík, sa mnohí nateraz nechcú dať zaočkovať. Pritom to o chvíľu bude rok, čo v našich končinách dostal prvý Slovák prvú dávku vakcíny.

Vláda sa preto rozhodla ohrozenú skupinu ľudí nad 60 rokov motivovať k očkovaniu peňažným benefitom. Okrem toho sa však už otvorene hovorí o povinnom očkovaní a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (klub SaS) dostali za úlohu sa na túto tému detailne pozrieť. Termín majú do 10. januára.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert

Na aktuálnu situáciu reaguje aj matematik Richard Kollár. Ten má pre ľudí po dlhom čase aj dobré správy. "Áno, vlna stále vyzerá za vrcholom. Stabilizuje sa už aj pozitivita PCR testov pri klesajúcom počte testov, čo je výborná správa," napísal. Následne však dvíha varovný prst. A to z dôvodu, že naďalej nevieme, čo so sebou prinesie nový variant omikron. Ten má podľa zistení vedcov na pôvodom spike proteíne naviazaných vyše 30 mutácii, kým delta ich mala len 9. Podľa Kollára totiž nie je zrejmé ani to, ako hlboko sa nám z aktuálne naďalej vysokých čísel podarí klesnúť, kým sa tu naplno rozšíri omikron. "Otázkou je dnes aj to, čo vlastne omikron donesie. Okolo neho zatiaľ len informácie, že presne nevieme. Infikovaných bude veľa, ale nevieme, čo to presne bude znamenať," konštatoval Kollár.

Zdroj: Getty Images

Matematik sa pozrel aj na to, prečo sa niektorí ľudia nechcú dať silou-mocou zaočkovať. Zistil pritom viaceré skutočnosti. Pri analýze správania sa neočkovaných ľudí a ich názorov sa inšpiroval gamblingom. Podľa jeho slov ide o dobrý príklad, ako pochopiť niektoré teórie antivaxerov. Ako vysvetlil, najviac ho na aktuálnej situácii fascinuje, ako sa niektorí jedinci snažia nájsť jednoduché riešenie, ako sa vymaniť spod pazúrov pandémie, aj keď ide o celosvetový vážny problém. Ako následne uviedol, mnohí totiž nedôverujú štatistike a ako matematik týmto ľuďom aj rozumie.

Zdroj: thinkstock

"Ani ja jej často nedôverujem, a vždy si to vyčítam, snažím sa s tým aspoň osobne vnútorne bojovať. Je totiž extrémne ľahké skĺznuť k jednoznačným vysvetleniam, keď anekdotické dáta okolo jednotlivca poukazujú jedným smerom-štatisticky existuje predsa dosť ľudí na svete, okolo ktorých mal niekto vážnejšie následky očkovania a zároveň poznajú ľudí, ktorí užívali ivermektín a mali ľahký priebeh ochorenia," poukázal matematik. Následne však objavia aj protichodné tvrdenia, ktoré poukazujú na iné skutočnosti - niektorí pacienti skončili s ťažkým stavom v nemocnici aj napriek tomu, že brali ivermektín.

Pre daných ľudí však ide o individuálne príbehy, na ktoré vždy nájdu nejaké nelogické vysvetlenie. "Napr. nebral ivermektín naraz so zinkom alebo s urologickým čajom. Následne sa dostane osoba do stabilného ekvilibria, v ktorom vyhľadáva informácie, ktoré potvrdzujú jej osobné názory. A tých je teraz veľa," uviedol Kollár. A práve z tohto dôvodu prirovnal názory a teórie niektorých ľudí ku gamblerstvu - podobne totiž fungujú aj hazardní hráči. Raz vyhrajú finančnú čiastku, tak prestanú veriť, že hazardné hry sú zlo, pravidelne celú výplatu vrazia do automatov, ale naďalej budú presvedčení, že automaty nie sú tie zlé. Nezaujíma ich, čo hovorí celý svet, dôležitá je ich osobná skúsenosť, ktorá bola na začiatku pozitívna.

Zdroj: Getty Images

"Márne im budete vysvetľovať štatistiku, oni vedia svoje. Tá šanca tam je. Trochu tušia, že sa mýlia, ale časom je to o možnosti - čo keď - čo keď je to celé inak. A tak ide celá výplata zase do herne. Investujú celý svoj finančný kapitál. A tak aj niektoré osoby investujú celý svoj spoločenský kapitál do ivermektínu," vysvetlil Kollár, pričom názory ľudí je podľa jeho slov ťažké zmeniť, ak sú neustále podporované napríklad rôznymi záujmovými skupinami či politikmi. Až vlastná skúsenosť ich však veľakrát presvedčí o tom, že sa mýlili - a to sa zrejme stane aj v súčasnosti - varianty delta a omikron mnohých prinútia precitnúť.

"A tak ako sa s gamblnigom spoločnosť nevie vyrovnať ani dlhodobo, aj keď je jasné, že je to problém (ten sa v najhoršom len presunie do online priestoru), tak si neporadí ani s týmto. Znamená to množstvo osobných tragédií. A všetko preto, že nedôverujeme štatistike, ale oveľa viac anekdotickým dátam z osobnej skúsenosti, a takéto osoby dnes ešte skvelo prepája internet, namiesto toho, aby im pomohol," uzavrel matematik.