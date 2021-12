Veľký decembrový a vianočný horoskop: Býci, pozor na chrbticu! Strelcom sa splní sen a koho čaká láska?

BRATISLAVA - December patrí vďaka vianočným sviatkom k tým najkrajším, no zároveň najhektickejším mesiacom. Pozrite sa, čo vás čaká v najbližších týždňoch v oblasti vzťahov, práce aj zdravia.

Vieme, čo vás čaká a neminie v decembri 2021! Katka z Terapie duše pre našich čitateľov pripravila horoskop, v ktorom sa dozviete, na čo sa môžete tešiť a čo vás tento mesiac trochu potrápi.

VODNÁR: 21.1. - 19.2.

Živel: vzduch Zdroj: Getty Images

Planéta: Urán

Karta: Koruna mágov

December bude pre vás znamenať víťazstvo nad všetkým, ak ste predošlé mesiace riešili vzťahy, či už na pracovisku alebo v rodine. Dôjde k zmiereniam a ukončeniu jednej vašej etapy. Blíži sa k vám nejaká výzva a úloha. Majte na pamäti, že život je niekedy prísny učiteľ, ale je to preto, aby ste vedeli veci oceniť. Pozor na tráviace problémy a zuby.

RYBY: 20.2. – 20.3. Zdroj: Getty Images

Živel: voda

Planéta: Neptún

Karta: Neptún

Tento mesiac nebude úplne ľahký. Trochu vás môžu potrápiť vaše myšlienky a striedavé emócie. Máte však vo svojich rukách, ako ich spracujete. Či sa dáte vtiahnuť do pochmúrnych nálad, alebo vy sami zmeníte postoj a zameriate sa na to, čo viete sami pozitívne ovplyvniť. Prichádza k vám zmena v práci, ktorá vás poteší. Pozor na črevá a kĺby.

BARAN: 21.3. – 20.4. Zdroj: Getty Images

Živel: oheň

Planéta: Mars

Karta: Mág

Pre vás bude tento záver roka magický a mimoriadne šťastný. Ak prežívate nejakú problematickú situáciu, karta Mág chce, aby ste sa zamysleli, či náhodou nie ste nevšímaví k potrebám druhých. Taktiež sa môžete dozvedieť správu, ktorá môže byť pre vás sklamaním. Buďte opatrní na cestách. Pozor na uší a hrdlo.

BÝK: 21.4. – 21.5. Zdroj: Getty Images

Živel: zem

Planéta: Venuša

Karta: Merkúr

Tento mesiac bude priať vašej komunikácii, všestrannosti a možnému pohybu očakávaných udalostí. Rysuje sa Vám možný predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, prípadne auta. Buďte však opatrní pri podpisovaní zmlúv. V láske sa vám bude dariť, očakávajte príjemné prekvapenie. Pozor na chrbticu, strážte si hmotnosť.

BLÍŽENEC: 22.5. – 21.6. Zdroj: Getty Images

Živel: vzduch

Planéta: Mars

Karta: Milosť pod ťažobou osudu

Tento mesiac si budete musieť vaše vnútorné rozpoloženie držať na uzde. Mohla vás zradiť nejaká osoba a vy sa veľmi zaoberáte tým, ako jej to vrátiť. Buďte optimistickí a posilňujte svoje vnútorné ja. Je tu možný postup v práci alebo finančné ohodnotenie. Čo sa týka vzťahov, ak ste slobodní, prichádza k vám láska. Pozor na oči a hlasivky.

RAK: 22.6. – 22.7. Zdroj: Getty Images

Živel: voda

Planéta: Mesiac

Karta: Rútiaca sa citadela

Pre vás tento vianočný čas môže začať zdravotnými ťažkosťami, sledujte si hladinu cukru. Ak nemáte uzavretú minulosť vo vzťahoch, do konca roka by ste to mali ukončiť. Už by ste mali počúvať svoju intuíciu, klaďte seba a svoje potreby na prvé miesto. Pozor na pečeň a srdce.

LEV: 23.7. – 23.8. Zdroj: Getty Images

Živel: oheň

Planéta: Slnko

Karta: Kráľovská hviezda leva

Vám budú hviezdy v závere roka priať. Prichádza k vám finančná odmena v podobe výhry alebo daru. Rodinná harmónia, ktorú budete prežívať tento mesiac, vám dodá želanú energiu, ktorú tak potrebujete. Jediné, na čo si treba dávať pozor, je vaše ego a uštipačné poznámky, aby ste tú harmóniu nenarušili vy sami. Pozor na cievy a tlak.

PANNA: 24.8. – 23.9. Zdroj: Getty Images

Živel: zem

Planéta: Merkúr

Karta: Urán

Pre vás sa tento mesiac bude ešte niesť pracovne, ste veľkí perfekcionisti, čo vás môže až vyčerpávať. Nepreháňajte to tak a hlavne sa nedávajte do stavu, že nie ste v niečom dobrí. Prichádza k vám vytúžené vyznanie od osoby, ktorá je pre vás veľmi dôležitá. Bude to pre vás znamenať určité prebudenie vašej sebadôvery. Očakávajte neočakávané. Pozor na krčnú chrbticu a močový mechúr.

VÁHY: 24.9. – 23.10. Zdroj: Getty Images

Živel: vzduch

Planéta: Venuša

Karta: Prebudenie

Toto obdobie by malo byť pre vás harmonické, ale vy budete mať misky opäť trochu rozhojdané. Beriete si veci príliš osobne a to vašu harmóniu zbytočne rozkolíše. Očakávajte darček, ktorý vám vyrazí dych. Budú sa vo vás zhmotňovať pocity, že sa niečo mení. Prijmite to a naďalej buďte trpezliví a vytrvalí. Pozor na bedrové kĺby a kolená.

ŠKORPIÓN: 24.10. – 22.11. Zdroj: Getty Images

Živel: voda

Planéta: Mars

Karta: Nebeský princ

U vás sa toho bude diať v tomto období veľmi veľa. Budete mať pocit, že ste centrom vesmíru. Dávajte si pozor na žiarlivosť, ktorá bude neopodstatnená. Minulé udalosti ste zvládli a teraz sa nachádzate v nových začiatkoch. Máte schopnosť vybojovať akúkoľvek situáciu, vaša povestná dravosť stojí pri Vás. Nechajte do svojho srdca vstúpiť radosť. Pozor na hlavu a pohlavné orgány.

STRELEC: 23.11. – 21.12 Zdroj: Getty Images

Živel: oheň

Planéta: Jupiter

Karta: Podradenosť a opatrnosť

Hneď na začiatku tohto obdobia k vám prichádza správa, na ktorú ste dlho čakali. Možno odpoveď nebola taká, v akú ste dúfali, ale aj tak bude pre vás prínosom. Dávajte si pozor na úrazy a zbrklosť. Nedajte sa ovplyvniť pri rozhodovaní. Máte dlhodobý sen, ktorý sa ku koncu roka môže uskutočniť. Hľadajte svetlo a verte, že máte moc to zrealizovať. Pozor na hrudnú chrbticu a psychiku.

KOZOROŽEC: 22.12. – 20.1. Zdroj: Getty Images

Živel: zem

Planéta: Saturn

Karta: Pustovník

Vy budete tento mesiac obhajovať pravdu, na ktorej si stále trváte. Niekedy je lepšie neísť hlavou proti múru. Mali by ste spomaliť temp,o akým idete, mohlo by vám to oslabiť imunitu. Môžete pociťovať určitý tlak okolia, avšak pre vás je teraz najlepšie vypnúť a myslieť viac na seba a svoje zdravie. Pozor na ruky a ramená.