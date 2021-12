Politický horoskop pre naše elity: Čaká ich ťažký rok, hrozí kríza aj predčasné voľby, toto sú hlavné príčiny!

Pozreli sme sa na horoskopy našich politických lídrov cez zrak astrológa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, Gettyimages

BRATISLAVA - Nikdy nie je jasné čo koho čaká v budúcnosti, no vieme si to aspoň načrtnúť a aj na tak komplikovanú záležitosť ako veštba či budúcnosť tu existujú ľudia, ktorí sa jej venujú dlhodobo. My sme sa v rámci konca tohto roka rozhodli pozrieť na to, ako to vyzerá s našimi politickými lídrami. Horoskopy na konkrétnych politikov si zobral na zreteľ český astrológ Jiří Kubík, ktorý odhalil, čo ich môže v blízkej dobe zasiahnuť.