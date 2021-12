Nie ste zaočkovaní? Tak si liečbu ZAPLAŤTE sami! Cigániková pripustila spoluúčasť pacientov

Čísla hovoria jasne. Od septembra do 28. novembra bolo na ochorenie Covid-19 pozitívne testovaných takmer 300-tisíc ľudí. Z nich vyše 78 percent nebolo zaočkovaných. Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že náklady na liečbu pacientov s týmto ochorením predstavovali 40 miliónov eur. Z tejto sumy putovala drvivá väčšina, až 37,5 milióna eur, na liečbu pacientov, ktorí neboli zaočkovaní. Je to až teda 93,67 percent.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

"Liečba pacientov, ktorí nie sú zaočkovaní je v drvivej väčšine prípadov náročnejšia, dlhšia, vyžaduje si viac pracovných síl zdravotníkov a teda aj drahšia," uviedol rezort. Zaočkovaní pacienti majú totiž podľa nich spravidla ľahší priebeh, ich hospitalizácia je kratšia a vyžadujú si menej náročnú liečbu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vzhľadom na to zazneli už úvahy, či by toto nemalé finančné bremeno nemali pocítiť aj samotní pacienti. Koaličná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) totiž v diskusnej relácii TV JOJ Na hrane uviedla, že to, že drvivú väčšinu zdrojov aj lôžok míňajú nezaočkvaní, je fakt a uznať ho musia aj neočkovaní. Preto je podľa nej na mieste baviť sa o spoluúčasti. Strane navrhla, aby s takouto možnosťou išli aj na koaličnú radu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Je to vymáhateľné. Nebude to tak, že toho človeka neošetria. Sme v 21. storočí, musíme byť solidárny. Nebude to ani plná suma, alebo nejaká likvidačná suma. Malo by to fungovať, ako keď niekto veľmi riskuje a napríklad šoféruje pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok. Poďme sa baviť o tom, že by to malo byť aspoň iste percento z nákladov, aby si tie náklady uvedomili," uviedla.

So žiadosťou o reakciu sme sa obrátili aj na samotnú SaS.