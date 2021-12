Desivé FOTO z martinskej nemocnice: Na mamičku s bábätkom spadol strop! Rázny krok kompetentných

MARTIN – Scéna ako z katastrofického filmu! Tak by sa dalo nazvať to, čo nedávno zažila jedna z mamičiek na gynekologicko-pôrodníckom oddelení martinskej nemocnice. Počas kojenia sa jej totiž priamo pred očami zosypal strop izby, kde ležala. Nemocnica sa preto rozhodla pre rázny krok. Našťastie si celá situácia údajne nevyžiadala zranenia.

Hrôzostrašné, desivé, nepredstaviteľné. Aj tak by sa dal opísať zážitok jednej novopečenej mamičky, ktorá si práve užívala intímnu chvíľku so svojim bábätkom. Počas toho, ako ho kojila totiž spadol podhľad stropu. Stránka Denník záchranára zverejnila aj fotografiu z miesta. Podľa slov autora fotografie sutiny zo stropu mamičku „takmer prizabili“.

O celej záležitosti už informovala aj samotná nemocnica na svojej stránke. Z dôvodu prepadu stropu museli hľadať riešenie a preto sa rozhodli celé gynekologicko-pôrodnícke oddelenie presťahovať do náhradných priestorov. Oddelenie gynekológie presunuli do nového chirurgického pavilónu a pôrodnícke oddelenie do priestorov Otorinolaryngologickej kliniky (ORL). Opísali aj to, čo stálo za nešťasnou udalosťou. „Ide o dočasné riešenie v čase plánovanej opravy horúcovodu, nakoľko para unikajúca z poškodeného horúcovodného potrubia prenikla stupačkovými rozvodmi do podhľadu na oddelení 6/2, kde spôsobila zvlhnutie a odpadnutie stropnej omietky. Došlo k preťaženiu konštrukcie kazetového podhľadu na jednej z izieb pôrodnice a k jeho následnej deštrukcii,“ uviedla nemocnica.

Ako vysvetlili, odpadnutý podhľad údajne nespôsobil škody na zdraví, avšak, v záujme bezpečnosti pacientiek sa nemocnica rozhodla pre presťahovanie oddelenia. „Napriek tomu, že do opráv svojich pavilónov, objektov, komunikácií a inžinierskych vnútroareálových sietí UNM za posledné 3 roky investovala cca 1,5 mil €, reálny stav jednotlivých budov nemocnice zodpovedá ich veku. Vedenie UNM verí, že situáciu definitívne vyrieši výstavba novej univerzitnej nemocnice, ktorá by mala byť postavená v horizonte piatich rokov,“ konštatovala nemocnica. Samotná stránka, ktorá fotografiu zverejnila, sa však zamyslela nad tým, že peniaze sa skôr ako na miesta, kde sú potrebné, dávajú na nezmyselné veci. Je to pritom len pár hodín, čo vláda schválila nápad ministra financií Igora Matoviča v hodnote 500 miliónov eur, ktorými chce motivovať seniorov, aby sa dali zaočkovať.