AKTUÁLNE Slovensko bojuje s počasím: Nové varovania meteorológov, doprava na viacerých úsekoch kolabuje

Bratislavu včera večer zasiahlo husté sneženie

Na snehové jazyky treba dať pozor v celom Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, ako aj v okresoch Kežmarok a Poprad. Výstraha prvého stupňa platí do 9.00 h.

Zdroj: shmú.sk

Pozor aj na silný vietor

Na horách môže silnejšie zafúkať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Pre okres Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín počas celého dňa platí výstraha druhého stupňa pred týmto javom. Vietor môže podľa meteorológov nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozornil SHMÚ. Od 20.00 h platí až do štvrtka (2. 12.) do 5.00 h v daných oblastiach výstraha prvého stupňa.

Zdroj: shmú.sk

V okrese Žilina, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica je celý deň až do štvrtka rána vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.

Sneženie na celom Slovensku

Do našej oblasti prúdi vlhký morský vzduch. Premenlivá oblačnosť, na mnohých miestach prehánky. Teploty 2 až 7 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.



Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 1 stupeň C. Vo výške 1500 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná 0 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná -2 stupne C.

Ďiaľnica D1 pri Považskej Bystrici je uzavretá

Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu je úplne uzavretá. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti. Dôvodom uzávery diaľnice je niekoľko dopravných nehôd, ktoré sú dôsledkom poľadovice v tomto úseku diaľnice.

„Polícia dokumentuje viac dopravných nehôd a škodových udalostí. Odklon dopravy je po ceste I/61, dopravu riadi polícia,“ informuje trenčianska polícia.

Pozor aj na horských priechodoch

Na horských priechodoch Besník (I/66), Čertovica (I/72), Donovaly (I/59) a Šturec (I/14) sa vytvárajú snehové jazyky a záveje. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk

"Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá," upozornili cestári. Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ako aj ciest I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.

Na úsekoch D1 Liptovský Hrádok - Hybe, D1 Východná - Važec a R3 Trstená - Tvrdošín sa miestami nachádza na vozovke kašovitý sneh do výšky jedného až dvoch centimetrov. Na cestách III. tried Námestovo, Nová Bystrica a Trstená do výšky štyroch až piatich centimetrov.

Zjazdné sú tiež všetky horské priechody (HP) na území Slovenska, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, alebo utlačeného snehu. HP Donovaly (I/59) je uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. "HP Biela Hora, Dargov, Havran, Homôlka, Klenov, Kremnické Bane, Podspády, Pusté Pole, Pezinská Baba, Soroška, Skýcov, Šútovce a Vyšehrad majú povrch vozoviek vlhký až mokrý," priblížila SSC.