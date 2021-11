POZOR Zima udrie v plnej sile: Slovensko čaká biele peklo! Veľké sneženie už o pár hodín

BRATISLAVA – Víkendová snehová nádielka bola iba predohra. To "pravé orechové" na nás čaká až zajtra. Meteorológovia odkazujú, že sneženie počas utorka neobíde takmer žiaden kút Slovenska.

Výdatnejšie zrážky zasiahnu podľa meteorológov najmä západnú polovicu Slovenska, ale neskôr sa rozšíria aj nad väčšiu časť východného Slovenska. Tu však budú menej intenzívne. "Najväčšia intenzita zrážok sa v západnej polovici nášho územia očakáva medzi 16. a 22. hodinou SEČ. Po 22.hodine SEČ zrážky výrazne zoslabnú a v druhej polovici noci na prvého decembra už budú zanedbateľné. V nížinách (najmä na západe) bude prechodne padať aj dážď so snehom, prípadne aj dážď," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Zajtra (30.11.) večer snehová pokrývka prechodne takmer na celom našom území Počas zajtrajších popoludňajších a... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, November 29, 2021

"Podľa modelu Aladin spadne za 12 hodín do termínu 1.12. - 01 SEČ vo veľkej časti západného a stredného Slovenska 5 až 10, ojedinele až okolo 15 mm zrážok, na východe zväčša len do 2 mm," uviedli.

Hlavé gro najvýdatnejších zrážok za to isté obdobie má model ICON posunuté o pár kilometrov ďalej na západ ako Aladin. Podľa neho spadne za 12 hodín zväčša 5 až 10, lokálne 10 až 16 milimetrov. Na východe to bude podľa tohto modelu za uvedené obdobie buď bez zrážok alebo len do štyroch milimetrov.

Zdroj: SHMÚ

"Najvýdatnejšie zrážky v období 30.11.-13 hodina až 1.12. - 01 hodina predpokladá model ECMWF. Veľká časť územia ležiaca v západnej polovici našej krajiny dostane 7 až 15 mm, výnimočne aj vyšší úhrn. Na východe spadne podľa tohto modelu zväčša len do dvoch milimetrov," doplnili.

"Na základe takéhoto predpokladu očakáva model ECMWF, že zajtra večer o 22.hodine bude na Slovensku väčšinou aj v nížinách súvislá snehová pokrývka. Väčšinou od jedného do 5 cm, ale veľká časť Východoslovenskej nížiny bude bez snehu. Na strednom Považí a strednom Ponitrí bude v tom čase aj v polohách okolo až 300 m nad morom zväčša 5 až 10 cm bielej periny," odkázali.

Zdroj: SHMÚ

Nasledujúci večer 1.12. bude však už podľa ECMWF v nížinách snehu oveľa menej. Okrem veľkej časti Východoslovenskej nížiny bude sneh chýbať čiastočne už aj na Záhorí a na juhu Podunajskej nížiny a celkovo ho bude v polohách do 300 metrov nad morom menej ako deň predtým.

"Zajtra večer a v noci na stredu 1.12. sa budú najmä v horských oblastiach severného Slovenska (predovšetkým v polohách nad 600 m) tvoriť lokálne aj snehové jazyky a na cestách môžu byť problémy," doplnili.