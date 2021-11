Známi lekári odpovedali na otázky k očkovaniu: Nehrajte ruskú ruletu! Aj zdravší ľudia zomreli

BRATISLAVA – Očkovanie je v súčasnosti témou číslo jeden a aj keď podávanie vakcín opäť po niekoľkých týždňoch stagnuje, záujem o ne je. A to napriek rôznym hoaxom, ktoré kolujú sociálnymi sieťami a internetom. Mnohí však majú rôzne otázky, na ktoré ešte nedostali odpovede a to ich odrádza od vakcíny. Dvojica lekárov nedávno všetky tieto otázky zodpovedala.

Infektológa Petra Sabaku netreba veľmi predstavovať. Ide o lekára z bratislavských Kramárov, ktorý sa stará o COVID pacientov a vo veľkom podporuje očkovanie proti koronavírusu. Pneumologička Katarína Dostálová je známa aj zo sociálnych sietí z profilu Pneumológ pre ľudí. Obaja nedávno pre Denník N zodpovedali viaceré otázky, ktoré zaujímali ľudí. Tie sa týkali očkovania.

Napríklad, v poslednom čase sa vo veľkom hovorí o tom, že niektorým pacientom ich všeobecní lekári neodporúčali očkovanie. Dostálová takým ľuďom radí, aby si vypýtali potvrdené tlačivo od daného lekára, že sa podpisuje pod to, aby sa daný človek neočkoval. Následne, ak by mal daný pacient vážny priebeh, by mal lekár brať za to zodpovednosť. Okrem toho pneumologička pripomenula, že tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať pre zdravotné komplikácie, je veľmi málo. Opatrní by mali byť len tí, ktorí sú alergickí na určitú zložku vakcíny. Očkovať by sa nemal dať ani človek, ktorý mal v poslednom čase horúčky a necítil sa dobre. V takom prípade treba počkať, až kým nebude úplne „fit“.

Avšak, napríklad astmatici, ktorí sa práve cítia dobre a nepískajú im priedušky alebo nemajú iné problémy, by sa očkovať podľa Dostálovej mali dať určite. Bežné lieky, ktoré astmatici používajú, by podľa Sabaku nemali mať vplyv na vakcínu. Takýto vplyv majú napríklad vysoké dávky kortikoidov či iné imunosupresíva. Očkovať by sa mali dať aj tí, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, prípadne sa liečia na trombózu. Sabaka má pre takýchto ľudí jasný odkaz.

„Kauzálna súvislosť medzi trombózami a vakcínou AstraZeneca bola preukázaná len pri paradoxných trombózach, čo sú trombózy mozgových splavov alebo na iných zvláštnych miestach, kde sa bežne nevyskytujú,“ vysvetlil s tým, že nešlo o bežné trombózy. Okrem toho poukázal aj na t, že vakcíny trombózy nespôsobujú, ale koronavírus áno. „Máme obrovské množstvo pacientov, ktorí majú pri covide-19 trombózy, mnohí z nich zomrú na embóliu bez ohľadu na to, či užívajú lieky na riedenie krvi alebo nie,“ upozornil.

Dostálová sa následne pridala, nech ľudia nehrajú ruskú ruletu či sa dať zaočkovať, alebo radšej nákazu prekonať. „Môže to dopadnúť dobre, ale nemusí. Pri aktuálnych vedomostiach o bezpečnosti vakcín je podľa mňa vakcína tá správna cesta,“ uvieda. Podľa Sabaku bude zrejme treba očkovať plošne. Pretože aj tí, ktorí si o sebe myslia, že sú imúnni, sa nakazili a mali vážne priebehy. A niektorí aj zomreli. Vzhľadom na imunitu však poukázali na to, že odborníci nateraz nevedia, aká hodnota protilátok je dostačujúca.

Vedia však, že efektivita očkovania proti nakazeniu sa klesá po pol roku na 50 až 60 percent, ale proti ťažkému priebehu ostáva efektivita naďalej vysoká – na úrovni 90 až 95 percent. Rovnako odborníci nateraz nevedia ani to, či bude mať tretia dávka dlhšiu účinnosť, alebo či bude treba ďalšie preočkovanie. Zrejme sa však bude treba opäť preočkovať po roku. Podľa Dostálovej je miešanie mRNA a vektorových vakcín bezpečné. Vektorová vakcína Astra Zeneca sa u nás podávala prv mladším ročníkom, po novom ľuďom nad 65 rokov a títo ľudia dostanú ako booster dávku mRNA vakcínu Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Dostálová by odporúčala očkovanie aj v tehotenstve či počas šestonedelia. V prípadne tehotných by však počkala aspoň do druhého trimestra. „Ideálne je, ak sa dá tehotná žena zaočkovať v treťom trimestri, keďže z očkovania benefituje aj dieťa – keď sa narodí, má už protilátky v krvi a následne ich dostáva aj cez materské mlieko,“ poukázala. Sabaka dodáva, že neočkované tehotné ženy majú rovnaké riziko dostať sa na pľúcnu ventiláciu, ako priemerný 60-ročný muž. Obaja dodávajú, že neexistujú informácie o tom, že by vakcína spôsobovala neplodnosť. A to z dôvodu, že mnohé ženy aj napriek očkovaniu seba a svojho partnera napokon otehotneli.

A kedy sa to celé skončí? Podľa Sabaku nám očkovanie pomôže dostať koronavírus na úroveň chrípky. „Covidu sa zrejme nikdy nezbavíme, stane sa endemickým vírusom, teda bude sa tu bežne vyskytovať a bude robiť menšie epidémie, ale budeme mať imunizovanú populáciu, nebude to obmedzovať naše životy a zbytočne zabíjať ľudí,“ uzavrel.