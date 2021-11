Lengvarský o LOCKDOWNE: Trvať bude bez výnimiek do Vianoc! Bubliny sú otázne, v hre sú drastické možnosti

BRATISLAVA - Slovensko je od štvrtkovej polnoci v núdzovom stave. Platí lockdown, a to pre všetkých bez výnimky minimálne na nadchádzajúce dva týždne. Hlavný hygienik Ján Mikas odporúčal, aby na základe aktuálne situácie platil aspoň tri týždne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že lockdown v súčasnej podobe bude trvať minimálne do Vianoc.

Situácia sa má prehodnocovať po desiatich dňoch a potom majú odborníci a vláda rozhodnúť, či sa lockdown predĺži pre všetkých, či budú mať zaočkovaní výhody, alebo sa opatrenia ešte sprísnia. V rozhovore pre Denník N priznal, že lockdown bude trvať minimálne do Vianoc.

VIDEO Epidemiologická situácia sa naďalej zhoršuje: LOCKDOWN je len dočasné riešenie! Potrebujeme očkovať

Lockdown bude trvať zrejme až do Vianoc

Pôvodný návrh bol na trojtýždňový lockdown, no nakoniec bude zatiaľ platiť dva týždne pre všetkých, bez akýchkoľvek výnimiek. Lengvarský a konzílium odporúčali vyhlásiť núdzový stav na 90 dní, aby vedeli lockdown v prípade potreby predĺžiť. "Túto dohodu oceňujem. Všetci to pochopili. To, že sú opatrenia vyhlásené len na 14 dní, je irelevantné, lebo potom ich môžeme pritvrdiť, nechať na pôvodnej úrovni alebo uvoľniť," povedal Lengvarský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Práve spomínaných 90 dní je podľa neho kľúčových. Opatrenia môžu prispôsobiť situácii. Šéf rezortu zdravotníctva predpokladá, že po zhodnotení po desiatich dňoch budú opatrenia pokračovať v podobe, v akej platia teraz. Na ako dlho? " Na ďalšie dva týždne. Je to môj osobný názor," povedal Lengvarský s tým, že výnimky, teda uvoľňujúce opatrenia pre očkovaných a prekonaných, platiť zatiaľ nebudú.

Rodinné bubliny sú otázne

Minulý rok platil v čase druhej vlny, ktorá sa naplno rozbehla práve počas Vianoc. Tvrdý lockdown. Jednotlivé domácnosti však mohli vytvoriť tzv. bubliny. Deti mohli napríklad navštíviť svojich rodičov, no ďalšia domácnosť sa k nim pridať nemala. Lengvarský nevylučuje, že takáto možnosť bude na stole. "Nevylučujem, že nejaké úpravy môžu prísť. O detailoch, čo bude o dva týždne, by som len špekuloval," povedal.

Po prehodnotení však budú opatrenia podľa neho v minimálnych obmenách pokračovať súčasné opatrenia a obmedzenia. Opatrenia sa budú prehodnocovať na základe viacerých faktorov tak, ako tomu bolo doteraz aj v prípade farieb okresov. Odborníci budú brať do úvahy 7-dňovú incidenciu, percento pozitivity, stav očkovania, podávanie monoklonálnych protilátok či nástup ďalšieho lieku, ktorý vláda schválila v stredu.

Dôležitá je situácia v nemocniciach

Dôležitá je však aj hranica hospitalizovaných v nemocniciach a celkový stav. V súčasnosti rozhodla hranica 3200 hospitalizovaných, ktorá sa považovala za kritickú. Po jej prekročení Slovensko stojí na hranici humanitárnej katastrofy. Za posledné dva dni však počet hospitalizovaných klesovl, to však neznamená, že ide o klesajúci trend.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

"Musíme sledovať trendy. Včera bolo 3200 hospitalizovaných, dnes je 3188. Je to dobré? To uvidíme o týždeň. Z 3188 to za dva dni môže vystreliť hore alebo to môže byť stabilné. Dôležité sú trendy, nie číslo v daný deň. Čísla nad 3-tisíc nie sú pre uvoľňovanie opatrení dobré," povedal. V prípade ďalšieho sprísňovania však majú k dispozícii ešte veľmi drastické možnosti.

Zdroj: korona.gov.sk

Jednou z možností je aj uzavretie škôl, napriek tomu, že minister školstva je proti. Gröhling dnes oznámil balíček prísnejších opatrení. ZUŠ-ky a krúžky sa rušia, vianočné prázdniny začnú skôr. Minister školstva uviedol, že po prehodnotení prehodnotia opatrenia aj oni. Ďalším prísnym opatrením je možnosť zákazu cestovania medzi okresmi, ktorý platí v príncípe aj teraz, no išlo by o absolútny zákaz cestovania s výnimkou esenciálneho. "Od budúceho týždňa pristupujeme aj k testovaniu v práci, najskôr raz za týždeň, potom opatrenia môžeme pritvrdzovať. Môžeme to urobiť tak, že sa bude testovať denne pri príchode do práce alebo príchod do práce len pre očkovaných a po prekonaní. Pre ľudí, ktorí nie sú očkovaní, budú opatrenia asi tvrdšie," dodal.